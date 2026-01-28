錦綉花園 5 億工程︱特委會決議分拆招標遭管理公司推翻
Dr. Kong鞋買一送一Threads翻紅，從學生健康鞋上位變「潮鞋」，脆友：想睇SPI翻紅
Dr Kong 買一送一引脆友瘋狂掃貨，那些年的學生矯形鞋上位成時尚潮牌，大家也有湊湊熱潮，入手「不再 Back Pain」又能完美配襯「地雷系」穿搭的厚底樂福鞋嗎？
Dr Kong 「地雷鞋」買一送一爆紅 脆友熱搶全線斷貨
近日 Threads 上湧現「Dr Kong」購物報告，源起自 Dr Kong 門市進行買一送一優惠，當中有一對「日本地雷系」潮流感十足的厚底樂福鞋，除了百搭易襯又舒適，更能作為演唱會搖滾區增高鞋之用。脆友指「勁舒服」、「冇刮鞋」、「好百搭」、「加咗鞋墊後更舒服」，Dr Kong 的小編更於脆上與網民互動，希望大家能「做個健康的地雷族」。（連結）
Dr Kong 爆紅的鞋款包括厚底樂福鞋、綁帶靴，不少脆友指「簡直係買 Dr Kong 當 Dr Martens 著」， 而且不少女生指「現場搵到人即場夾單」，消息於 Threads 上廣傳後，熱門鞋款瞬速被脆友們買到「全線斷貨」。
脆友許願：Dr Kong 都得，SPI 都可以翻紅！
對於許多 90 後而言，Dr Kong 是「那些年」的經典返學鞋，脆友指 Dr Kong 竟然可以翻紅，希望下一個翻紅的 Y2K 品牌是 SPI 護脊書包。脆友們亦翻出許多充滿回憶的神級品牌，包括 Super X、Laosmiddle、Mastermind、Crazyroom，大家又有哪些學生時期大愛的「時代眼淚」品牌？一起來分享吧～（連結）
單身即地獄5｜崔美娜秀是「女版官熙」？到處留情被封「海后」，背景原來是韓國首位地球小姐冠軍
情人節禮物2026｜Rosé同款YSL「粉星辰」限定美妝被搶瘋！氣墊粉底、唇膏靚到犯規要收藏起來
