Dreame Z10S Station 吸塵機開箱：自動集塵配 150AW 強勁吸力，仲話有 70分鐘長續航

吸塵機名廠 Dreame 追覓近排新既呢一款 Z10S Station 自動集塵吸塵機就真係全中我既應用痛點，唔單止吸力強勁、又加入 2025 年既最新智能功能，最重要就係集塵功能非常強大，真係香港蝸居必備既新一代家居清潔神器黎架！

首先睇下 Z10S Station 既吸塵機本體先，佢既吸力都係市場頂尖既水平，有成 150AW，配搭每分鐘 15萬轉嘅高速無刷摩打，吸力強到連地毯深處嘅塵、寵物毛髮同食物碎屑都一網打盡！佢有五重過濾系統，包括 HEPA 濾網，濾走 99.9% 0.3 微米嘅微塵，唔怕佢呢頭吸塵嗰頭就噴番哂啲污糟既空氣出黎，屋企有老人家、小朋友，或者有鼻敏感既用戶，真係唔好睇少呢個設計呀！

https://www.youtube.com/watch?v=8rN2A0CVR9s

