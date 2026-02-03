【Don Don Donki】會員限定2月優惠（即日起至28/02）

DONKI APP推出會員2月份獨家專享優惠券，只要下載DONKI App做會員，即可享精選產品低至67折優惠，貨品包括刺身、壽司、急凍肉品、日本人氣禮盒、美妝用品等！會員只需登入「我的獎賞d錢包」> 「我的優惠券」，便可以兌換優惠券購買會員價商品。

日期：即日起至2026/02/28

地點：Don Don Donki分店

