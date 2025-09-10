Dyson優惠｜Supersonic Origin 風筒快閃直減 HK$500，HK$2,480 入手智能護髮神器

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Supersonic Origin 風筒快閃直減 HK$500，HK$2,480 入手智能護髮神器

女生每天洗吹造型耗時費神，Dyson 風筒搭載智能溫控技術，能夠有效地速乾秀髮，同時保護髮質，成為全球熱銷的護髮神器。心思思想入手的話，今次一連兩天 9 月 10 日及 11 日的快閃活動就絕對不能錯過。Supersonic Origin 風筒價格直降 HK$500，只需 HK$2,480 就能入手，櫻花粉配色更是令人一傾心。登記成為新會員，更可領取 HK$200 折扣禮遇。

Dyson Supersonic Origin風筒 HD08

Supersonic Origin 風筒快閃直減 HK$500，HK$2,480 入手智能護髮神器

廣告 廣告

Dyson Supersonic Origin 配備內置的 V9 數碼摩打，轉速高達每分鐘 110,000 次，結合 Air Multiplier 氣流倍增技術，能產生高壓且高速的受控噴射氣流，快速乾髮的同時實現精準造型。這款風筒設有 4 段溫度和 3 段風速設定，內置的智能熱控技術每秒超過 40 次測量氣流溫度，以防止髮絲因過熱而受損，同時保護髮絲水分。此外，Origin 版本內附順滑風嘴，能吹送柔順的受控氣流，有助減少惱人毛躁，營造更柔順與自然的效果。

Dyson 快閃優惠 HK$2,480 | 原價 HK $2,980

立即購買

更多相關優惠：

👉LG優惠｜純黑家電系列額外再折！黑色空氣清新茶几直降 HK$1,200，2025 年款 OLED 電視低至 $7,341.6

👉懶人媽媽救星！5款早餐小家電低至 HK$126，快速+營養+小朋友最愛！

👉VPN優惠｜Proton VPN 限時 45 折優惠，平均每月僅 $35 ，解鎖全球串流

👉Logitech優惠｜HK$3XX 入手人體工學垂直滑鼠再送紓壓球，做個健康上班族

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk