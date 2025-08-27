Dyson優惠｜唔洗兩千！AM07 快閃價送你清新涼風，驅走濕熱

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

唔洗兩千！AM07 快閃價送你清新涼風，驅走濕熱

連場大雨終於放晴，但熱氣和濕氣隨即撲面而來！Dyson 風扇夏季快閃優惠強勢救場，由 8 月 27 日至 8 月 28 日，Dyson Cool 座地式風扇價格直降HK$1,100， 到手價只需 HK$1,980，讓你在夏日都可以享受清涼又乾淨的自然風！

Dyson Cool 風扇 座地式 AM07 銀白色

Dyson Cool 採用了先進的 Air Multiplier 氣流倍增技術，帶來強勁噴射氣流能夠吹送強勁的涼風，迅速帶來舒適的環境。其可調節的擺動角度設計，能有效導引氣流在房間內流動，確保每個角落都能享受清新空氣。安全無扇葉的設計不僅提升了使用的安全性，還使清潔變得更加簡單便捷。而且座地式風扇特別適合較大空間使用，是家居夏季天然降溫的理想選擇。

Dyson 快閃價 HK$1,980 | 原價 HK$3,080

立即購買

