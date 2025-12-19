Dreame E1 智能手機規格洩露，配備 6.67 吋 AMOLED 螢幕及 1 億 800 萬像素主相機

在九月，掃地機器人製造商 Dreame 宣布計劃進入智能手機市場，今日其首款設備的規格似乎已經被洩露。Dreame E1 的型號為 W5110，並已在 EPREL 數據庫中出現。此外，其用戶手冊也在網上被發現，這些都是規格來源的依據。

這款手機配備一塊 6.67 吋 AMOLED 顯示屏，主攝像頭為 1,080 萬像素，還有一個 200 萬像素的微距攝像頭、200 萬像素的深度傳感器以及一個額外的裝飾性傳感器，前置攝像頭則為 5000 萬像素。手冊中的草圖讓人聯想到 Galaxy S26 Ultra 的設計。

與 S26 Ultra 相似，Dreame 的手機配備了一塊 5,000 mAh 的電池，但僅支持 33W 的有線充電。該設備還具備 IP64 的防塵防潑水等級、5G 功能、NFC、3.5mm 耳機插孔，以及屏下指紋掃描器。

根據 EPREL 標籤的分類，該設備在能源效率方面獲得 A 級，而在抗摔和可維修性方面則為 B 級。據悉，該設備的電池在充電循環達到 800 次之前，將不會低於初始容量的 80%。目前尚不清楚該設備何時會正式發佈，但一旦有進一步消息，將會進行更新。

