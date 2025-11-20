DRAM、NAND 狂加價，小米雷軍坦承智能手機加價壓力難擋？

A Mediatek logo and a computer motherboard appear in this illustration taken August 25, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

AI 熱潮搶貴記憶體晶片，智能手機供應鏈大受震盪？TrendForce 引述多家傳媒報導，LPDDR5X 記憶體晶片交貨期延長至 2026 年中，聯發科（MediaTek）或率先感受毛利率壓力，多家手機品牌面臨巨大成本壓力，被迫調整價格。

在記憶體市場，因應像 DDR4 等舊有產品的供應緊縮，DRAM 巨頭持續推動價格上漲，啟動了新一輪「記憶體超級周期」，而且影響更蔓延至智能手機供應鏈，對處理器製造商如聯發科（MediaTek）和中國手機品牌如小米造成顯著衝擊。

記憶體交貨期拉長至 39 週，成本壓力山大

根據台灣《工商時報》引述智能手機製造商的消息，DRAM 與 NAND 的交貨前置時間已大幅延長。其中，高階的 LPDDR5X 記憶體甚至需要 26 – 39 週才能交貨，這意味著今天下的訂單，可能要等到 2026 年中才能到貨。

分析師向《工商時報》表示，記憶體價格持續上揚，加上晶圓代工成本增加，預計處理器製造商和智能手機品牌的成本壓力將持續攀升。

MediaTek 利潤空間面臨夾擊

《工商時報》研讀聯發科 2025 年第三季財報發現，智能手機晶片毛利率最早可能在 2025 年第四季（4Q25）受到擠壓，推手正是記憶體與晶圓代工成本的雙重上漲。此外，報道指出，隨著晶片生產在 2026 年轉向 2nm 製程節點，雖然性能將有所提升，但晶圓成本預計也會大幅增加。

為了抵消上升的成本，系統單晶片（SoC）供應商已經提高了平均售價。報告指出，目前標準智能手機通常配備 12GB 記憶體，而高階配置的需求亦不斷增加，這進一步暗示智能手機的最終價格將可能持續攀升。

小米新機被迫加價 300 至 600 人民幣

據《EE Times China》報道，小米已經被迫調整價格來應對這波漲勢。在 10 月 23 日發布的 Redmi K90 機型中，定價相較於上一代機型上漲了人民幣 300 – 600 元，而同等記憶體但不同儲存空間的型號之間，甚至出現了人民幣 600 元的巨大價差，引發了用戶熱議。

小米集團總裁盧偉冰後來發微博宣佈將 12GB + 512GB 標準版下調人民幣 300 元，至人民幣 2,899 以平息民怨，同步解釋指是全球供應鏈的趨勢超出了公司的控制範圍，記憶體成本的飆升幅度遠超預期，並且還在持續加劇。小米創辦人雷軍亦有分享微博回應，坦言近期記憶體價格漲幅令人招架不住。

中低端智能手機影響最為敏感

供應鏈消息人士指出，包括三星、SK hynix 和 美光在內的主要記憶體供應商，計劃在第四季進一步加價，最高漲幅可能達 30%。

因此，Redmi K90 並非唯一受影響的品牌，報道指出：

vivo X300 系列價格上漲了人民幣 100 – 300 元。

OPPO Find X9 上漲了人民幣 200 – 300 元。

Realme GT8 上漲了人民幣 300 – 500 元。

iQOO 15 系列的起始價格從人民幣 3,999 元攀升至人民幣 4,199 元，增幅約為 5%。

《EE Times China》報告，中低端智能手機對成本波動尤其敏感。Realme 中國區總裁徐起（Xu Qi）指出，對於 iQOO 來說，最大的支出來自於顯示器和記憶體，他補充說，價格上漲不僅影響新產品發布時的定價，還會波及整個產品生命週期，包括重要的促銷時期。

