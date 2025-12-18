Dream Concert 韓國夢想演唱會2026丨1.7公開售票 即睇搶飛攻略、票價、演出陣容

具31年歷史的Dream Concert韓國夢想演唱會將於2026年2月登陸啟德主場館！作爲曾邀 Rain、李孝利、東方神起等K Pop頂流的舞台，香港站將延續傳統，帶來CBX及其他實力偶像，呈獻超過3小時的舞台演繹。

Dream Concert 韓國夢想演唱會2026世界巡演香港站詳情

日期: 2026年2月6、7日

時間: 6:30pm

地點: 啟德體育園啟德主場館

Dream Concert 韓國夢想演唱會2026世界巡演香港站Line Up演出陣容

大會公布由金珉錫、邊伯賢、金鐘大組成的 CBX，將在演唱會期間每日演出90分鐘，其他演出陣容有待公布。

由金珉錫、邊伯賢、金鐘大組成的 CBX

Dream Concert 韓國夢想演唱會2026世界巡演香港站票價

$2,488 / $2,288 / $1,988 / $1,588 / $1,388 / $1,188 / $988 / $788

Dream Concert 韓國夢想演唱會2026世界巡演香港站公開售票詳情

Dream Concert 2026香港站門票將於2026年1月7日上午10時在快達票進行公開售票。

▶︎▶︎▶︎按此直接進入快達票購票連結

搶飛除了要鬥快，還要使用不同策略！在電腦、手機、平板電腦等多部不同裝置上，同時使用Chrome、Firefox、Opera、Internet Explorer、Safari等網頁瀏覽器購票，相當於同時在多個地方「排隊」，能增加成功搶飛的機會！不過，在相同IP下同時有太多裝置購票，也有被封鎖的風險，因此建議使用VPN，或直接請親友在不同地方幫忙搶飛。

