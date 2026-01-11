DualSense與PS5主機保護殼「Hyperpop Collection」發售！將於3月12日起發售

索尼互動娛樂有限公司宣布推出PlayStation 5週邊「Hyperpop Collection」。

預計於 2026年3月12日(四) 發售。

PS5週邊「 Hyperpop Collection 」發售！3款新設計

「Hyperpop Collection」是專為 DualSense 無線控制器和 PlayStation 5 主機打造的一系列色彩鮮豔的保護殼。

該系列顏色從亮黑色到充滿活力的霓虹色調應有盡有，為遊戲裝備增添一抹亮麗的新意。

增強節拍的「Techno Red」

強調存在感的「Remix Green」

幫助專心玩遊戲的「Rhythm Blue」

擁有全新配色和漸變效果，靈感源自酷炫遊戲主機上RGB燈光的璀璨光芒，一經安裝便能瞬間提升遊戲體驗，為遊戲環境增添色彩。

共有Techno、Remix和Rhythm 3種顏色可供選擇，不僅引人注目，而且極具視覺衝擊力。

可以根據自己喜好選擇合適的顏色。

「Hyperpop Collection」的DualSense 無線控制器建議零售價為 12,480日圓(含税)。

與控制器配對的PS5主機保護殼將限量發售，建議零售價為11,480日圓(含税)。

「Hyperpop Collection」預計於2026年3月12日(四)發售。

將在 2026年1月16日(五)日本時間早上10起 於全日本PlayStation零售店按次序接受預購。

有關詳情請瀏覽PlayStation.Blog。