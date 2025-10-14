Dyson優惠｜Dyson 洗地吸塵機省近千元，HK$2,790 輕鬆入手二合一空氣清新機

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Dyson 洗地吸塵機省近千元，HK$2,790 輕鬆入手二合一空氣清新機

家裡還在為打掃和空氣品質煩惱嗎？現在正是升級家電的最佳時機！Dyson 十月震撼優惠，超人氣Dyson V12s Detect Slim Submarine Complete 乾濕全能洗地吸塵機直減 HK$990，再送價值 HK$1,380 的多功能座地式設計收納架及 Submarine 洗地滾筒。此外，只要 HK$2,790 就能輕鬆入手 Purifier Cool 二合一空氣清新機。不論是地板上的碎屑灰塵，還是懸浮在空氣中的微塵微粒，它都能一次搞定，現在入手，就能省下不少預算。

Dyson V12s Detect Slim Submarine Complete 乾濕全能洗地吸塵機

Dyson 洗地吸塵機省近千元，HK$2,790 輕鬆入手二合一空氣清新機

Dyson V12s Detect Slim Submarine Complete 洗地吸塵機可以協助你清洗家中的硬地板，Submarine 洗地滾筒吸頭配件經過精密設計，內部配置8個沿著滾筒吸頭均勻分布的注水孔，每分鐘精準計算釋放18 毫升清水，不會使地板過濕。同時，以每分鐘900轉的轉速驅動滾刷轉動，可將硬地板表面的潑灑液體、污漬和細小碎屑一併吸附，輕鬆清理家中每個角落。V12s Detect 全機密封過濾系統有效捕捉並鎖住微塵，排出更潔淨的空氣，全機密封HEPA過濾系統有效捕捉 99.99％ 小至 0.1 微米的微粒, 締造健康家居。

Dyson V12s Detect Slim Submarine Complete 洗地吸塵機包含：

Dyson Motorbar 智能電動吸頭

Fluffy Optic™智能光學偵測吸頭

Submarine™洗地滾筒吸頭

防纏結螺旋吸頭

二合一組合吸頭

窄縫轉角吸頭

無痕軟毛塵掃

延長軟管

低處清潔轉接頭

充電器

充電底座

滴水盤

Dyson 特價 HK$5,590（送 Floor Dok Multi 多功能座地式設計收納架 及 Submarine 洗地滾筒 (價值:$1,380)，送完即止，香港免運費送貨） ｜原價 HK $6,580

Dyson Supersonic Nural 風筒 HD16 琥珀香檳色限定版

Dyson 最新優惠 人氣洗地機直降 HK$1,690，Supersonic Nural 風筒僅 HK$3,290

Dyson Supersonic HD16 Nural 風筒以其創新的設計和卓越性能，為乾髮和造型需求提供完美解決方案。並且採用透明端蓋設計，加入LED 溫度指示燈，讓風筒變成時尚的代表。 HD16 Nural 採用按距離智能調溫技術，這款風筒能夠自動調整溫度，維持頭皮在 55°C 的恆溫，保護頭皮屏障，避免熱傷害，讓每一次造型都安全無憂。內建的 LED 溫度指示燈會根據距離改變顏色，隨時顯示目前的溫度設定，方便使用者掌握狀況。

此外，Dyson Supersonic 配備五款智能配件，適合各種髮質的乾髮及造型需求。獨特的霍爾感測器能自動辨識所使用的配件，並記憶上一次的風速和風溫設定，風筒內置 3 個精準氣流設定及 4 個精密加熱模式，使日常美髮程序變得更加簡單和方便。

Supersonic HD16 ​​附帶 5 種造型配件：

1.柔和乾髮風嘴

2.造型集風嘴

3.順滑風嘴

4.捲髮風罩

5.二合一抗毛躁順髮風嘴

Dyson 特價 HK$3,290（香港免運費送貨）｜原價 HK $3,980

Dyson Purifier Cool 二合一空氣清新機 (銀白色)

Dyson 洗地吸塵機省近千元，HK$2,790 輕鬆入手二合一空氣清新機

Dyson 空氣清新機將智能感應與先進 HEPA H13 過濾系統完美結合，可捕捉 99.95％ 小至 0.1 微米的微粒。活性碳濾層還可去除氣味及有害氣體，包括揮發性有機化合物。Dyson Purifier Cool 採用 Air Multiplier 氣流倍增技術，可產生循環氣流，將較遠的污染物吸入機身，將淨化空氣吹送到全室。二合一功能，包括空氣清新機及電風扇，夏日潮濕天氣小窩居實用之選。

Dyson 特價 HK$2,790 ｜原價 HK $3,980

