男子火鍋放題打包食材被職員踢爆
30歲Dua Lipa「活在當下」生活哲學：每天活得像放假一樣，努力工作亦努力玩樂
有一種生活態度名為 Dua Lipa！Dua Lipa 認真工作，同時亦認真玩樂，每天都活得像放假一樣！英國流行天后 Dua Lipa 正在舉行 Radical Optimism Tour 世界巡迴演唱會，但 Instagram 除了工作以外，盡是閱讀、享受日光浴、與親朋好友一同派對的打卡照，提醒大家忙碌工作以外，亦要「活在當下」不放棄生活！
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！
Dua Lipa 迎來30歲生日 熱愛閱讀創立 Service 95 閱讀社群
你有多久沒好好看一本書呢？Dua Lipa 忙亂工作當中，依然會抽空閱讀喜愛的書藉，除了增長個人的知識見聞，更能培養「情緒穩定」的正能量身心靈。
Dua Lipa 於 Service 95 中分享她的每月書單，容易理解的讀本娛樂性與知識性兼備，讓閱讀更易融入日常生活當中。別再說沒時間看書了，「活在當下」就是如 Dua Lipa 般把握每分每秒，做盡自己喜愛的事！
「我每日也在學習及進步，從不停止。」 －Dua Lip
把握時光享受人生：Dua Lipa 總是在渡假
Dua Lipa 在節目上曾自嘲「Dua Lipa總是在渡假」，但她澄清說「我只是讓自己做的每件事都像度假一樣」。周末時花時間前往喜愛的咖啡店放空，又或趁陽光充足來個海灘快閃，享受每一分每一秒的好時光，就能如 Dua Lipa 般「活得像渡假」。
「對自己善良，就是最佳的仁慈。」 －Dua Lipa
拒絕瘋狂旅行行程 將時間放於享受美食
都市人難得放假，總要將旅行行程填滿方休。Dua Lipa 分享自己「以食為大」，每次旅程皆圍繞著食，享受美食的樂趣，不慌不忙不趕行程。演唱會期間，她亦會將心思放於當地的飲食文化，例如到 Boston 享用龍蝦三文治、台灣飲手搖飲品，將自己的喜好放前，用盡力寵愛自己。
「當你活得快樂及健康，就能展現你的光芒。」 －Dua Lipa
活得心很累時，停下來，想一想自己到底追求怎麼樣的生活，放慢腳步並追求所愛，每分每秒亦「活在當下」，自然能慢慢「活得像 Dua Lipa」。
「如果我不是個歌手，我會成為一個仙子公主。」 －Dua Lipa
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
個人成長：
今日宜不努力，才不跌入「懶惰焦慮」！90道生活練習讓你放過自己「擇日重來」｜誠品書店《閱見自己》
「情緒冷漠症」是什麼？解析為何現代人愈來愈孤獨，如何擺脫負面情緒？
其他人也在看
「AI處理感情問題」從何時開始流行？不只是聊天機器人，更是情感陪伴與關係輔導｜BONNIE MAN 文炎君《女人像鹽》
AI不過是這幾年才興起的技術，在此之前，人們遇到感情問題，無非是靠自己深思熟慮，或向朋友、家人尋求建議。從何時開始，我們變得如此依賴人工智能來處理最需要人性溫暖的情感事務？Yahoo Style HK ・ 5 小時前
賴慰玲長子盡得媽媽優良遺傳充滿演藝細胞 「少年關智斌」Marat為Kenny演唱會表演者
歌手關智斌（Kenny）一連兩晚在啟德體藝館舉行《The Endless Adventure Live in Hong Kong》演唱會，除了Kenny在舞台上送上精彩的演出外...Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
上節目稱沒迷倒玄彬 孫藝真被粉絲曬照打臉
[NOWnews今日新聞]韓國女神孫藝真與玄彬結婚三年，婚後生活低調卻始終甜蜜。近日她上YouTube節目《妖精在炯》，被主持人鄭在炯問到：「玄彬是被妳的哪一點迷倒的呢」，突如其來的問題，讓她害羞回應...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
