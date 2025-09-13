Doogee Note56 系列即將發佈

Doogee 正在準備發佈 Note56 系列，該系列包括三款智能手機：Note56、Note56 Pro 和 Note56 Plus。從可靠來源獲取的圖片、規格和價格細節顯示，這三款 Note56 手機各具特色。

據悉，Doogee Note56、Note56 Pro 和 Note56 Plus 在外觀和尺寸上完全相同，但顏色選擇會有所不同。

在三款手機中，Doogee Note56 Plus 是最昂貴的一款，將搭載 Unisoc T7225 SoC，預裝 Android 16，配備 6GB RAM 和 256GB 儲存空間，並支持通過 microSD 卡擴展至 2TB。

廣告 廣告

Doogee Note56 Plus 將配備 6.56 吋 HD+ 90Hz 顯示屏，並擁有兩個可用的攝像頭：一個 5,000 萬像素的主攝像頭（OmniVision OV50D40）在背面，和一個 800 萬像素的自拍攝像頭（Sony IMX134）在前面。

為了支持 Doogee Note56 Plus 的運行，其內置了一個 6,150 mAh 的電池，通過 USB-C 端口進行充電，最大充電功率為 18W。其他亮點包括 NFC 芯片、3.5mm 耳機插孔和側邊指紋掃描器。

接下來是 Doogee Note56 Pro，這款手機與 Note56 Plus 的差異在於 RAM 減少至 4GB 和儲存空間減少至 128GB，主攝像頭為 1,300 萬像素（OmniVision OV13853），充電功率降低至 10W，並且沒有指紋掃描器。

而 Doogee Note56 是三款手機中最實惠的一款，基本上就是 Note56 Pro，但 RAM 更少（3GB）和儲存空間也更少（64GB），不支持 NFC，且搭載不同的芯片（Unisoc SC9863A）。攝像頭配置也有所不同，配備了一個 800 萬像素的主攝像頭（Samsung ISOCELL S5K4H5）和一個 500 萬像素的自拍攝像頭（Samsung ISOCELL S5K5E9）。

Doogee Note56 Plus 將提供紫色、自然色（這是它的名稱）、黑色和綠色選擇，而 Note56 Pro 則用白色替代了紫色版本。Doogee Note56 將有三種顏色，並不包括紫色。

Doogee Note56 Plus 的價格為 $199.99 / 約 HK$ 1,560，Note56 Pro 和 Note56 的價格分別為 $169.99 / 約 HK$ 1,324 和 $149.99 / 約 HK$ 1,169。

手機型號 價格 Doogee Note56 Plus $199.99 / 約 HK$ 1,560 Doogee Note56 Pro $169.99 / 約 HK$ 1,324 Doogee Note56 $149.99 / 約 HK$ 1,169

推薦閱讀