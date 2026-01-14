Dyson優惠｜過敏族救星組合！ $9,999 入手Dyson 三合一甲醛空淨機 + V12 吸塵機套裝，打造無敏宅

Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

過敏族救星組合！ $9,999 入手Dyson 三合一甲醛空淨機 + V12 吸塵機套裝，打造無敏宅

家裡天天打掃，鼻子還是癢癢的、眼睛紅紅的。如果你或家人是過敏族、鼻敏感、氣管不好，又或者家裡有寵物、細塵多，單靠普通風扇和一般吸塵機，可能不能把過敏源真正消滅。Dyson 最新推出的產品組合優惠，三合一甲醛暖風空氣清新機加 Dyson V12 Detect Slim Fluffy 吸塵機，套裝入手價僅 HK$9,999，總共節省了 HK$2,381，專為想打造「無敏宅」的家庭而設，新一年想健健康康，告別抗敏藥，就一定要從源頭開始入手了！

Dyson Purifier Hot+Cool De-NOx 三合一甲醛暖風空氣清新機

Dyson Purifier Hot+Cool De-NOx 配備固態甲醛感應器來偵測甲醛分子 (比 PM0.1 微粒小 500 倍)，內置獨特的催化濾網，能持續消滅甲醛，及將其轉化為水及二氧化碳的分子，而且不需要更換。HEPA H13 及活性炭濾網還可捕捉灰塵、致敏原、99.95％ 小至 0.1 微米的微粒及其他超微污染物，活性炭濾層還可去除氣味及有害氣體，包括揮發性有機化合物。此外，富鉀碳濾網則含有碳酸鉀 (K₂CO₃)，可以吸附比一般活性碳多 50% 的二氧化氮。內置感應器會不停分析家居空氣質素， 有效從分子水平診斷污染物，在LCD屏幕上顯示實時結果。

空氣清新機採用 Air Multiplier 氣流倍增技術，可產生循環，將較遠的污染物吸入產品，將淨化空氣吹送到全室。三合一冷暖風機能在噴射空氣時進行加熱，配合內置恆溫器，可在保持房間溫度的同時節省操作成本。三合一功能，一機三用，包括空氣清新機、電風扇及暖風機，節省不少空間。

Dyson 組合優惠 HK$9,999 | 原價 HK $7,190

立即購買

Dyson V12 Detect Slim Fluffy

V12 Detect Slim Fluffy 搭載 Fluffy Optic 智能光學偵測吸頭， 精準角度投射的光源能偵測高達 2 倍隱藏塵垢，令看不見的微塵在硬地板上無所遁形。搭載了 Dyson Hyperdymium 摩打，轉速高達125,000rpm，可以吸除微塵和大型碎屑而 11 個圓錐氣旋可產生高達 100,000g 的離心力，捕捉氣流中的塵垢和碎屑，因此吸力不會減弱，加上內置壓電式聲學感應器可持續測量塵粒大小和數量，並在需要時自動增加吸力。Dyson 全機密封的 HEPA 過濾系統，可以捕捉 99.99% 小至 0.1 微米的微粒和過敏原，更可捕捉 99.9% MS2病毒，排出更潔淨的空氣。續航力上，每個卡入式電池能提供長達 60 分鐘無衰減吸力，方便清潔家中任何地方。

Dyson 組合優惠 HK$9,999 | 原價 HK $5,190

立即購買

