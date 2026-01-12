跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
Dyson 優惠｜Dyson 開年獻禮！Supersonic 風筒直減 HK$700 加碼送按摩梳
每次見到 Dyson 風筒都心動，新一年值得為自己和家人送上一份貼心又實用的禮物！Dyson 開年禮正式啟動，多款人氣爆款產品皆以大力度優惠回饋粉絲，其中熱賣產品 Supersonic 風筒三配件版現直減 HK$700，只需 HK$2,590 即可帶回家，更限量贈送價值 HK$350 的 Dyson 按摩梳，今次可以用折後價入手人氣風筒之餘，再多一件日常好用的護髮小神器，CP 值瞬間拉滿，開年就是要為自己換一個髮質加儀容雙升級的日常儀式。
Dyson Supersonic 風筒 HD08 普魯士藍 (3配件版)
Dyson Supersonic HD08 配備內置的 V9 數碼摩打，轉速高達每分鐘 110,000 次，結合 Air Multiplier 氣流倍增技術，能產生高壓且高速的受控噴射氣流，快速乾髮的同時實現精準造型。這款風筒設有 4 段溫度和 3 段風速設定，內置的智能熱控技術每秒超過 40 次測量氣流溫度，以防止髮絲因過熱而受損。此外，Origin 版本內附 3 個風嘴：造型集風嘴，其寬而薄的設計，可產生集中氣流形成高速風葉，可以每次為一撮頭髮造型，不會破壞其他位置的造型；抗毛躁風嘴則利用康達效應，順髮並隱藏毛躁；柔和乾髮風嘴能擴散氣流，同時減低氣流溫度高達20°C ，更溫柔呵護敏感頭皮，同時快速乾髮。
Dyson 特價 HK$2,590（送 Dyson 按摩梳）｜原價 HK
$3,290
Dyson V12s Detect Slim Submarine Complete 乾濕全能洗地吸塵機
Dyson V12s Detect Slim Submarine Complete 洗地吸塵機可以協助你清洗家中的硬地板，Submarine 洗地滾筒吸頭配件經過精密設計，內部配置8個沿著滾筒吸頭均勻分布的注水孔，每分鐘精準計算釋放18毫升清水，不會使地板過濕。同時，以每分鐘900轉的轉速驅動滾刷轉動，可將硬地板表面的潑灑液體、污漬和細小碎屑一併吸附，輕鬆清理家中每個角落。
V12s Detect Slim Submarine Complete 附帶 9 種清潔配件：
Dyson Motorbar 智能電動吸頭
Fluffy Optic 智能光學偵測吸頭
Submarine 洗地滾筒吸頭
二合一組合吸頭
防纏結螺旋吸頭
無痕軟毛塵掃
窄縫轉角吸頭
延長軟管
低處清潔轉接器
滴水盤
充電底座
充電器
Dyson 特價 HK$5,390（限量送多功能座地式設計收納架，價值 HK$1080 及洗地滾筒，價值 HK$300） ｜原價 HK$6,590
登入會員購買滿 HK$3,000獲額外 HK$200折扣，滿 HK$6,000 獲額外 HK$500折扣。
Dyson Hot + Cool 風扇暖風機 AM09
一步到位的風扇暖風機，完美結合了夏季和冬季的需求，讓您全年舒適無憂。夏天帶來強勁的流暢涼風，冬天則快速令全房均勻變暖，全新噴射控流技術，廣角模式向寬範圍送風，一部滿足全家需要。而且採用了安全無扇葉設計，家中有毛孩或小朋友都能安心使用。
Dyson 特價 HK$2,690 ｜原價 HK
$3,390
