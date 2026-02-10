Duck.ai 推出 AI 語音對話功能 絕對不會保留任何錄音資料

DuckDuckGo 宣佈為旗下的 AI 聊天平台 Duck.ai 推出全新語音對話功能。這項功能於 2026 年進一步擴展，讓用戶能以實時語音方式與大型語言模型互動。與傳統語音助理不同，DuckDuckGo 強調其語音服務建立在隱私保護的核心基礎上，確保用戶的生物特徵數據不被外洩。

打破 AI 模型對隱私的威脅

該功能透過加密中轉連接，將用戶的語音流傳輸至後端模型。雖然目前由 OpenAI 提供語音對話的技術支持，但 DuckDuckGo 表示所有對話均經過匿名化處理。系統僅在用戶說話時進行即時流式處理，一旦對話結束，DuckDuckGo 與 OpenAI 均不會保留任何錄音資料。此外，雙方的合約明確規定，這些語音數據嚴禁用於訓練模型，從根本上杜絕了數據外流的風險。

跨平台支援打破服務限制

目前這項功能已支援多數主流瀏覽器，除了 Firefox 仍在開發中。用戶無需註冊帳戶即可免費使用，但設有每日使用次數限制。對於每月支付 10 美元的訂閱用戶，則可獲得更高的使用配額，並包含 VPN 服務與個人資訊移除等附加功能。這項更新讓 Duck.ai 在提供多元模型的同時，也建立起更直覺的互動介面。