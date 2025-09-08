Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Dyson 吸塵機升級季！旗艦 V16 吸力更強更長效、首發新款壓縮塵筒；入門 V8 更抵玩！

產品升級並不急進的 Dyson，今年突然大爆發！單是手提吸塵機就已經推出了三款，先是全新設計、香港已經賣斷市的超纖巧 PencilVac，再來就有旗艦級 V16 Piston Animal 與經濟實惠的升級款 V8 Cyclone，滿足高階和入門用戶。

Dyson V16 Piston Animal

旗艦款 V16 搭載更強大的 Hyperdymium 900W 摩打，以更高的 315AW 吸力成為 Dyson 最高吸塵機，然而續航力仍然可以長達 70 分鐘，是既強力又長效的升級。V16 更是首發了全新 CleanCompaktor 集塵筒設計，能夠把吸入的髒物壓縮，集塵能力等同提升三倍，加上刮條防殘留，打造清空塵筒更乾淨省力的體驗。

Dyson V16 配搭了全新 All Floor Cones Sense 智能吸頭的兩個錐形滾筒設計，可以有效解決長髮纏繞問題，能清除長達 25 吋毛髮，同時可以自動識別地板類型，智慧調整吸力與滾筒轉速，搭配光學探測技術，有效清除肉眼難見灰塵。

Dyson V8 Cyclone

另一邊廂，經典的 Dyson V8 吸塵機得到最新升級，變成了 V8 Cyclone，而且依然保持高性價比路線。新版升級用上數碼摩打，吸力提升了 30% 至 150AW，配合三段吸力模式，續航時間更長達 60 分鐘，適合日常快速清理。

Dyson V8 Cyclone 會配備清除床褥、軟墊上塵垢的迷你電動吸頭、輕鬆進入邊緣和狹窄空間的窄縫清潔吸頭，以及硬地板專用的 Fluffy 軟絨毛滾筒吸頭，已經能夠滿足大部分家居清潔用途。Dyson V8 Cyclone 套裝價為 HK$3,390。

