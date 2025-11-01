Doogee 發佈 Fire 7 Pro 手機 配備露營燈、13,000 mAh 電池及 POC 對講功能

Doogee 上個月推出了 Doogee Fire 5 Ultra，這款手機在其背面配備了雙露營燈。根據可靠消息，該品牌即將發佈另一款同樣具備雙露營燈的堅固智能手機，名為 Doogee Fire 7 Pro。Doogee Fire 7 Pro 的雙露營燈與 Fire 5 Ultra 相似，亮度達到 1,200 流明。除了照明功能外，這些露營燈還可以用作閃光燈或發送求救信號，具備三種 SOS 模式。

Doogee Fire 7 Pro 將支援 Push-to-Talk Over Cellular (POC) 技術，將智能手機的 4G/5G 或 Wi-Fi 連接轉變為即時對講網絡。這款手機將搭載 Dimensity 6300 SoC，配備 8GB RAM 及 256GB 儲存空間，並可通過 microSD 卡擴展至 2TB。在軟件方面，該機將運行較舊的 Android 15 和 Gemini 系統。

Doogee Fire 7 Pro 將擁有 6.6 吋 HD+ 90Hz LCD 顯示屏，並配備 13,000 mAh 電池，支持 33W 有線充電及 5W 反向有線充電。拍照方面，這款厚度為 18.7mm 的手機將在背面配備 6,400 萬像素主攝像頭（OmniVision OV64B40），並配備 2,000 萬像素夜視攝像頭（Sony IMX350）。前置攝像頭則使用 1,600 萬像素的 Samsung ISOCELL S5K3P8 感光元件。

其餘功能包括側邊指紋掃描器、紅外夜視燈、可自定義按鍵及 NFC。該手機同時具備 IP68 和 IP69K 等級，將提供 Blaze Orange、Forest Green 和 Meteor Silver 三種顏色，售價為 $269.99 / 約 HK$ 2,100。

此外，Doogee 還將很快推出 Note 56X 和 Note 56X Pro。Doogee Note 56X Pro 將搭載 Unisoc T225 SoC，擁有 4GB RAM 和 128GB 儲存空間，亦可擴展至 2TB。這款手機將運行 Android 16 和 Gemini，配備 6.56 吋 HD+ 90Hz LCD 顯示屏，內置 6,150 mAh Si/C 電池，充電速度僅為 10W。根據收到的圖片，Doogee Note 56X Pro 配備多個後置攝像頭，但目前僅知主攝像頭將使用 1,300 萬像素 OmniVision OV13853 感光元件。前置則配備 800 萬像素攝像頭（Sony IMX134）用於自拍和視頻通話。

