張舉能：要求釋放黎智英直接衝擊法治核心
Dyson新年限定「琥珀香檳」美髮神器亮相！做情人節禮物都得，送給身旁心愛的「員瑛公主」
新年想從「頭」開始煥然一新？Dyson在2026年開春之際，攜手品牌大使張員瑛推出了奢華感十足的「琥珀香檳」新年限定色系列！
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報
張員瑛的秀髮自帶女神光環，豐盈光澤的長髮流動著自信魅力，完美示範了Dyson如何為日常造型注入高級質感。
這次「琥珀香檳」限定系列涵蓋三款主力美髮神器，讓你輕鬆打造出如同偶像般的閃耀秀髮，且三款產品均配有專屬設計的同色系皮革禮盒，無論是作犒賞自己或作為情人節贈禮，都同樣適合！
「琥珀香檳」系列的設計靈感源自季節轉換與節慶團聚的溫暖時刻，色彩揉合了溫潤的酒紅、暖調的銅色以及淡粉香檳色。透過精密的金屬塗層工藝來呈現這些色調，強化了色彩的深度與層次感，也兼顧了產品使用時的耐用性與絲緞光澤。整體視覺如捕捉了冬夜爐火的暖光與舉杯時香檳的微光，為日常的美髮工具注入了精品般的質感。
智能溫控，呵護頭皮：Dyson Supersonic Nural™ 智能吹風機 $3,990
搭載了智慧感測系統，能即時偵測吹風機與頭皮的距離，並將風溫穩定控制，能減少熱傷害，保護頭皮屏障。
一機兩用，快速造型：Dyson Airstrait™ 二合一吹風直髮器 $3,990
創新地利用氣流科技與智慧溫控，取代傳統高溫面板，實現一邊吹乾濕髮、一邊拉直頭髮的快速造型體驗！
藍牙連接，智能訂制：Dyson Airwrap i.d.™ 智能吹風造型器 $4,490
是系列中首度支援藍牙連接的款式，可透過專屬App建立個人化的捲髮流程，在不依賴極高溫度的情況下完成各種塑型與定型。
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流熱話：
趙露思《許我耀眼》閃令令ANTEPRIMA手袋，最新Mini Boxxie Wirebag亮相
UNIQLO「BB穿搭公式」是什麼？春季新品巡禮：$399大熱巴恩風外套＋$299超好著Baggy/Barrel褲組合
其他人也在看
香港馬拉松｜田總稱設特別小組研究賽道設計及路線 冀擴大規模
【Now新聞台】對於有立法會議員建議香港馬拉松賽事可分兩日舉行，田總稱會研究，期望能擴大賽事規模。 田總主席關祺：「我們積極研究新方案，這個賽事年中無休地準備，今年完成後我們會成立特別小組，檢視如何尋找路線是可以增加參加人數。我們的挑戰，是香港真的不夠道路，要平衡交通使用者一起使用道路的平衡性。」#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
【龍豐】豐搶價 Kiehl's 金盞花植物精華爽膚水 $128、OLAY新生高效緊緻套裝 $308（即日起至26/01）
今期「豐搶價」精選產品搶先看，OLAY新生高效緊緻套裝 $308/件、Elizabeth Arden綠茶香水 $98/件、SK-II 淨肌護膚潔面乳 $255/件、Kose定妝防水噴霧EX+ $68/件、Kiehl's 金盞花植物精華爽膚水 $128/件！YAHOO著數 ・ 19 分鐘前
星座配對愛情結婚吉凶表脆友熱討！雙魚x巨蟹是大吉；「這6位星座男」竟然沒有「大吉」配對星座女生？
