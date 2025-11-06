Dorsey 支持 Elon Musk 的 Tesla 薪酬方案，強調工程與治理的重要性

Dorsey 將這份薪酬方案形容為 Tesla 的工程與治理的交匯點。這一表述不僅突顯了 Tesla 在技術創新及管理結構上面臨的重要抉擇，同時也反映了該公司在追求未來發展過程中，如何平衡創新與合規的挑戰。

在當前快速變化的科技環境中，Tesla 的創新不僅促進了電動車市場的發展，還引領了自動駕駛技術的進步。Elon Musk 一直以來都強調技術的前瞻性和可持續性，這使得 Tesla 在業界中不斷樹立標杆。未來，隨著更多新技術的投入和應用，Tesla 有望進一步擴大其市場影響力。

廣告 廣告

Tesla 的創新精神和持續成長潛力，將繼續在全球市場上發揮重要作用，為環保出行和智能交通的未來鋪平道路。

推薦閱讀