錦綉花園 5 億工程︱公契限小業主權利 地政：無法找到審批紀錄
Dyson 推出兩款全新清潔產品 首度發布 Spot+Scrub™ Ai 洗地吸塵機械人 新春佳節開拓智能清潔全新可能
香港 - Media OutReach Newswire - 2026年1月28日 - 農曆新年將至，是全屋大掃除、去舊迎新的重要時刻。Dyson 在新春佳節來臨之際，於香港推出兩款全新清潔產品——Dyson Spot+Scrub™ Ai 洗地吸塵機械人及 Dyson Clean+Wash Hygiene 洗地機。繼於德國柏林舉行的 Dyson Unveiled 全球發布會後，Dyson 基於對香港用戶的深入了解，進一步將其在機械人和洗地技術領域的突破性創新科技帶入香港家庭，以滿足各種家庭的多元化清潔需求。
Dyson 在機械人技術領域深耕逾 20 年，由 1990 年研發出首款吸塵機械人 DC06，到配備視覺導航技術的 360 Eye，以至近年推出的 360 Vis Nav™，均見證著 Dyson 對智能清潔不懈追求。憑藉對核心科技的傳承與突破——Dyson Spot+Scrub™ Ai 洗地吸塵機械人由此誕生。當智能 Ai 技術結合 Dyson 標誌性的光學偵測等其他核心技術後，產品具備更強大的感測及偵測能力，能夠識別難以「看見」的微塵。透過「感測—識別—調節—行動」的全方位智能技術，為地面清潔體驗帶來全新可能，有效對付頑固污漬，為香港家庭帶來更高效的地面清潔體驗。而另一款新產品，Clean+Wash Hygiene 洗地機則延續 Dyson 的洗地清潔理念，採用無向上吸力及無出風口濾網的設計，旨在解決異味及細菌噴發等常見問題，同時確保高效清潔表現。由對清潔理念的科學革新、到持續鑽研機械人科技，以及對洗地技術的不斷突破和創新，Dyson 以兩款新品，助香港消費者輕鬆告別繁瑣的清潔工作，以煥然一新的家居環境，迎接新年新氣象。
Ai 人工智能：全方位感測精準識別
家居環境複雜多變，家具擺位亦各不相同，均為機械人清潔帶來挑戰。Dyson Spot+Scrub™ Ai 洗地吸塵機械人透過多項智能軟硬件協同運作，能夠即時處理家中環境訊息，每秒 7 次對環境進行數據收集，能夠在瞬間做出導航決策，防止碰撞1。全新污漬偵測清潔技術2可智能識別近 100 種物件、家居物品及隱藏污漬，從而調整吸力以清除污垢。單是「看見」並不足夠，Dyson Ai 人工智能系統具備每秒萬億級的訊息處理能力，結合 HD 攝影鏡頭與 LiDAR 雙激光雷達，可多維度感測家居環境，提供更精準的地圖繪製和導航，即使面對複雜的室內佈局，Dyson Spot+Scrub™ Ai 洗地吸塵機械人仍能高效且智能地完成新春大掃除。
Dyson《2025 年濕式清潔研究報告》指出，香港家庭的家居清潔環境具明顯特徵：硬質地板覆蓋率高達 94%3；而消費者在日常清潔中普遍面對黏稠污漬及固液混合污垢等頑固清潔難題。Dyson Spot+Scrub™ Ai 洗地吸塵機械人憑藉卓越的快速應變能力，會因應所「看見」的污漬種類及髒污程度，靈活調整繞行距離，於 5cm 貼邊繞行與 15cm 遠距離繞行模式之間自動切換。此外，機械人亦會在「分析」後，根據智能識別的污漬類型以及自動感應的地面材質，靈活調節吸力並切換乾濕模式，提供度身訂造的清潔方案，讓您毫不費力便能達到最佳清潔效果，歡度潔淨新年。
Ai 智能偵測：來回清潔無懼挑戰
不少用戶均曾遇到類似情況，即使反覆清潔數次，地面仍難以確保真正潔淨；若機械人只對污漬清潔一次便繼續前行，往往會留下未完全處理的殘留污漬。基於對用戶痛點的深入理解，以及 Dyson 對深度清潔的一貫堅持，Dyson Spot+Scrub™ Ai 洗地吸塵機械人不僅能智能識別污漬並進行清潔4，更會多次檢測清潔效果，反覆確認地面是否仍有污垢殘留；必要時會自動啟動多達 15 次5的多次來回清潔，務求不遺漏任何細微污漬，直至清除污垢，然後才決定是否繼續前進6。
