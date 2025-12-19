Dr. Quinncy Lee: 從醫學化驗到社會創新

現代人的健康意識日漸提高,李詠琛博士（Dr. Quinncy Lee）看準醫學化驗的未來需求。 在關注業務發展的同時，她更重視社會價值的創造，期望能夠成為社區健康的領航者。

推廣預防醫學

Quinncy 希望改變「有病徵才檢查」的習慣,讓市民在無症狀時已及早發現問題。她以慈善及社會創新為核心,結合生物科技與公共衛生知識,在社區定期舉辦常見慢性病篩查，並與本地大學合作提供免費血液檢測,同時推動學術研究。

在公共健康路上，Quinncy 與四位女學者結緣:楊琳教授、羅佩詩教授、蔡翩翩教授、賴婉君教授。她們走進社區,親自帶領糖尿病篩查行動,以專業、細膩與關懷,展現真正的女性力量——彼此支持、並肩作戰,把健康帶到每家每戶。

其中一個糖尿病項目,Quinncy 說:「很多糖尿病併發症如截肢其實可避免。香港理工大學開發了 AI 應用程式,讓病人 24小時上傳飲食與身體數據,醫護即時監測,省下大量時間。我們現正進行社區先導計劃,收集更多血液數據，進一步訓練 AI 提升診斷準確度。」

另一項目為肝臟疾病研究,與香港大學張嘉盛醫生團隊合作。我們篩查約 9000 名市民，透過血液檢測、MRI 及 FibroScan診斷脂肪肝。肝病是肝硬化、肝癌先兆,而我們開發 AI 系統結合問卷,識別脂肪肝類型，及早評估風險並介入治療。

Quinncy 的研發論文獲歐洲心臟學會（European Society of Cardiology）錄用

讓罕見病不再罕見

Quinncy 對罕見疾病同樣關心。大學時，她修讀分子生物科技，受林漢明教授 MH 與陳浩然教授啟蒙。林教授讓她看見科學的無限可能；陳教授則長期鑽研小腦萎縮症，這種「被遺忘」的疾病深深觸動她。

八年前，她決心為病友發聲，即將出版新書，記錄了七位小 腦萎縮症患者的真實故事。「他們的堅韌令我感動,也給了我無 限力量。」

新書將於明年書展面世，所有收益捐予香港小腦萎縮症協會，資助電動輪椅、上門物理治療，並支持陳教授的科研。她希望這本書能喚醒更多人關注罕見病，一起支持藥物研發與病友生活所需。

Quinncy 與羅佩詩教授及其團隊，一同於陳福成資源中心提供篩查服務。

不斷更新知識

回想創業歷程，Quinncy 說:「當時看到市場需求，心想與其替人打工,不如自己試一次。我相信每個階段都該勇敢嘗試。」

她認為從零到一並非最難，「起步時其實很順利,幸運得很。真正挑戰是處理人際問題——那時我還年輕,不擅溝通,喜歡獨力完成,誤會一積累就難以挽回。」這些教訓讓她下決心修讀調解課程，「我深深體會到,很多衝突只是因為沒人願意坐下來好好談。」

令人驚訝的是,她正於百忙之中攻讀法律,目標兩三年後取得大律師資格。「未來我想把時間一分二：一半做法律,一半繼續醫療。」她立志為低收入家庭提供免費法律服務，「我深信人人平等,法律面前不應因貧富而有差別。每個人都有權捍衛自己的權益。」

她強調終身學習的重要:「我愛讀書,知識每天都在更新，不學就會落後。」自律則是她時間管理的秘訣:「工作、讀書、休息都固定時段,才不會累垮。」

Quinncy 聯同譚麗芬醫生、林漢明教授、張嘉盛醫生、金紫荊女企業家協會永遠榮譽會長丘璟珊女士、第七屆主席許佩珊女士及其友人， 一同出席 Quinncy 女傑青頒獎典禮。

生命影響生命

今年獲頒《JESSICA》Visionary Leaders Award 的 Quinncy， 分享她對領袖的看法:「我認為一位有遠見的領袖,必須具備『永 不放棄』的精神。人生充滿起伏，只要堅持到底,目標終會實現; 同時要虛心接受批評，因為批評正是進步的動力。」她經常向前輩 及不同界別人士請教,也希望將經驗薪火相傳。

提名她成為「女傑青」的譚麗芬醫生 JP，一直默默支持公共 衛生領域的年輕人成長；而在香港中文大學醫學院 MEDF 課程的 醫學倫理導師黃水珊博士，多年來與 Quinncy 亦師亦友。Quinncy 感激她教誨:無論面對什麼抉擇，都要無愧於人、無愧於己,心 中常存「仁」字，行事堅守原則。

「我夢想有一天，這些故事能搬上大銀幕，讓全世界看見他們。」

她亦提到幾位年輕好友——劉悅柔、陳嘉儀及陳煒樂——在她的鼓勵下正準備創業:「他們即將推出一個醫療產品，利用 AI技術輔助醫生透過心電圖診斷兒童心臟疾病,極具意義。」

2024 年 12 月底，正值事業巔峰，Quinncy 毅然離開商界，全心投入慈善事業,積極推動社區健康篩查。從商界到社區，從公共衛生到法律扶助,她以知識為火炬、行動為階梯，一步步拓展公益邊界，將慈善的種子播進更多人心。她深信：每個人都值得被守護，每個生命都應被善待；她希望讓世人看見，在這個時代，人與人之間最需要的,正是那份溫情與深遠的影響力。對「公平、公義、公正」的堅定信仰,讓她如金光般照亮每個陰暗角落，在黑暗中重新閃耀。

透過 Quinncy 的視角，我們明白——醫學化驗從不只是冰冷的儀器與數據,而是連結科技與人性、帶來溫暖與關懷的起點。

