【Don Don Donki】熟食部、零食部、個人護理用品、急凍肉、蟹、時令水果超狂優惠（即日起至30/11）

阿Sa蔡卓妍日前發布一系列生日美照，戴起小后冠、穿起馬甲背心的阿Sa既甜又辣，美到不行！在貼文上她說自己的體重是人生高峰，但完全看不出來，也許是因為很努力做Gym的關係，令她體態還是如少女，樣子也是數一數二的童顏女神。這位甜辣女孩的保養秘密是什麼呢？

Yahoo Style HK ・ 13 小時前