Dreame 在 CES 2026 發佈首款電動概念車 Kosmera Nebula 1

中國消費電子品牌 Dreame 在 2026 年 1 月 6 日於拉斯維加斯的 CES 展會上正式發佈了其首款汽車。這家以吸塵器和家用電器聞名的公司，隸屬於小米生態鏈，利用這個全球最大的科技展覽會首次推出一款四門電動概念車，具備超跑級別的性能數據。該車型現已確認為 Kosmera Nebula 1，顯示出這家家電製造商對於高端移動市場的嚴肅雄心。

Dreame 是由余浩創立的北京公司，於 2017 年加入小米生態鏈。該公司在 2025 年 8 月宣布進軍汽車領域，並預告了兩款與 Bugatti Chiron 和 Rolls-Royce Cullinan 有關的概念車。這些早期渲染圖引發了熱議，但也受到了一些擁護者的批評。情況在 12 月 28 日變得明朗，Dreame 發佈了預告圖片，並確認其首款汽車將在 CES 2026 上亮相。Kosmera Nebula 1 是一款四門電動概念車，從設計上更接近超跑比例，而非傳統轎車布局。

在外觀設計上，Nebula 1 展示了綠色的車身，並配有大量碳纖維裝飾。前端的低斜式引擎蓋、L 形頭燈以及造型相似於現代意大利超跑的車鼻，都強調了其性能取向。車輛的側面則配備六輻輪圈和醒目的黃色煞車卡鉗，四門布局與流線型車頂巧妙融合。在車尾，先前預告的全寬尾燈與大型固定尾翼和雙層擴散器相搭配。雖然車門把手不明顯，這一設計選擇可能不符合當前中國的相關法規，但 Dreame 明確表示其目標是全球市場。

Nebula 1 概念車的核心是一個四電機電動傳動系統，總輸出功率達到 1,399 千瓦，約合 1,876 馬力。該公司聲稱，這款車從零加速至每小時 62 英里僅需 1.8 秒，這一數據將其定位於超跑範疇。這一性能得益於四電機系統及主動空氣動力學系統。作為比較，小米的 SU7 Ultra 需要 1.97 秒，而廣汽的 Hyptec SSR 則為 1.9 秒。

目前，Nebula 1 仍然是一款概念車，內部設計尚未公開。Dreame 之前表示，首款量產車計劃於 2027 年上市。該公司還宣布將與法國巴黎銀行合作，在德國柏林建立一座新的製造廠，該地點位於 Tesla 的超級工廠附近，進一步強調了 Dreame 的全球雄心。在 CES 展會上，Dreame 也預告了另外兩款低矮的四門車型，其中一款與 Nebula 1 十分相似，而另一款則顯示出前置引擎插電混合動力的特徵，並有兩個明顯的充電或加油口。

雖然許多細節仍不明朗，但 CES 2026 的亮相清楚表明，這家曾經專注家電的公司，現在已經全力投入高風險的電動性能車市場。