Dyson Spot+Scrub™ Ai 洗地吸塵機械人的細節設計處處體現 Dyson 對極致清潔的追求。當機械人的滾筒寬度不足以覆蓋底部滾輪，清潔時容易在地面留下輪印，「肉眼可見」地影響清潔效果。Dyson Spot+Scrub™ Ai 洗地吸塵機械人採用 27 毫米超寬幅洗地滾筒，有效避免「越拖越髒」的問題。它通過 12 個補水點釋放約 60°C 的熱水，迅速清除地板污漬，在每次旋轉時清潔滾筒，確保只有乾淨纖維接觸地面。此外，當機械人進行貼邊清潔時，可伸縮滾筒會自動向外延伸 40 毫米，即使是難以觸及的邊角位污垢，亦能輕鬆應對，確保每個角落都潔淨如新，以煥然一新的家居迎接新春。
此外，Dyson Spot+Scrub™ Ai 洗地吸塵機械人的吸塵實力同樣不容忽視。其內置 18,000Pa 強勁吸力，配合多合一的吸塵滾筒，高效清潔地毯及硬質地面，地面清潔率高達 99%7。吸塵滾筒具備防纏結設計，可有效處理常見的人類及寵物毛髮；遇到液體污漬時，吸塵滾筒會自動抬起，避免將液體帶往其他區域造成二次污染。當 Ai 人工智能系統感應到地毯時，吸力會自動提升至硬質地板模式的 4 倍8，同時洗地滾筒亦會自動升高 10 毫米。在處理牆角、桌腳等狹窄空間時，機身側邊的旋轉側刷能深入角落，將灰塵與污漬帶走，實現全方位且徹底的清潔。
安心之選：解放雙手後顧無憂
機械人的自行清潔能力亦是現今用戶關注的重點之一，尤其在節日期間，更希望能節省時間與精力。Dyson 今次創新地將過往應用於手持吸塵機集塵筒內的氣旋技術延伸至機械人充電底座，使其內置一套完整的自行清潔系統。充電底座左側的集塵筒設有 10 個錐形氣旋，產生強大離心力，在不影響吸力的情況下，能將機械人機身內的碎屑全部抽至充電底座，大幅減少揚塵，同時實現真正的「解放雙手」9。其大容量集塵筒的設計，可存放長達約 100 天10的灰塵量，大大降低日常維護負擔，節日期間也無需頻繁清理。
此外，60°C 熱水清潔及45°C 熱風烘乾功能，讓機身維護更衛生、更輕鬆；200分鐘11的運行時長意味著機械人能夠進行更長時間的清潔。當電池電量不足時，機械人會自動返回充電座充電，為下一次清潔做好準備。同時，Dyson 標誌性的雙重過濾技術12亦被應用於機械人系統，在碎屑被充電底座清空同時，吸塵機械人及底座中的濾網可捕捉小至 0.1 微米13的灰塵顆粒。無論是滾筒清潔或充電程序，充電底座均可自動完成，為用戶提供更省時、無憂的清潔體驗。
作為智能清潔機械人，遠程操控亦是體驗核心。用戶可透過 MyDyson 應用程式控制 Spot+Scrub™ Ai 洗地吸塵機械人，包括調節清潔模式、設定清潔時間表、查看熱力圖掌握清潔進度、接收故障提示、了解電量狀態等。整個先進的人工智能系統在吸塵機械人的安全程式環境中運作，無需依賴雲端，儲存於吸塵機械人上的圖像亦會被移除，全面落實 Dyson 一貫重視的用戶私隱保護承諾。
潔淨新標準：無濾網設計由內而外更衛生
Dyson Spot+Scrub™ Ai 洗地吸塵機械人以創新技術自動清潔家居，令大掃除變得輕鬆。然而，我們深明香港家庭仍面對獨特的清潔挑戰，例如頑固的醬汁、黏膩的廚房地面，或是需要快速且精準處理的浴室局部污漬。為針對這些專門的清潔需求，Dyson 正式發布 Clean+Wash Hygiene 洗地機。它傳承了 Dyson 在洗地領域的專業技術，採用無濾網式洗地系統，高效清除乾濕污垢，並且在吸頭內進行乾濕分離，使用後更會以熱風自動烘乾，杜絕潮濕與異味問題。此外，Dyson Clean+Wash Hygiene 洗地機採用無向上吸力創新設計，避免因吸力下降而影響清潔效能，配合精密工程設計，碎屑與污物會被鎖留於洗地吸頭內，不會被帶入機身，從根源上解決堵塞與衛生隱患。
