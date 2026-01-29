Don Julio 1942 馬年限量珍藏酒瓶 聯乘亞洲 50 最佳酒吧 COA

每一年你都在想，新年餐桌上除了賀年糕點與香檳，還可以有甚麼新驚喜？今年，來自墨西哥的頂級龍舌蘭品牌 Don Julio，就以 Don Julio 1942 馬年限量珍藏版，將新年氣氛從餐桌延伸到品味與時尚，把「飲一杯」變成有儀式感的賀年時刻。





以馬年為靈感的賀歲之作

Don Julio 1942 馬年限量珍藏版，是品牌連續第二年的農曆新年獻禮，專為新春團聚與送禮而設。酒款採用百分百藍色龍舌蘭釀製，在美國白橡木桶陳釀至少兩年，酒體醇厚順滑，尾韻悠長圓潤，無論是年夜飯前暖場，還是飯後慢慢品酌，都相當合拍。對於喜歡收藏或想尋找體面賀年禮物的人來說，這支酒不但有故事，也有足夠「份量感」。​

這次限量版最吸睛的，是以東西交融為主題的瓶身設計。 設計師從墨西哥傳統編織工藝 Ikat Rebozo 汲取靈感，結合中國生肖「馬」的磅礴氣勢，將圖案化為流線型瓶身上的細膩紋理，呈現一種既有民族手工感，又帶現代時尚味的視覺效果。同時亦呼應品牌創辦人 Don Julio González 在 1942 年（同樣是馬年）開啟釀酒之旅的故事，把傳承與新開始都揉進這一支酒裡。​





從墨西哥到亞洲：一場跨文化的龍舌蘭旅程

Don Julio 作為墨西哥地道精品龍舌蘭品牌，一直以前瞻農業理念和對品質的執著聞名。品牌只選用來自墨西哥哈利斯科州洛斯阿爾托斯地區肥沃黏土土壤中，手工採摘、完全成熟的藍龍舌蘭，為酒體奠定高質感基礎。系列產品包括 Don Julio Blanco、Reposado、Añejo、Don Julio 70、Don Julio 1942、Primavera 以及 Ultima Reserva，當中的 Don Julio 1942 更是國際間備受推崇的代表作之一。​這次馬年限量珍藏版，不單是一支節日特別包裝，而是一個將品牌歷史、手工工藝與東方文化連結起來的載體。 從瓶身上的編織紋理，到以生肖為題的設計細節，都在說著一個關於冒險、自由與「無畏馳騁」的故事。 對鍾情精品烈酒、亦欣賞設計與文化層次的飲者來說，它既是酒，也是可以放在家中展示的收藏品。​

提到新年，怎少得一杯帶寓意的雞尾酒？Don Julio 今次特別聯乘曾三度蟬聯「亞洲 50 最佳酒吧」榜首的 COA，由首席調酒師 Lok Cheung 創作限定雞尾酒「Golden Horse」，為這個馬年故事添上味覺高潮。​這杯「Golden Horse」以農曆新年吉祥意象為靈感，加入象徵「金玉滿堂」「大吉大利」的金桔，帶來明亮柑橘香氣，再配上粵語諧音「馬蹄」的荸薺，寓意馬年「馬到功成」。 清新的果酸與細緻堅果香，襯托出龍舌蘭濃郁辛香，層次分明又易入口，很適合新年期間與親友一同舉杯。​

最具儀式感的細節在於呈現方式：雞尾酒盛載於飾有水墨駿馬圖騰的傳統中式攢盒中，旁邊配上節慶糖果，把東方待客之道、藝術氣息與雞尾酒文化合而為一。打開攢盒的那一刻，不只是喝一杯酒，而是打開一個專屬馬年的小型慶祝儀式。「Golden Horse」將於 2 月 10 日至 22 日期間在 COA 限量供應，適合趁新年黃金檔期打卡嚐鮮。





馬場風格走進衣櫥：Siegelman Stable 限量時裝系列

除了酒，Don Julio 今次更把馬年主題玩到最盡，與同樣出生於馬年的 Max Siegelman 及其時尚品牌 Siegelman Stable 推出限量聯乘時裝系列。 品牌以馬術文化為核心，將馬場元素融入街頭風格單品，包括標誌性帽款、經典教練外套及 T 恤，讓你可以把對馬年、對龍舌蘭的喜愛穿在身上。





COA

地址：中環善慶街6-10號華善樓地舖



