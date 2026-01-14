跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
DotAI 發表兩款 AI 利器：SOP 智能梳理工具、營銷 Agent「Advoo」推動中小企 AI 轉型
減低 AI 轉型門檻
AI 教學平台 DotAI 除了為個人和企業提供培訓內容之外，在首次舉行的年度 AI 實戰者大會上，更發表了兩款針對中小企業 AI 轉型常見「痛點」而開發的工具：一款是能大幅節省行政成本的 SOP 智能梳理工具，另一款則是專為營銷而生的人工智慧代理人（AI Agent）「Advoo」。這兩項技術標誌著 AI 已經從單純的聊天機器人，進化為能執行複雜任務的「數位員工」。
SOP 智能梳理工具：解救凌亂的內部流程
許多香港中小企在擴充規模時，常面臨流程混亂、新人培訓困難的問題。DotAI 研發的 SOP 智能梳理工具，能透過觀察員工的作業碎片或分析現有文件，自動生成標準作業程序。
企業只需上傳工作錄影，AI 即能自動生成標準化 SOP 及自動化診斷報告，精準識別出 70% 可被自動化的工作流，就如了聘請 AI 專家顧問為企業進行優化。
Advoo：「從意念到發佈」的秒速工作流 Agent
現今生成式 AI 工具各有千秋，例如 ChatGPT 寫文案、Midjourney 出圖、Canva 排版，但中小企業難以全部付費訂費比較和測試。DotAI 最新進入公測的營銷 AI Agent「Advoo」，能夠一站式地根據用戶輸入的場景，自動分析賣點、定義品牌語氣、搜尋素材，並生成符合品牌 DNA 的高品質社群帖文與產品海報。更重要的是，Advoo 會具備「記憶能力」，能隨著用戶的使用不斷學習其審美偏好，建立專屬的品牌資產庫。
DotAI 聯合創辦人楊廣澤先生表示，「未來的競爭，不是人與 AI 的競爭，而是懂語境工程的人與不懂的人之間的競爭。」DotAI 的兩大 AI 工具，正是針對資源有限的中小企業可以更容易利用 AI
2026 DotAI 年度大會圓滿舉行｜匯聚 AI 實戰領袖 ，三大科技巨頭站台｜拆解企業及香港人 AI 轉型關鍵
