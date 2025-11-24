Booking.com黑五優惠低至46折
【Don Don Donki】熟食部、零食部、個人護理用品、急凍肉、蟹、時令水果超狂優惠（即日起至30/11）
DONKI全線分店進行超狂大減價，由即日起至11月30日，精選熟食部、零食部、個人護理用品、急凍肉、蟹、時令水果都有，香印大裝 $99.9、照燒豬肋骨 $49、熟松葉蟹(1kg) $250、Salon-link D洗髮護髪系列買一送一！
*熟食、新鮮及急凍貨品不適用於旺角（文華商場）店
—
日期：即日起至2025/11/30
地點：Don Don Donki分店
＝＝＝＝＝＝＝
