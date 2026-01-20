Dry驚喜合體 雷頌德憶當年親挑馮德倫：咁靚仔

【on.cc東網專訊】由雷頌德（Mark）和馮德倫（Stephen）於1996年成軍的組合Dry，推出過3張錄音室專輯及1張現場Live專輯，「玩」了3年就宣告「Game Over」，令粉絲大表可惜，而組合拆夥的原因傳聞多多，除兩人性格不合外，亦有傳Mark當年的女友張燊悅（現名為張新悅）誤會Stephen放料給傳媒，為撐女友的Mark跟隊友擘面，為「女」不歡而散。

雖然Mark澄清跟Stephen「分手」是理念不一，可是自始再鮮有同台，直至2013年，Stephen擔任Mark紅館個唱嘉賓，及去年再度合體擔任女歌手個唱嘉賓，之後再沒交雜，然而已移居英國的Mark突然派彩蛋，在社交網跟身在香港的Stephen隔空「同框」，主題是「Dry30年後傾吓偈-erp1 開始篇」，惹來重組有望之說。

Mark自言網上開節目，第一集必然要請Dry的拍擋Stephen擔任嘉賓，兩人先「考古」重提初「結盟」的一刻，Stephen話最記得首次在唱片公司見面：「我一個人戇居居坐喺度等，我又唔知你咩樣，但有個人好fashion嘅，係我前面行過，之後又返轉頭問我係咪Stephen，再叫我入房。」

Mark亦言第一眼看見Stephen亦希望他是自己的拍檔：「你咁靚仔，你着到送貨咁，但你應該唔係送貨。老老實實，主要係你個樣，你識唔識彈結他係其次，因為組合一定會有個樣掂㗎嘛。」同時Mark再爆最初經理人曾考慮推出4人組合，只是遭他婉拒：「搵4個都咁靚仔係冇可能，二人組合啦。」

Stephen笑言成組合是圓Mark的夢想，但本身從沒想過唱歌，只是年青時愛彈結他才夾Band，跟Mark說：「我被人『昆』咗去唱歌囉，但都係因為你幫我，搞到我啲歌先見得人囉」。有網友留言問有生之年，可有機會睇到Dry演唱會，可惜Mark的答案坦白得嚟又令人失望：「我哋都夠歌開演唱會。」

