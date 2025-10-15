Dyson優惠｜Dyson 直捲髮造型器快閃直降 HK$1,500，精緻女孩必備造型神器！

「退熱貼貼尾指」可助眠？醫生稱沒實證
風靡時尚界的 Dyson Corrale 直捲髮造型器，一向是女士們夢寐以求的造型神器！無論是隨性慵懶波浪、柔順光澤直髮，還是時尚層次捲度，Dyson 都能輕鬆搞定。心思思想入手的話，今次一連兩天 10 月 15 日及 16 日的官網快閃活動就絕對不能錯過。 Dyson Corrale 直捲髮造型器價格直降 HK$1,500，只需 HK$2,480 就能入手，絕對是令自己提升造型品味的好機會。
Dyson Corrale 直捲髮造型器
Dyson Corrale 直捲髮造型器能塑造各種不同造型 ，包括優雅氣質內捲、華麗層次曲髮或是柔滑亮麗直髮，都能一機搞定。Corrale 採用了錳銅合金彎曲面板，可以在造型時減少使用熱力，配合智能熱控技術亦會每秒測量氣流溫度 100 次，確保穩定的熱力，且加熱溫度不會超過設定範圍傷害髮絲，並提供三段精確溫度設定以供選擇。另外機身 OLED 屏幕上可顯示電池電量，溫度控制及充電狀態，至於充電只需 70 分鐘即可使用 30 分鐘，如想進一步延長造型時間，只需要把直捲髮造型器充滿電並保持充電線連接即可。
Dyson 快閃優惠 HK$2,480 | 原價 HK
$3,980
