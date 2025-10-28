【 Don Don Donki 】熟食部、零食部、個人護理用品、急凍肉、壽司便當、中式糖水 低至62折（即日起至02/11）

DONKI全線分店進行超狂大減價，由即日起至11月2日，精選熟食部、零食部、個人護理用品、急凍肉、壽司便當、中式糖水產品低至62折，日本長野包裝香印 $89.9、三文魚紫菜便當 $55、鹽焗雞脾 $19、Heroine Make熱捲睫毛器 $109.9！

【Don Don Donki】熟食部、零食部、個人護理用品、急凍肉、壽司便當、中式糖水 低至62折（即日起至02/11）

【Don Don Donki】熟食部、零食部、個人護理用品、急凍肉、壽司便當、中式糖水 低至62折（即日起至02/11）

*熟食、新鮮及急凍貨品不適用於旺角（文華商場）店

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

廣告 廣告

—

日期：即日起至2025/11/02

地點：Don Don Donki分店

＝＝＝＝＝＝＝

雅虎於本頁中的角色只是為你提供資訊及商戶連結，而並非買賣一方或其代表或代理。所有資料根據連結內商戶直接提供為準，商戶並可能隨時更改。所有買賣均由用戶及商戶雙方自行負責。

「Yahoo購物」現已推出，我哋將會為你搜羅每日購物情報，話你知最新購飲食嘅著數消息、免費或折扣優惠，幫你慳錢慳時間。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲禁入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso

歡迎提供優惠情報，快啲同我哋一齊搜羅全港優惠著數喇！

https://yahoohk.app.link/discountsubmit