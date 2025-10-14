加密貨幣市場巨震 市場質疑內幕交易
Dyson優惠｜Dyson 洗地吸塵機省近千元，HK$2,790 輕鬆入手二合一空氣清新機
Dyson Supersonic Nural 風筒價格亦大減 HK$700！
家裡還在為打掃和空氣品質煩惱嗎？現在正是升級家電的最佳時機！Dyson 十月震撼優惠，超人氣Dyson V12s Detect Slim Submarine Complete 乾濕全能洗地吸塵機直減 HK$990，再送價值 HK$1,380 的多功能座地式設計收納架及 Submarine 洗地滾筒。此外，只要 HK$2,790 就能輕鬆入手 Purifier Cool 二合一空氣清新機。不論是地板上的碎屑灰塵，還是懸浮在空氣中的微塵微粒，它都能一次搞定，現在入手，就能省下不少預算。
Dyson V12s Detect Slim Submarine Complete 乾濕全能洗地吸塵機
Dyson V12s Detect Slim Submarine Complete 洗地吸塵機可以協助你清洗家中的硬地板，Submarine 洗地滾筒吸頭配件經過精密設計，內部配置8個沿著滾筒吸頭均勻分布的注水孔，每分鐘精準計算釋放18 毫升清水，不會使地板過濕。同時，以每分鐘900轉的轉速驅動滾刷轉動，可將硬地板表面的潑灑液體、污漬和細小碎屑一併吸附，輕鬆清理家中每個角落。V12s Detect 全機密封過濾系統有效捕捉並鎖住微塵，排出更潔淨的空氣，全機密封HEPA過濾系統有效捕捉 99.99％ 小至 0.1 微米的微粒, 締造健康家居。
Dyson V12s Detect Slim Submarine Complete 洗地吸塵機包含：
Dyson Motorbar 智能電動吸頭
Fluffy Optic™智能光學偵測吸頭
Submarine™洗地滾筒吸頭
防纏結螺旋吸頭
二合一組合吸頭
窄縫轉角吸頭
無痕軟毛塵掃
延長軟管
低處清潔轉接頭
充電器
充電底座
滴水盤
Dyson 特價 HK$5,590（送 Floor Dok Multi 多功能座地式設計收納架 及 Submarine 洗地滾筒 (價值:$1,380)，送完即止，香港免運費送貨） ｜原價 HK
$6,580
Dyson Supersonic Nural 風筒 HD16 琥珀香檳色限定版
Dyson Supersonic HD16 Nural 風筒以其創新的設計和卓越性能，為乾髮和造型需求提供完美解決方案。並且採用透明端蓋設計，加入LED 溫度指示燈，讓風筒變成時尚的代表。 HD16 Nural 採用按距離智能調溫技術，這款風筒能夠自動調整溫度，維持頭皮在 55°C 的恆溫，保護頭皮屏障，避免熱傷害，讓每一次造型都安全無憂。內建的 LED 溫度指示燈會根據距離改變顏色，隨時顯示目前的溫度設定，方便使用者掌握狀況。
此外，Dyson Supersonic 配備五款智能配件，適合各種髮質的乾髮及造型需求。獨特的霍爾感測器能自動辨識所使用的配件，並記憶上一次的風速和風溫設定，風筒內置 3 個精準氣流設定及 4 個精密加熱模式，使日常美髮程序變得更加簡單和方便。
Supersonic HD16 附帶 5 種造型配件：
1.柔和乾髮風嘴
2.造型集風嘴
3.順滑風嘴
4.捲髮風罩
5.二合一抗毛躁順髮風嘴
Dyson 特價 HK$3,290（香港免運費送貨）｜原價 HK
$3,980
Dyson Purifier Cool 二合一空氣清新機 (銀白色)
Dyson 空氣清新機將智能感應與先進 HEPA H13 過濾系統完美結合，可捕捉 99.95％ 小至 0.1 微米的微粒。活性碳濾層還可去除氣味及有害氣體，包括揮發性有機化合物。Dyson Purifier Cool 採用 Air Multiplier 氣流倍增技術，可產生循環氣流，將較遠的污染物吸入機身，將淨化空氣吹送到全室。二合一功能，包括空氣清新機及電風扇，夏日潮濕天氣小窩居實用之選。
Dyson 特價 HK$2,790 ｜原價 HK
$3,980
更多相關優惠：
👉LG優惠｜LG 網店低至 54 折，55 吋新款 OLED AI 4K 電視低至 $8,4xx
👉Samsung優惠｜網上 Outlet 清貨價低至 2 折，旋風吸塵機勁減 HK$2,110 + 信用卡優惠
👉Bose Ultra Open Earbuds 首降至 HK$1,782，時尚設計 + 環繞音效｜Amazon Prime Day優惠2025
👉iPhone 17 精選配件優惠，滿 HK$688 即減 HK$68＋免運費！
