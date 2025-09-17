銀債開售｜專家建議抽 30 手
超浪漫Dunk球鞋登場！NIKE設計師SUSAN FANG聯名系列 串珠花花、粉藍色元素服飾讓人眼冒愛心
超高顏值的NIKE球鞋出現了，這次你會想入手嗎？即看內文：
自從NIKE官宣Karina成為代言人之後，也持續推出很多話題聯名系列，包括Levi’s x Nike、Supreme x Nike SB Dunk Low系列等，希望可以吸引到各位的眼球！這次，NIKE與設計師Susan Fang發佈了NIKE女性藝術家系列，系列以象徵真愛與回憶的「勿忘我」花朵⾊調設計，加入夢幻的⼿⼯串珠、花花元素，柔美又充滿浪漫風格，讓人想全部收入囊中！
這次的聯名系列，設計師Susan Fang以自身潛水經歷為靈感，將大自然中常見的⽔、光、花轉化為設計元素，展現出陽光穿透⽔⾯與⼈們呼出的氣泡交匯時轉瞬即逝的瞬間。不難看出，水珠是整個系列的重要元素，衣服、Nike Dunk鞋⾯的Swoosh都有著⼿⼯串珠，像水珠般柔美。
這次一共設計了兩款鞋子，NIKE V2K以及NIKE Dunk都是熱賣鞋款，經典款只會改動配色。這次則是將鞋面、鞋帶通通都換成上了可愛的設計。鞋帶使用柔美的紗織布料，鞋面是提花布料，而鞋子周圍加入刺繡綻放的花型，兩雙風格都很Girly，超適合搭配裙子穿著。此外，這次聯名系列還有服裝配件，全部都是以「勿忘我」花朵的⾊調設計。這種空靈又生動的粉藍色，顏值超高，大家的錢包或許又要失守了！