Clean+Wash Hygiene 洗地機配備 Dyson 密度最高、吸水性極強的超細纖維滾筒，每平方厘米含 84,000 根超細纖維，纖維密度較上一代提升 30%14；同時嵌入 1,400 條尼龍刷毛，增強對毛髮的吸附能力。清潔時，在高水量模式下，滾筒以每分鐘 250 轉的速度快速清除碎屑、打翻液體及乾涸污漬；再利用強勁毛細壓力吸走髒污，並確保清水持續浸潤滾筒，避免「越拖越髒」的情況。不論是灰塵、碎屑、毛髮等，或廚房、浴室常見的污漬與潑灑物，Clean+Wash Hygiene 洗地機皆能一次吸淨，確保從年尾大掃除至節日歡聚遇上突發污漬時，都能迅速並從容解決。
無論是複雜的家居場景、棘手的混合污漬，或容易被忽略的死角，每一項可能影響用戶體驗的細節，都是 Dyson 持續創新的起點與動力。新春將至，我們相信一個舒適潔淨的家居，是迎接好運、煥發新機的開始。Dyson 不斷尋求技術突破，致力重新定義清潔體驗，全方位滿足香港用戶日益多元的清潔需求。未來，Dyson 將繼續以解決他人容易忽視的問題、切中用戶的真正需要，持續為香港消費者帶來更高效的清潔方案，打造更方便、更理想的生活體驗。
銷售資訊
Dyson Spot+Scrub™ Ai 洗地吸塵機械人官方售價為$6,490港元，可於Dyson香港官網、Dyson體驗店及各大電器零售商購買。Dyson Clean+Wash Hygiene 洗地機官方售價為$4,490港元 ，僅於Dyson香港官網及百老滙攝影器材有限公司有售。
1 實際效能可能因使用情況和環境條件而有所不同。
2 清潔效果可能因污漬類型及嚴重程度而有所不同。
3 Dyson《2025 年濕式清潔研究報告》於 4 月 25 日在 28 個國家具代表性的樣本中，共進行 23,311 次線上訪談。大中華地區包括中國內地、香港及台灣。報告顯示，大中華地區家庭的硬質地板使用比例達 94%。
4 根據Ai清潔策略原理，測試對於咖啡、可樂等4種常見污漬進行了Ai識別清潔驗證。實際使用情況可能有差異。測試機構：深圳市杉川機械人有限公司。
5 人工智能驗證在界定參數範圍內。效果可能因污漬類型而異。清潔效果可能因污漬類型和嚴重程度而有所不同。
6 人工智能驗證在界定參數範圍內。效果可能因污漬類型而異。清潔效果可能因污漬類型和嚴重程度而有所不同。
7 指在硬質地面上使用吸塵模式的強效模式，對米，瓜子殼，貓砂，貓糧的去除率不低於99%。實際使用情況可能存在差異。
8 在自動模式下，從硬地板轉到地毯時吸力會增加。效果可能因使用模式和地板表面材質而有所不同。
9 實際效能可能因使用情況和環境條件而有所不同。
10 根據Dyson內部測試數據。實際使用時間可能因清潔習慣、使用頻率、碎屑及地面材質而有所不同。
11 基於首次充滿電後，機械人在吸塵模式下的安靜模式下，在實驗室地面上運行直到需要回去充電底座回充時的累積時間高達200分鐘。實際使用情況可能有所差異。測試機構：深圳市杉川機械人有限公司。
12 過濾效率經 EN 1822-1:2019 高效空氣過濾器 - 第1部分及 EN ISO 29463-3:2018 高效濾網和過濾媒介去除空氣中微粒 - 第3部分的標準進行測試。
13 基於ISO 29463標準，採用癸二酸二異辛酯（DEHS）油粒，濾網媒介可以過濾小至0.1微米的顆粒物。測試機構：蘇洲綠創檢測技術服務有限公司。
14 對比上一代DysonWashG1 洗地機滾筒，Clean+Wash Hygiene洗地機滾筒的纖維密度較上一代近提升30%。
Hashtag: #Dyson
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
新聞稿由客戶提供
