低息稅務貸款 2025 比較各大銀行產品
Dyson 雙11最後一日額外 11.11%，直捲髮夾入手價 $2,303；吸塵機入手價 $2,6xx｜雙11優惠2025
今年雙 11 終於等到 Dyson 年度優惠！全店產品優惠折扣後額外再減 11.11%，數學題好複雜？Yahoo Tech 為你計好入手價！不能錯過人氣王直捲髮造型器 Dyson Corrale，價格直降 HK$1,677，只要 HK$2,303 就能買走！家居神器三合一暖風空氣清淨機限時大減至 HK$3,790，一機滿足時冷時熱的轉季天氣。
Dyson Corrale 直捲髮造型器
Dyson Corrale 直捲髮造型器能塑造各種不同造型 ，包括優雅氣質內捲、華麗層次曲髮或是柔滑亮麗直髮，都能一機搞定。Corrale 採用了錳銅合金彎曲面板，可以在造型時減少使用熱力，配合智能熱控技術亦會每秒測量氣流溫度 100 次，確保穩定的熱力，且加熱溫度不會超過設定範圍傷害髮絲，並提供三段精確溫度設定以供選擇。另外機身 OLED 屏幕上可顯示電池電量，溫度控制及充電狀態，至於充電只需 70 分鐘即可使用 30 分鐘，如想進一步延長造型時間，只需要把直捲髮造型器充滿電並保持充電線連接即可。
Dyson 雙11優惠 HK$2,303 | 原價 HK
$3,980
Dyson Purifier Hot+Cool Gen1 三合一暖風空氣清新機 HP10 (白色)
Dyson 空氣清新機將智能感應與先進 HEPA H13 過濾系統完美結合，可捕捉 99.95％ 小至 0.1 微米的微粒。活性碳濾層還可去除氣味及有害氣體，包括揮發性有機化合物。搭載的綜合式感應器會實時分析及判斷懸浮於空氣中的污染物，並在 LCD 屏幕上顯示實時報告。Dyson Purifier Hot+Cool 採用 Air Multiplier 氣流倍增技術，可產生循環氣流，將較遠的污染物吸入機身，將淨化空氣吹送到全室。三合一功能，一機三用，包括空氣清新機、電風扇及暖風機，小窩居實用之選。
Dyson 雙11優惠 HK$3,369 | 原價 HK
$4,480
Dyson Digital Slim Origin 輕量無線吸塵機
Dyson Digital Slim Origin 搭載 Hyperdymium 摩打擁有強大吸力，能吸起微細至 0.3 微米的微粒，比人體毛髮細小達 100 倍。一般無線吸塵機為了減輕重量而犧牲吸力。 而 Digital Slim 保持 Dyson 一貫的強大效能，同時比 Dyson V11 吸塵機體積小 20 ％，重量輕 30％，配合最長達 40 分鐘無衰減吸力的續航時間。
Dyson 雙11優惠 HK$2,658 | 原價 HK
$3,480
Dyson HushJet Purifier Compact 空氣清新機 HJ10 (銀白色)
Dyson HushJet 是他們全新推出的小巧、強效且寧願的空氣清新機，濾網壽命更長達 5 年之久，還可以持續消滅甲醛，特別適合新居入伙和剛裝修後就長期放在家裡一角來改善空氣質素。HushJet 並沒有明顯的可移動部件，所以有小孩、毛孩的家庭也不會擔心有危險，也減少會有可動零件損壞的機會。
Dyson 雙11優惠 HK$2,836 | 原價 HK
$3,190
更多相關優惠：
👉雙11優惠2025｜全城急降溫！雙11暖風機精選優惠，最低$350入手，立即溫暖過冬
👉雙11優惠2025｜Logitech 限時半價狂減，即搶人體工學垂直滑鼠、雙模電競鍵盤
👉雙11優惠｜雙11 必搶 Sonicare 電動牙刷直降近 4 折，逾半價入手吸塵機
👉太妍設計親自操刀！Casetify 聯名浪漫薰衣草紫色手機殼亮點一次看
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
雙11優惠2025｜全網最抵電器優惠合集：半價 Casetify、三星電視回收額外加碼、Dyson 折上折、$111 5G 上台 plan
來到年底的首個網購促銷大折日雙十一 / 1111 / 雙 11 要來了！一眾店家都交出號稱是全年最強折扣來吸引大家消費，持續追蹤網購優惠的 Yahoo Tech 自然要為大家搜羅全網最抵優惠合集，包括半價 Casetify、Dyson 額外再折、$111 5G 上台 plan 等，大家一鍵即買吧！Yahoo Tech HK ・ 16 小時前
Maison Margiela小白鞋官網價66折！吳千語加持經典款Replica，連Lisa都著的「分趾鞋」Tabi都減價
