Dyson 最新優惠 人氣洗地機直降 HK$1,690，Supersonic Nural 風筒僅 HK$3,290

每日飲無糖汽水 脂肪肝風險升六成
打掃總是讓人感到疲憊，但若果你體驗過高端科技帶來的便利，可能會改變你對清潔的想像，Dyson 十月優惠正為你實現這個升級生活的機會！其中人氣 Dyson WashG1 洗地機洗地機直降 HK$1,690，不足港幣三千元就能入手，洗地機不僅清除污漬、碎屑、毛髮及乾涸污垢，更能同步濕拖，一氣呵成完成煩人家務。平日嫌頭髮護理耗時費力，Dyson Supersonic Nural 風筒同步激減 HK$690， 讓你以 HK$3,290 的價格享受護髮科技帶來的光澤與柔順。提提大家登入 MyDyson 會員 後輸入優惠碼【MYDYSON200】購買指定產品，，更可享 HK$200 折扣禮遇，即時抵上加抵。
Dyson WashG1 洗地機
Dyson WashG1 洗地機效能強勁，能清除污漬、碎屑、毛髮及乾涸污垢。適合用於大廳、廚房、浴室及用餐區的瓷磚、乙烯基、複合和密封木地板。而且一個清潔吸頭即可清理所有污垢，內置的兩個反向旋轉滾筒由高吸水性超細纖維製成，能同時去除污漬和碎屑。使用一箱清水即可清洗多達 290 平方米的硬地板，並且能夠輕鬆滑動以觸及低處。兩個滾筒的反向旋轉設計使得操作更加簡便，還能輕鬆到達家具底部、狹窄角落和隙縫。洗地機提供四種清潔模式，使用者可以根據任務需求選擇適合的加濕等級（1、2 或 3 段），對於頑固污漬還可以選擇強效模式，應對各種清潔挑戰。擁有長達 35 分鐘的續航力，足夠滿足家庭清潔的需求。
Dyson 特價 HK$2,990 （香港免運費送貨）| 原價 HK
$4,680
Dyson Supersonic Nural 風筒 HD16 琥珀香檳色限定版
Dyson Supersonic HD16 Nural 風筒以其創新的設計和卓越性能，為乾髮和造型需求提供完美解決方案。並且採用透明端蓋設計，加入LED 溫度指示燈，讓風筒變成時尚的代表。 HD16 Nural 採用按距離智能調溫技術，這款風筒能夠自動調整溫度，維持頭皮在 55°C 的恆溫，保護頭皮屏障，避免熱傷害，讓每一次造型都安全無憂。內建的 LED 溫度指示燈會根據距離改變顏色，隨時顯示目前的溫度設定，方便使用者掌握狀況。
此外，Dyson Supersonic 配備五款智能配件，適合各種髮質的乾髮及造型需求。獨特的霍爾感測器能自動辨識所使用的配件，並記憶上一次的風速和風溫設定，風筒內置 3 個精準氣流設定及 4 個精密加熱模式，使日常美髮程序變得更加簡單和方便。
Supersonic HD16 附帶 5 種造型配件：
1.柔和乾髮風嘴
2.造型集風嘴
3.順滑風嘴
4.捲髮風罩
5.二合一抗毛躁順髮風嘴
Dyson 特價 HK$3,290（香港免運費送貨）｜原價 HK
$3,980
Dyson Purifier Hot+Cool 三合一暖風空氣清新機 HP07 (黑鋼色)
Dyson 空氣清新機將智能感應與先進 HEPA H13 過濾系統完美結合，可捕捉 99.95％ 小至 0.1 微米的微粒。活性碳濾層還可去除氣味及有害氣體，包括揮發性有機化合物。Dyson Purifier Hot+Cool 採用 Air Multiplier 氣流倍增技術，可產生循環氣流，將較遠的污染物吸入機身，將淨化空氣吹送到全室。三合一功能，一機三用，包括空氣清新機、電風扇及暖風機，小窩居實用之選。
Dyson 特價 HK$4,490（香港免運費送貨）｜原價 HK
$5,780