林峯廣州騷臨時取消 場館冒煙救援人員趕到現場
藝人林峯原定昨晚（27日）起一連兩日在廣州國際體育演藝中心舉行《GO WITH THE FLOW》演唱會，但今日（28日）一場卻因突發事故而臨時取消，他於傍晚時分交平台發出延期通知：「原定於9月28日在寶能廣州國際體育演藝中心舉辦的GO WITH THE FLOW 林峯演唱會 - 廣州站因場館設備突發不可抗力原因，現不得不做出延期演出的艱難決定，具體的演出時間待公布。已購票的觀眾可根據如下方式處理：1.您可選擇保留門票，待新的演出日期確定後可持原票入場觀演，座位維持不變；2.退票及差旅賠償的具體方案將另行公布，請各位觀眾留意。最後，主辦方為此次延期給各位觀眾帶來的不便深表歉意，期待與各位在現場再相遇！廣州樂騰演藝文化有限公司2025年9月28日」東方日報 OrientalDaily ・ 15 小時前
關智斌啟德騷發生意外 引體上升失手撻落台
歌手關智斌（Kenny）於啟德體藝館舉行兩場《The Endless Adventure Live in Hong Kong》演唱會，今晚舉行尾場，歌手謝霆鋒、內地歌手胡彥斌、何佩瑜、李靖筠、洪卓立，女團VIVA，曾樂彤、郭思、劉若寶、艾妮及昔日SUN BOYZ隊友麥子豪等捧場。頭場玩到出神入化的街頭健身架，挑戰人體力學，今晚挑戰時卻不慎失手，Kenny整個人撻落台，不過Kenny反應好快，立即起身亦無受傷，若無其事與Dancers繼續跳，但無再上架。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
SEVENTEEN啟德演唱會71歲成龍任嘉賓 唱《真心英雄》掀高潮 網民：無啦啦變流行經典50年｜有片
出道10年的韓國超人氣男團SEVENTEEN，繼2018年後，相隔7年再來香港開演唱會，昨晚（9月27日）起一連兩晚在啟德主場館舉行...Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
機器人專家警告：人型機器人根本「長錯樣子」 泡沫注定破裂
著名機器人專家羅德尼 · 布魯克斯（Rodney Brooks）對正在向人形機器人新創公司投入數十億資金的投資人發出警告：你們在浪費錢。鉅亨網 ・ 7 小時前
《巴黎戀人》李東健自爆患「強直性脊椎炎」
【on.cc東網專訊】韓劇《巴黎戀人》的男星李東健在昨日播出的SBS綜藝節目《我家的熊孩子》中，自曝因眼睛嚴重充血與劇痛，前往就醫，正與一種罕見疾病抗爭：「我的眼睛看光就很痛，有時甚至要閉上一隻眼睛才能忍受，感覺我右眼視力明顯下降，對光非常敏感。這症狀持續了一年東方日報 OrientalDaily ・ 1 小時前
內地廣電總局重手抵制「失德藝人」 禁用3類違法藝人
內地出重手抵制「失德藝人」！國家廣播電視總局（廣電總局）於9月25日召開新聞發布會，表示將修訂《電視劇管理辦法》Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
95歲網紅婆婆Grandma Droniak的4堂「自愛人生課」！前男友不喜歡我的穿搭：I don’t care！
還在糾結在街上遇到 ex 該怎麼辦嗎？95歲婆婆 Lillian Droniak 教你如何好好愛自己，無論遇上任何事，亦要保持 “I don’t care” 的遊戲人間態度！Yahoo Style HK ・ 4 小時前
太古主席白德利斥5,000萬入手赤柱豪宅 稱睇好香港豪宅市場前景
太古（0019）及太地（1972）主席白德利（Guy Bradley）近日於港島南區入市，斥資5,000萬元購入一個低密度豪宅單位。他表示對本港豪華住宅物業前景有信心，並一直於港島物色相關物業作投資之用。28Hse.com ・ 2 小時前
《羊蹄山戰鬼》媒體百家評價平均87分，優美景色電影視角爽快斬殺
