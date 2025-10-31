【 Don Don Donki 】中環店開業回饋優惠 低至半價（即日起至14/11）

DON DON DONKI中環店於10月31日Halloween當日改裝重開，全新佈局正式登場，美妝、玩具精品、家品、便當、壽司、零食飲品、急凍食品等一站式齊備！於10月31日至11月14日期間，開業回饋優惠低至半價，重點商品包括消除疲勞檸檬酸飲料 $10.9、宅卡B乳豬味薯條禮盒 $55，新開業期間買滿$500或以上，更即送你福袋一個！

【Don Don Donki】中環店開業回饋優惠 低至半價（即日起至14/11）

【Don Don Donki】中環店開業回饋優惠 低至半價（即日起至14/11）

【Don Don Donki】中環店開業回饋優惠 低至半價（即日起至14/11）

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

廣告 廣告

—

日期：即日起至2025/11/14

地點：中環皇后大道中100號 LG及地庫

＝＝＝＝＝＝＝

雅虎於本頁中的角色只是為你提供資訊及商戶連結，而並非買賣一方或其代表或代理。所有資料根據連結內商戶直接提供為準，商戶並可能隨時更改。所有買賣均由用戶及商戶雙方自行負責。

「Yahoo購物」現已推出，我哋將會為你搜羅每日購物情報，話你知最新購飲食嘅著數消息、免費或折扣優惠，幫你慳錢慳時間。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲禁入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso

歡迎提供優惠情報，快啲同我哋一齊搜羅全港優惠著數喇！

https://yahoohk.app.link/discountsubmit