想知道自己跟另一半，或是跟心儀對象的星座配對指數嗎？現在有好多方法來看彼此星座跟自己的配對度，近期在Threads上就有脆友分享一個「男女星占配婚吉凶表」引起討論，有些星座會有出乎意料的配對，一起來參考一下！Yahoo Style HK ・ 18 小時前
家用美容儀2026︱10款好評投資款美容儀推介 低至6折！爆紅LED光療面膜儀/EMAY PLUS去水腫神器只需$454
家用美容儀推薦2026！近年流行在家也能輕鬆使用的家用美容儀，比起親身到美容院更便捷，而且每天也能使用，性價比當然更高。Yahoo購物專員為大家搜羅最受歡迎的家用美容儀TOP 10，包括親民價Medicube、爆紅CurrentBody及明星最愛nuskin等，在家簡易達至緊緻、拉提、導入等各樣美肌功效！Yahoo Style HK ・ 51 分鐘前
中國男持刀襲擊女路人重傷！ 謀殺未遂背後私人恩怨黑幕？
日本千葉縣這新年檔期本該是溫泉購物的好時光，誰知1月16日午夜稻毛區物流中心爆出這檔子血腥事。一名34歲中國男子持刀襲擊30歲女子，砍傷頭頸部，所幸她命大無危險，但連一名無辜路人男子也遭殃，全身血淋淋情況危急。Japhub日本集合 ・ 19 小時前
巴黎羅浮宮竊案 法電視台首度播出監視錄影畫面
（法新社巴黎19日電） 法國巴黎羅浮宮博物館（Louvre Museum）去年發生驚世竊案後，法國的電視台昨晚首度播出監視錄影畫面，從影片中可以清楚看到珠寶大盜大膽破壞展示櫃行竊的過程。而「巴黎人報」（Le Parisien）等法國報社已披露過影像細節。法新社 ・ 13 小時前
2026必學DAISO收納術！20個伸縮棒隱藏用途全公開：分隔客廳空間、玄關變雙層鞋架、洗手盤底收納清潔用品
香港居住空間有限，而且通常會出現三尖八角的情況，令到雜物總是無處可放？其實只要善用一根伸縮棒，就能開發家中隱藏收納位！從鞋櫃深處到馬桶水箱旁，甚至門後縫隙都能變身實用儲物空間。yahoo!為大家整理出伸縮棒大創意用法隱藏用法，從衣櫃到廚房，甚至廁所都能派上用場，大家快點學起來吧！YAHOO著數 ・ 18 小時前
網購平台「如一」遭食環上門巡查 指接獲投訴進食賀年糕點後不適 店方稱「只預售糕券未有現貨」
由前區議員朱江瑋創辦的網購平台「如一」，數月前由旺角樓上舖搬至太子大南街地舖，店內主打本地品牌包括順香園糕餅、悅和醬油、福元湯圓，也有來自台灣及日本的食品、各類新書及二手書等。近日發文稱有食環署人員上門巡查，指接獲投訴其賀年糕點「食咗肚痛」。Yahoo Food ・ 2 小時前
香港馬拉松｜全馬跑手背著嬰兒參賽遭大會終止作賽 醫生指或令嬰兒頸部及內臟受傷
【Now新聞台】香港馬拉松有全馬跑手背著嬰兒跑步，違反大會競賽規則，被中止參賽資格。有家庭醫生表示，跑步時的搖晃有機會令嬰兒頸部及內臟受傷。一名全馬跑手背著嬰兒參賽，把號碼布扣在嬰兒的衣服上。大會指，在賽事期間發現這名違規跑手後，安排他離開賽道，終止他繼續作賽，並會保留拒絕他日後參賽權利。不少人批評這名跑手自私，罔顧嬰兒安危。有家庭醫生表示，跑步時的搖晃有機會令嬰兒頸部及內臟受傷。家庭醫生林永和：「兩個月以下頸部未承托得很好，就算護著，某程度上搖晃有機會整傷他，導致腦部的影響。這樣跑的時候，搖晃或大動作，對一個小朋友的頸部或手腳或內臟都可能有嚴重影響。」今屆馬拉松賽事吸引逾12萬人報名，最後有約7.4萬跑手參賽。大型體育活動事務委員會副主席鄭泳舜建議，可把賽事分開兩日舉行，讓更多人參賽。