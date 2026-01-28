【Dr.Kong】Threads大熱童裝及成人鞋款買一送一 網店再減最多$200

專業的健康鞋履品牌Dr. Kong近期正推行新年優惠，門市及網店有大量指定童裝及成人鞋款等產品買一送一，網店更有限時優惠，消費滿$1,000減$100，滿$1,600減$200。無論是嬰幼兒步前鞋、護脊書包或成人健康鞋，都能針對不同足部需求提供支撐，近期Threads有不少人分享買到Loafers，可以襯衫又可以保護雙腳，趁此優惠期間，為全家人挑選具備足部健康功能的舒適鞋款。

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

廣告 廣告

—

日期：即日起至優惠結束

地點：Dr.Kong門市/網店

＝＝＝＝＝＝＝

Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲撳入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso