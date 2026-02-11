Dyson優惠｜情人節禮物靈感告急？Dyson Corrale 直捲髮造型器直降 HK$1,600，情人節寵愛自己另一半

Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

情人節禮物靈感告急？ Dyson Corrale 直捲髮造型器直降 HK$1,600，情人節寵愛自己另一半

還未選定情人節禮物？鮮花會凋謝，巧克力會吃完，但一份能每天為她創造美麗與自信的禮物，見證你真正的用心，不如在情人節當天，獻上你的專屬浪漫。Dyson Corrale 無線直捲髮造型器於 2 月 11 日至 2 月 12 日快閃直降 HK$1,600，只需 HK$2,390，就能送上一份兼具科技感與奢華體驗 的禮物。Dyson Corrale 不僅是一個造型器，更是融合無線自由、智能溫控、護髮科技的美髮黑科技，正正就是你表達「你值得擁有最好」的最佳方式。

Dyson Corrale 直捲髮造型器

情人節禮物靈感告急？Dyson Corrale 直捲髮造型器直降 HK$1,600，情人節寵愛自己另一半

Dyson Corrale 直捲髮造型器能塑造各種不同造型 ，包括優雅氣質內捲、華麗層次曲髮或是柔滑亮麗直髮，都能一機搞定。Corrale 採用了錳銅合金彎曲面板，可以在造型時減少使用熱力，配合智能熱控技術亦會每秒測量氣流溫度 100 次，確保穩定的熱力，且加熱溫度不會超過設定範圍傷害髮絲，並提供三段精確溫度設定以供選擇。另外機身 OLED 屏幕上可顯示電池電量，溫度控制及充電狀態，至於充電只需 70 分鐘即可使用 30 分鐘，如想進一步延長造型時間，只需要把直捲髮造型器充滿電並保持充電線連接即可。

Dyson 優惠 HK$2,390 | 原價 HK $3,990

立即購買