大型體育活動事務委員會副主席鄭泳舜：「十公里(賽事)放在周六，或者加上半馬，十公里路線可能可以有些不同，例如以啟德體育園做終點。現時其中一個問題，每次跑完在天后散得很快，很多人會說希望可以感受體育氣氛，很多外國城市賽事的終點放在主場館，可以留在那裡一段時間，某程度上可以增加消費。」浸會大學運動及健康科學系教授劉永松表示，部分商戶受賽事封路影響，擴展規模時要顧及市民的意見。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 20 小時前
天氣｜今晚轉吹北風氣溫顯著下降 明早市區最低 12 度 提防濕凍溫感更低｜Yahoo
一股強烈冬季季候風正逐漸影響華南沿岸，天文台表示今晚（20 日）起將會轉吹北風，市區氣溫顯著下降至最低約 16 度，新界再低兩三度，明早（21 日）市區氣溫會降至最低 12 度。天文台署理高級科學主任李鳳瑩今早在電台節目說，今次的寒冷天氣將會跟月初不同，預報指未來兩三日本港會受雲層覆蓋，日夜溫差較小，而且濕度稍高，體感溫度可能稍低。Yahoo新聞 ・ 54 分鐘前
孫藝珍44歲生日被兒子搶鏡！娃娃音催吹蠟燭、喊吃炸雞萌翻全網
其中最讓粉絲關注的是影片中，雖然沒有拍到兒子「小甜豆」的正臉，但卻清楚聽見他稚嫩又軟萌的娃娃音，用甜甜的聲音唱著：「祝你生日快樂！親愛的媽媽生日快樂～」，接著，她雙手合十準備許願時，兒子卻在一旁忍不住催促：「快點吹蠟燭！」童言童語讓孫藝真當場笑出聲，立刻...styletc ・ 21 小時前
碧咸大仔布魯克林千字文公開決裂！痛斥父母試圖破壞其夫妻關係 直言「唔打算與家人和解」
碧咸（David Beckham）一家與大仔布魯克林（Brooklyn Beckham）夫婦不和的傳聞流傳多年，外界一直眾說紛紜。直到近日，這場「豪門家變」終於由當事人親自揭盅。26歲的布魯克林日前突然在社交平台發表長達6頁的公開聲明，首次正面回應與家族決裂一事，更毫不留情直言：「我唔打算同家人和解。」他形容，這是自己人生中第一次真正為自己站出來。Yahoo 體育 ・ 34 分鐘前
LOG-ON熱賣「暴走半鞋墊」香港買到！日行兩萬步靠佢，網民激讚：扁平足救星！
對於愛旅行、日行萬步「血拼」的港人來說，腳痛簡直是掃興的最大元兇～最近Threads上就有一款被稱為「暴走鞋墊」的日本好物引發熱議，有網民分享實測一個月，即使長時間步行雙腳依然無感，更封它為「扁平足救星」！Yahoo Style HK ・ 2 小時前
內地過江超市「好特賣HotMaxx」葵芳分店結業！ 深圳價吸引力不再？ 網民：早有先兆
近年，不少內地連鎖品牌挾低價優勢進軍香港市場。其中，以「深圳價」為賣點的連鎖超市「好特賣Hot Maxx」近日傳出消息，其葵芳分店即將於2026年2月中旬結束營業。此消息最先由網民在社交平台發布，隨即引發廣泛討論。Yahoo Food ・ 1 小時前
古天樂被網友指與宣萱地下情 罕有回應緋聞：伯母咪屈🙏🏿
《尋秦記》電影版勢如破竹，至今票房已衝破7千萬。能夠有這成績，當然因為大家對於電視劇的情意結，不少影迷更是一家大細到戲院捧場。日前就有網友在社交平台分享與媽媽前去觀賞電影的有趣對話，指「項太傅」古天樂與「烏廷芳」戲外拍拖多年，結果吸引到古天樂親自回應緋聞。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
