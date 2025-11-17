【Don Don Donki】DONKI寵物節 優惠低至78折（即日起至30/11）

【動物專訊】本報昨日報道元朗一隻狗狗慘被青竹蛇咬傷面部中毒，面部腫脹起來，幸有熱心市民將狗狗帶到獸醫診所醫治，經留院一晚後，狗狗血小板指數已好轉，脫離生命危險，並可於今日傍晚出院，惟面部仍然很腫及有流血。原來狗狗名叫「餅乾」，是一隻十分忠心護主的狗狗，因主人早前入住老人院，而只能留守家門外，他更是為了保護狗主的家人與蛇搏鬥才被蛇咬傷。餅乾今日出院後，仍急需一個可以安心休養的地方，因此求助人江小姐急需為狗狗尋暫托家庭。 求助人江小姐對本報表示，約5歲的狗狗餅乾和曲奇的主人在一個月前住進老人院，餅乾和曲奇有家歸不得，平時會在家門外睡覺，每天早上餅乾都會走到她家門外，和她媽媽招呼，性格十分友善和乖巧。 然而，餅乾前晚為了保護狗主的家人，而跟一隻青竹蛇搏鬥，翌日面部便中毒腫起來。江小姐得知後曾聯絡愛協幫忙，愛協督察到場後指由於狗狗有晶片，無法直接帶走狗狗，但他亦有幫忙聯絡愛協錦繡醫院了解有沒有血清，可惜該診所沒有血清，最終村民只能自行帶餅乾到其他獸醫診所求醫。 幸好村民找到有診所有血清，於是將狗狗帶到該診所，經驗查發現狗狗的血小板指數由正常148跌到只得3，情況嚴重，不過經醫治及留院一晚後，狗

