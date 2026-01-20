Dyson新年限定「琥珀香檳」美髮神器亮相！做情人節禮物都得，送給身旁心愛的「員瑛公主」

新年想從「頭」開始煥然一新？Dyson在2026年開春之際，攜手品牌大使張員瑛推出了奢華感十足的「琥珀香檳」新年限定色系列！

張員瑛的秀髮自帶女神光環，豐盈光澤的長髮流動著自信魅力，完美示範了Dyson如何為日常造型注入高級質感。

這次「琥珀香檳」限定系列涵蓋三款主力美髮神器，讓你輕鬆打造出如同偶像般的閃耀秀髮，且三款產品均配有專屬設計的同色系皮革禮盒，無論是作犒賞自己或作為情人節贈禮，都同樣適合！

「琥珀香檳」系列的設計靈感源自季節轉換與節慶團聚的溫暖時刻，色彩揉合了溫潤的酒紅、暖調的銅色以及淡粉香檳色。透過精密的金屬塗層工藝來呈現這些色調，強化了色彩的深度與層次感，也兼顧了產品使用時的耐用性與絲緞光澤。整體視覺如捕捉了冬夜爐火的暖光與舉杯時香檳的微光，為日常的美髮工具注入了精品般的質感。

智能溫控，呵護頭皮：Dyson Supersonic Nural™ 智能吹風機 $3,990

搭載了智慧感測系統，能即時偵測吹風機與頭皮的距離，並將風溫穩定控制，能減少熱傷害，保護頭皮屏障。

一機兩用，快速造型：Dyson Airstrait™ 二合一吹風直髮器 $3,990

創新地利用氣流科技與智慧溫控，取代傳統高溫面板，實現一邊吹乾濕髮、一邊拉直頭髮的快速造型體驗！

藍牙連接，智能訂制：Dyson Airwrap i.d.™ 智能吹風造型器 $4,490

是系列中首度支援藍牙連接的款式，可透過專屬App建立個人化的捲髮流程，在不依賴極高溫度的情況下完成各種塑型與定型。

PUMA新年「黑色雙皮扣鞋」很搶手！3款馬年新鞋詢問度超高，深紫色仿馬毛Speedcat上架