【759阿信屋】今期勁筍推介（19/01-01/02）
759阿信屋推出最新勁筍推介，西班牙Palacios Pizza系列低至$23.8/件、SUPREME 無激素春雞穀飼全雞1.0kg+低至$62.8/2件、Leo Kee 新加坡海南沙爹串低至 $63.9-69.9/2包，仲有大量零食、飲品以勁筍價發售！YAHOO著數 ・ 1 天前
紅磡現樓悅麓震憾開價 折實324萬入場 入場呎價1.59萬起平絕同區近十年
紅磡現樓新盤悅麓公佈首張價單，涉及30伙開放式及一房單位，折實平均呎價18,999元，創同區近十年新低。首批折實售價介乎324.55萬至614.44萬元，入場單位為6樓A室，實用面積203平方呎，折實僅324.55萬元，呎價低至15,988元。若單計私人住宅，是次為繼同區2015年8月環海‧東岸，首批折實入場價297萬元後，近10年來紅磡區首批折實最平的單位。全數共有5伙開放式單位折實低於400萬元，買家僅需繳付100元印花稅，極具上車吸引力。項目定價策略進取，較同區鐵路盤瑜一大幅低開逾兩成，亦較必嘉坊系列及THE HADDON有顯著折讓。不過，若對比鄰近半新盤薈點近期二手成交呎價，悅麓則高出約一成多，反映項目雖較同區一手盤有折讓，但仍屬貼市價推盤，閱讀更多：悅麓價單紅磡悅麓首批30伙 折實324萬入場 呎價1.59萬起 近10年同區最平首批30伙主打開放戶至一房 折實售價由324.55萬至614.44萬不等首批價單共包括30伙，涵蓋5伙開放式及25伙一房，實用面積介乎189至304平方呎。扣除最高10%折扣後，單位折實售價由324.55萬至614.44萬元，折實呎價介乎15,988元28Hse.com ・ 17 小時前
75歲李龍基被指與第二任太太未離婚 遭揶揄「失德基」惹質疑從來無心娶王青霞
75歲李龍基（基哥）與39歲王青霞（Chris）的「爺孫戀」雖畫上句號，但過往種種事跡以及李龍基動向仍受到極大關注。其中多次就「基霞戀」爆料的YouTuber「導遊哥哥」Hugo，早前踢爆王青霞與內地丈夫未離婚，而且兒子已經16歲。其後李龍基終於「傷心地」承認跟王青霞已分手，祝福對方，但不會向對方的丈夫道歉，反而多謝爆料人令他知道真相。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
許瑋甯再揹「Goyard後背包」輕巧可折疊至極小，根本是旅行必備！這款後背包韓妞超愛
Goyard 連續兩年登上「最保值包款」排行榜，低調卻強勢的存在感，再次證明老錢風的長青魅力。先前我們曾介紹藍心湄的人生第一顆 Goyard，用多年依舊耐看耐用，而這回許瑋甯在機場被捕捉到的私服造型，女人我最大 ・ 20 小時前
陳懿德為爸爸慶生曝光「會長」身份 媽媽被激讚後生
陳懿德（德德）近日於社交平台分享多張為爸爸慶祝生日嘅家庭照，寫道：「Happy birthday to my Superman🚀」。從照片所見，一家三口擺出愉悅幸福嘅笑容，非常溫馨；枱上放咗一個哥爾夫球場造型蛋糕，蛋糕上印有「會長 STANLEY」字樣，疑似係爸爸在外嘅稱號。著上橙紅色上衣嘅陳懿德爸爸雖然一頭白髮且有皺紋，但精神飽滿。而陳懿德媽媽則被網民激讚保養得宜，睇落個樣好後生，與陳懿德宛如姊妹：「你媽咪？好後生呀」Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前