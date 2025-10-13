D‧PARK「華懋荃運會」開跑！全城運動狂熱為全運會倒數 設五大運動主題體驗 ｜Yahoo活動街

全運會進入倒數階段，全城運動熱浪來襲！華懋集團旗下 D‧PARK 愉景新城 以「推動全民健康」為宗旨，於即日起至11月23日舉辦大型社區體育盛事 「華懋荃運會」，結合運動、身心靈平衡與親子互動，打造屬於荃灣的全民運動節。活動分為兩大階段：「Get Ready」熱身準備及「Game On」全情投入，鼓勵跨代參與，從年輕家庭到銀髮一族皆可投入體育樂趣，體驗運動帶來的健康與快樂！

【首階段「Get Ready」啟動】 五大主題體驗

「華懋荃運會」首階段「Get Ready」將於10月11日強勢啟動，涵蓋五大體育主題，精彩項目包括星級對決的「足球表演賽」、大型室內商場頌缽體驗、《D‧PARK x Trailhk》行山體驗訓練，帶你走出鬧市，親親大自然，香港心聆 (Mind HK) 一系列身心靈工作坊及「運動 x 身心平衡 x 香薰療癒」 SCENTLAVIE 體驗展覽，一連串活動兼顧動與靜，適合對運動有不同興趣市民參與！

重點活動包括：

1. 「足球表演賽」

「足球表演賽」將上演精彩星級對決，由港超教練明星隊與香港超級聯賽球員聯手，迎戰公民女子甲組足球隊！出戰陣容星光熠熠，包括港隊門神葉鴻輝，以及足球健將梁冠聰、梁星耀、黃浩然與許嘉樂等，勢必掀起連場激戰。同場更設「U8少兒足球混合比賽」，讓三代同堂齊齊投入球場上的熱血氣氛，共享運動歡樂！

日期：2025年10月25日

時間：下午2時至5時

地點： D·PARK L1 多用途運動場

「足球表演賽」

2. 全港最大型室內商場頌缽體驗

為讓生活節奏急促的都市人靜心回顧內在需要，D‧PARK特別打造全港最大型商場頌缽體驗。日間設有「Mindful Movement」工作坊，讓參加者輕鬆活動筋骨；夜晚則有頌缽聲頻浴，透過深沉聲頻有效助眠、舒緩壓力，適合關注睡眠質素的上班族與樂齡人士，一起在聲波中釋放疲勞，重整身心。

日期：2025年10月29日

時間：下午5時至6時及晚上8時至9時

地點： D·PARK L1 中庭

全港最大型室內商場頌缽體驗

3. 《D‧PARK x Trailhk》Hiking Club

專業行山教練設計適合初學者的基礎行山訓練及登山路線，鼓勵大眾親近大自然，親近大自然。

日期：2025年11月1、22日及12月13、28日

時間：早上9時至11時30分

地點： D·PARK L1 多用途運動場

《D‧PARK x Trailhk》Hiking Club

4. 「運動 × 身心平衡 × 香薰療癒」SCENTLAVIE 體驗展覽

場內設有香薰 能量牆、互動裝置及熱敏紙相機打卡五感體驗，並舉辦三大香薰主題工作坊，包括：香薰與運動後肌肉復原、香薰結合正念呼吸，以及瑜伽放鬆練習。活動特別適合熱愛運動、關注情緒價值與放鬆的族群參與，透過天然香薰輔助，輕鬆舒緩運動後疲勞與壓力，達到深度放鬆與活力恢復。

4.1 「運動× ⾝⼼平衡× 香薰療癒」體驗展覽

日期：2025年11月10日至23日

時間：中午12時至晚上8時

4.2 香薰 × 正念呼吸工作坊

日期：2025年11月15日

時間：早11時30分至中午12時30分及下午4時30分至下午5時30分

4.3 香薰 × 伸展放鬆工作坊

日期：2025年11月16日

時間：下午2時至下午3時30分及下午4時至下午5時30分

4.4 香薰與運動後復原工作坊

日期：2025年11月22及23日

時間：下午2時至下午3時30分及下午4時至下午5時30分

地點： D·PARK L2 多元智能活動室

「運動 × 身心平衡 × 香薰療癒」SCENTLAVIE 體驗展覽

「運動 × 身心平衡 × 香薰療癒」SCENTLAVIE 體驗展覽｜D‧PARK「華懋荃運會」

5.滙豐保險贊助 -「運動健將動感挑戰遊樂園」

小朋友可以挑戰「無人機障礙賽」，操控無人機高速穿越障礙物，務求以最短時間完成賽道飛行，既鬥快亦鬥技術，鍛鍊手眼協調與臨場反應；而足球迷則可大顯身手，在「充氣足球九宮格」中瞄準目標，一展腳法與準繩度；未來小車手可盡情投入「邏輯駕駛」，在模擬賽道上極速飛馳，過一把賽車手癮；而「歡樂城堡」更是放電必到之選，讓小朋友盡情跑跳，玩個痛快！

同時，滙豐保險更特別聯同10位人氣插畫師，包括牛仔、癲噹、Plastic Thing、PenSo、杜波淇、大麻成、Peep、LOSZEHAHA、Moving Drawing及何小涌，打造20張地區限定 HealthPass 於場內派發，即場登記更可免費換領HealthPass3個月標準計劃試用，享用低至8折睇醫生！

另外，是次聯乘插畫更打造「巨大人生四格限定相框」參加者可自由選擇喜愛的插畫風格作為背景，與家人朋友拍下溫馨又趣味的合照，留住歡樂時刻，創造美好回憶！

日期：由即日至2025年11月16日

時間：下午12時半至7時

地點： D·PARK L1展覽區及多元智能運動場

^活動日期包括 25-26,29/10, 8-9, 15-16/11/2025

滙豐保險贊助 -「運動健將動感挑戰遊樂園」

滙豐保險贊助 -「運動健將動感挑戰遊樂園」| D‧PARK「華懋荃運會」

滙豐保險贊助 -「運動健將動感挑戰遊樂園」| D‧PARK「華懋荃運會」

滙豐保險贊助 -「運動健將動感挑戰遊樂園」| D‧PARK「華懋荃運會」

滙豐保險贊助 -「運動健將動感挑戰遊樂園」| D‧PARK「華懋荃運會」

