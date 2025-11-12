DSE中文︱考生別字多更自創新詞 林溢欣老師：自小建立基礎掌握基本功

考評局近日（10日）發售2025年DSE甲類科目《試題專輯》，其中中國語文科寫作部分，僅少數學生沒有錯別字，不少人混淆同音字，如「在」、「再」，及「以」、「已」等；此外，亦有考生自創新詞。《親子頭條》訪問林溢欣老師（YY）對今年DSE中文科寫作問題的看法，他直言現今學生在寫作中出現錯別字的情況非常普遍，強調從小打好中文根基，對深入理解和運用文字十分重要。

同音字讀音相近 學生難以分辨

YY老師有多年教學經驗，他直言，中文字中部分同音字讀音極為相近，如《試題專輯》所指出的「在」與「再」、「以」與「已」等，很多學生都難以分辨。此現象甚至在現今中學階段中可謂十分普遍。

延伸閱讀：凝皓六段｜DR-Max中文教材名師林溢欣聯手打造 愈早打好根基考試運籌帷幄

中文字義深層 需從小浸淫建立基礎

廣告 廣告

對於問題成因，YY老師認為現今學生對「中文字」基礎掌握不足，他解釋「中文字始終不是英文，其組合或意思是很深層的，加上中文文化的意象需浸淫和花時間理解，所以從小在最黃金的學習階段建立基礎，回歸基本功，從了解每個字的根本解釋和正確用法入手，糾正錯誤觀念十分重要。

YY老師舉例，如學生應知道「始作俑者」是貶義、「可圈可點」是褒義。（編按：香港文化中，不少人以為「可圈可點」解作解作好壞參半或模稜兩可，其實是集非成是。「可圈可點」原指文章中有精妙句子，有值得欣賞「圈起來」的地方。古人原在書中看到精彩字句時，多以紅筆在字句旁加上一點或一個小圓圈，故成了成語「可圈可點」。）

YY老師續指， 家長應了解學好中文的重要性，讓小朋友從小要知道字詞怎麼解釋，從最基本了解字義，才不會望文生義，胡亂自創字詞。

想追蹤更多最新最好的親子資訊？請瀏覽我們 親子頭條專頁