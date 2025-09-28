30歲Dua Lipa「活在當下」生活哲學：每天活得像放假一樣，努力工作亦努力玩樂

30歲 Dua Lipa 「活在當下」生活哲學：每天活得像放假一樣，努力工作亦努力玩樂

有一種生活態度名為 Dua Lipa！Dua Lipa 認真工作，同時亦認真玩樂，每天都活得像放假一樣！英國流行天后 Dua Lipa 正在舉行 Radical Optimism Tour 世界巡迴演唱會，但 Instagram 除了工作以外，盡是閱讀、享受日光浴、與親朋好友一同派對的打卡照，提醒大家忙碌工作以外，亦要「活在當下」不放棄生活！

Dua Lipa 迎來30歲生日 熱愛閱讀創立 Service 95 閱讀社群

你有多久沒好好看一本書呢？Dua Lipa 忙亂工作當中，依然會抽空閱讀喜愛的書藉，除了增長個人的知識見聞，更能培養「情緒穩定」的正能量身心靈。

Dua Lipa 於 Service 95 中分享她的每月書單，容易理解的讀本娛樂性與知識性兼備，讓閱讀更易融入日常生活當中。別再說沒時間看書了，「活在當下」就是如 Dua Lipa 般把握每分每秒，做盡自己喜愛的事！

「我每日也在學習及進步，從不停止。」 －Dua Lip

把握時光享受人生：Dua Lipa 總是在渡假

Dua Lipa 在節目上曾自嘲「Dua Lipa總是在渡假」，但她澄清說「我只是讓自己做的每件事都像度假一樣」。周末時花時間前往喜愛的咖啡店放空，又或趁陽光充足來個海灘快閃，享受每一分每一秒的好時光，就能如 Dua Lipa 般「活得像渡假」。

「對自己善良，就是最佳的仁慈。」 －Dua Lipa

拒絕瘋狂旅行行程 將時間放於享受美食

都市人難得放假，總要將旅行行程填滿方休。Dua Lipa 分享自己「以食為大」，每次旅程皆圍繞著食，享受美食的樂趣，不慌不忙不趕行程。演唱會期間，她亦會將心思放於當地的飲食文化，例如到 Boston 享用龍蝦三文治、台灣飲手搖飲品，將自己的喜好放前，用盡力寵愛自己。

「當你活得快樂及健康，就能展現你的光芒。」 －Dua Lipa

活得心很累時，停下來，想一想自己到底追求怎麼樣的生活，放慢腳步並追求所愛，每分每秒亦「活在當下」，自然能慢慢「活得像 Dua Lipa」。

「如果我不是個歌手，我會成為一個仙子公主。」 －Dua Lipa