PS5 獨佔大作《羊蹄山戰鬼》深獲期待也受風波影響，如今媒體評價出爐達百家媒體給予平均 87 分，集中於優美景色、高速載入以及如電影般的場景、戰鬥展現，遊戲將正式於 10 月 2 日發售。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
《單身即地獄》車炫承分享「剃光頭比V照」揭患血癌 曾任宣美舞者爆紅轉型
曾參與韓國節目《單身即地獄》、《體能之巔：百人大挑戰》的韓國舞者兼模特兒車炫承日前於社交平台發文，分享剃光頭住院照透露自己患上血癌，分享確診前後心路歷程並強調對戰勝病魔有信心。Yahoo 娛樂圈 ・ 45 分鐘前
亞洲最受歡迎旅遊地出爐！馬來西亞奪冠、日韓泰跌出頭三位 香港僅排…？
過去幾年，當大家講到亞洲旅遊，腦海中浮現的總是日本、韓國，還有泰國。這些地方長年穩坐人氣榜單的前排。然而，美國知名財經網站《Insider Monkey》最近透過分析遊客流量、旅遊收入及相關旅遊報告，綜合評選出2024年度「亞洲最受歡迎旅遊地」，結果卻出乎意料，傳統旅遊大國日本、韓國、泰國這次都未能稱霸，冠軍寶由一個意想不到的國家奪得。這個結果不禁令人好奇，到底是什麼原因讓它成為亞洲遊客的新寵兒？Yahoo 旅遊 ・ 4 小時前
鄺潔楹仙女造型出席哥哥峇里島婚禮 奢華程度令人嘆為觀止
鄺潔楹（Judy）出生於富裕家庭，與家人同住大埔淺月灣2千呎獨立屋，不過並冇依靠家人，反而積極發展自己事業。模特兒出身嘅鄺潔楹「邦民女」形象深入民心，及後加入TVB主持《3日2夜》等多個旅遊節目受到注目，又被安排出演《新四十二章》、《羅密歐與祝英台》及《新聞女王》等劇集；亦有創立自家曲奇品牌、投資健身室，以及開創專為嬌小女生而設嘅服裝系列。近日，鄺潔楹於社交平台分享親哥哥喺峇里島舉行嘅盛大婚禮影片，婚禮極具氣派，奢華度令人嘆為觀止。Yahoo 娛樂圈 ・ 39 分鐘前
英國擬推強制性數碼身份證 打擊非法移民
英國首相施紀賢周五宣布,工黨政府已推出一項計劃,向所有符合在當地工作的人員免費發放強制性數碼身分證,以打擊非法移民。infocast ・ 1 天前
【7-11】港式燒賣魚蛋$11/10粒 (只限29/09）
7仔食檔再推快閃優惠，今日下午2點後，燒賣魚蛋一律只需$11！燒賣可以配「蒜香豉油」同「蔥香豉油」 ，魚蛋可以配「咖喱汁」同「沙爹汁」，而且一份只需加$3仲可以換購購可口可樂、芬達、雪碧或玉泉330毫升！YAHOO著數 ・ 3 小時前
美少女比賽到三寶媽的秘密！ 武井咲甜笑藏什麼演藝內幕！
武井咲，1993年12月25日聖誕節出生在愛知縣名古屋港區，名字「咲（えみ）」超有愛，爸媽希望她像花兒一樣永遠笑得燦爛！小時候她有個小8歲的妹妹，家裡總是熱鬧滾滾。Japhub日本集合 ・ 15 分鐘前
元朗美食2025｜元朗15大美食小店推介！自家製越南家庭式肉肝醬/沙嗲牛肉麵關注組/最強糯米糍
元朗美食一向出名，中、西、日、韓及泰任君選擇！大量小店臥虎藏龍，不少人會專程入元朗掃足一日街，品嚐元朗美食！不過好食小店太多，不能盡錄，有見及此，Yahoo Food精選15大元朗美食小店，由小食到主菜，胃口絕對大滿足，做到空腹來捧著2個腹走！某些店舖需要大排長龍，預留時間提早取籌才有機會食到，想知快留意以下介紹啦！Yahoo Food ・ 6 小時前
國慶煙花2025｜港青酒店節慶自助晚餐煙花盛宴！78折起邊睇煙花邊歎波士頓龍蝦/脆炸松葉蟹腳/燒有骨西冷
國慶的煙花特別璀璨，這天街上也特別多人，因為人人都想霸個靚位，以最美的角度看煙花！但其實最聰明的是，找間靚景餐廳book個靚位，一邊歎著冷氣，享受著美食，一邊看煙花！尖沙咀的港青酒店，憑藉無敵維港景色和豐富美食，一直是自助餐愛好者的熱門選擇。餐廳最新推出10月1日節慶燒烤自助晚餐，結合國際美食和特色主題，78折優惠後人均$1,188起，即可食波士頓龍蝦、長腳蟹、鮮蝦、琵琶蝦、麵包蟹、黑青口、燒有骨西冷以及一系列豐富甜點，之後更有靚位欣賞國慶煙花，為大家帶來難忘的用餐體驗。Yahoo Food ・ 1 小時前