Donut Lab 發佈全球首款可即時量產的全固態電池

Donut Lab 宣佈推出全球首個全固態電池，該電池已準備好即時投入原始設備製造商（OEM）車輛的生產，這標誌著電動出行的重大里程碑。該公司表示，新的高性能固態 Donut Battery 已在實際環境中運行，將於 2026 年第一季度為所有 2026 款 Verge 摩托車提供動力。與長期困於實驗室和原型的固態電池不同，Donut Lab 的技術已直接應用於生產車輛，包括 Verge TS Pro 和 Verge TS Ultra。該公司將此次發佈視為擺脫多年延遲和未能實現的固態電池商業化承諾的重要一步。

根據 Donut Lab 的說法，這款電池提供 400 Wh/kg 的能量密度，支持在五分鐘內充電至 100% 的容量，並且允許安全地進行多次完全放電而不會退化。其設計消除了可燃液體電解質和熱失控的風險，解決了傳統鋰離子電池長期存在的安全問題。耐用性也是該電池的重要特點，Donut Lab 表示，該電池可提供高達 100,000 次的充電循環，其容量保持率在 –30°C 至超過 100°C 的範圍內仍可保持 99% 以上，無著火或性能損失的風險。

Donut Lab 的首席執行官 Marko Lehtimäki 指出，雖然固態電池的優勢顯而易見，但其未來一直是一個不斷變化的目標，當電動化公司被問及何時會成為現實時，總是延遲。Lehtimäki 強調，Donut Lab 在固態電池可用於 OEM 生產車輛方面的答案是現在，而不是將來。他補充道，該公司等到技術完全驗證後才發佈公告，這些技術已在公共道路上運行的車輛中實現。

在性能之外，Donut Lab 也強調材料和製造的優勢。該電池由豐富且地緣政治安全的材料製成，避免使用稀有元素，並且聲稱成本低於鋰離子電池的替代品。其模塊化架構允許自定義尺寸、電壓和幾何形狀，能夠實現不常規的應用，如與車輛框架、無人機或底盤設計的結構集成。

在 CES 2026 上，Donut Lab 展示了多個合作夥伴關係，這些合作展示了其電池和電動機技術如何轉化為生產就緒的平台。Verge Motorcycles 成為第一家部署固態電池的生產車輛製造商，充電時間少於 10 分鐘，並提供一個長續航版本，單次充電可達 600 公里。其他合作包括 WATTEV 的模塊化電動滑板平台、Cova Power 的智能拖車，這種拖車可減少高達 54% 的柴油使用，以及與 ESOX Group 的防務專案，這些專案在極端條件下對安全性和性能的要求至關重要。

Lehtimäki 表示，當他們去年在 CES 上首次介紹 Donut Motor 時，許多人不相信這是可能的，直到他們在道路上看到該技術的運行。如今，這些電池已經真實存在於生產車輛中，並代表了電動出行的未來。隨著固態電池現在在公共道路上運行，Donut Lab 不僅將自己定位為技術創新者，還作為加速下一代能源存儲商業化現實的公司，涵蓋交通、基礎設施等多個領域。

