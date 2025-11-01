【Don Don Donki】會員限定11月優惠（01/11-15/11）

DONKI APP推出會員11月份獨家專享優惠券，只要下載DONKI App做會員，即可享精選產品低至61折優惠，貨品包括便當、急凍肉品、雪糕、零食飲品及即棄隱形眼鏡等！會員只需登入「我的獎賞d錢包」> 「我的優惠券」，便可以兌換優惠券購買會員價商品。

日期：即日起至2025/11/15

地點：Don Don Donki分店

