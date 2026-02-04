Dyson優惠｜Dyson 三合一空氣清新機快閃直降 $900！冷暖淨化一次到位

Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

過敏族救星組合！ $9,999 入手Dyson 三合一甲醛空淨機 + V12 吸塵機套裝，打造無敏宅

還在為冬天開暖氣後室內悶臭、空氣乾燥而煩惱？Dyson 推出三合一暖風空氣清新機快閃限定優惠，讓你用優惠價格擁有一台 會思考的空氣管家！由 2 月 4 日至 2 月 5 日期間，Dyson Purifier Hot+Cool Gen1 三合一暖風空氣清新機直降 HK$900，入手價僅 HK$3,590，這不只是風扇和暖風機，更是能 偵測、過濾、循環的智能清淨解決方案。

Dyson Purifier Hot+Cool Gen1 三合一暖風空氣清新機 HP10

Dyson 三合一空氣清新機快閃直降 $900！冷暖淨化一次到位

Dyson 空氣清新機將智能感應與先進 HEPA H13 過濾系統完美結合，可捕捉 99.95％ 小至 0.1 微米的微粒。活性碳濾層還可去除氣味及有害氣體，包括揮發性有機化合物。搭載的綜合式感應器會實時分析及判斷懸浮於空氣中的污染物，並在 LCD 屏幕上顯示實時報告。Dyson Purifier Hot+Cool 採用 Air Multiplier 氣流倍增技術，可產生循環氣流，將較遠的污染物吸入機身，將淨化空氣吹送到全室。三合一功能，一機三用，包括空氣清新機、電風扇及暖風機，小窩居實用之選。

特價 HK$3,590（香港免運費送貨） ｜原價 HK $4,490

立即購買

