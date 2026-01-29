Dyson優惠｜Dyson Supersonic Nural 風筒官網破底價！價格直降 HK$1000，快速乾髮不傷髮

Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

Dyson Supersonic Nural 風筒官網破底價！價格直降 HK$1000，快速乾髮不傷髮

每晚洗頭吹頭都要用十多二十分鐘，吹完頭皮好乾、髮尾又開叉。如果本身已經有染燙、漂髮，或者留長髮、粗硬髮，由吹頭這件每日的小事入手，都能保護你的髮質。Dyson 最新優惠，Supersonic Nural 風筒官網直減 HK$1,000，價格跌穿以往門檻，只需 HK$2,990 就能就可以入手人氣智能護髮吹風機。

Dyson Supersonic Nural 風筒 HD16 鋼曜紫限定色

Supersonic Nural 風筒配備了全新的 Nural 感測器系統，機身 LED 溫度指示燈會按距離改變顏色以提示氣流溫度變化，同時自動調整氣流溫度，平衡頭皮舒適度與快速乾髮的理想溫度，有助於維持頭皮水分並保護頭皮健康, 提升頭髮自然光澤。另外亦加入了停頓待機模式​，能偵測風筒被短暫放下的動作，並自動停止加熱、減少氣流及噪音。

Dyson Supersonic Nural 風筒 HD16

特價 HK$2,990（香港免運費送貨）｜原價 HK $3,980'

立即購買