臨近年尾，意味著有不少購物優惠活動，不論送人或自用，都可以趁機入手。最近於澳洲網購平台Cettire有折扣活動舉行中，其中潮人愛牌Maison Margiela優惠吸引，款式包括經典小白鞋Replic、標誌性Tabi分趾鞋等，折扣近官網價64折！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
手機遊戲手掣大對決！Backbone One vs Serafim S3：邊款啱你？搖桿、手感全面測試！
手機遊戲手掣大對決！Backbone One vs Serafim S3：邊款啱你？搖桿、手感全面測試！TechRitual ・ 1 天前
巴斯克國立大學團隊在太陽能塔技術上取得 99.5% 陽光吸收率的突破
巴斯克國立大學團隊在太陽能塔技術上取得 99.5% 陽光吸收率的突破TechRitual ・ 23 小時前
Amazon優惠｜Razer Blade 14（2025）新低，HK$13,990 免運購 RTX 5070 電競強機
打算趁秋季 Prime Day 的機會升級自己的電競裝備？Razer 這款 2025 年的 Blade 14 正在以歷史新低價促銷。目前的價格降到了 US$1,800，約合 HK$13,990 而且免運費直送香港地址。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Apple Mail 存在 10 大問題，使用者反映管理功能不足
Apple Mail 存在 10 大問題，使用者反映管理功能不足TechRitual ・ 1 天前
vivo Y19s 5G 發佈，配備 6,000 mAh 電池及 IP64 級防護
vivo Y19s 5G 發佈，配備 6,000 mAh 電池及 IP64 級防護TechRitual ・ 1 天前
Samsung 在 2025 年第三季度成為全球手機品牌第一，出貨量達 6,060 萬部
Samsung 在 2025 年第三季度成為全球手機品牌第一，出貨量達 6,060 萬部TechRitual ・ 1 天前
Tesla 招聘信息顯示多個地區可能啟動全天候 Robotaxi 營運
Tesla 最近在多個地區開放了新的職位，包括 Austin、Palo Alto、Orlando、Tampa、 […]TechRitual ・ 1 天前
Amazon優惠｜Apple Watch SE 3 首降，HK$1,550 入門 Apple 手錶生態
對還沒決定是否要跳進 Apple 手錶生態的消費者來說，SE 系列的產品是非常理想的入門選項。目前最新一代的 Apple Watch SE 3 在 Black Friday 前夕便迎來了首降，最低只要 US$200 即可買到。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
東張西望︳走私魚生報導連鎖集團回應 結局大反轉 惹網民熱議
《東張西望》近期報導懷疑走私魚生嘅情況，更令連鎖壽司店壽司郎捲入風波。壽司郎發聲明澄清，《東張》亦喺新一集提及疑似非法走私魚生並非送到壽司郎門市。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
何猷君大仔被指遺傳何鴻燊超強基因 網民震驚：和賭王照片一模一樣
已故賭王何鴻燊四房兒子何猷君（Mario）與內地超模奚夢瑤於2019年結婚，奚夢瑤於同年誕下大仔何廣燊（Ronaldo），2021年再育有細女Romee，成功湊成「好」字，一家四口幸福滿滿。日前，何猷君和奚夢瑤為大仔何廣燊慶祝6歲生日，以及帶佢去美國參加何猷君剛成為股東之一嘅NBA球隊塞爾特人（Boston Celtics）慈善晚宴，其後又到高級餐廳食飯慶祝，被網民指何廣燊外貌與已故賭王何鴻燊甚為相似。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
股市「信任」壽司郎 ！《東張西望》遇對手 TVB遇法務挑戰能否應付？
《東張西望》揭水貨客走私到本港，雖然未有「開名」，但著名日本連鎖壽司店壽司郎的母公司FOOD & LIFE Companies，旋即應網民質疑火速發聲明指斥報道失實，揚言將就影射報道採取法律行動。有別於兩年前「舔豉油樽」事件，股市似乎相當「支持」壽司郎，暫未見市值蒸發現象；另邊廂TVB即將面對市值大28倍的國際巨企的法務部挑戰，業務持續虧損的TVB，到底會否有足夠的資本應對？Yahoo財經 ・ 1 天前
《射鵰》林尚武心臟病發離世 享年75歲
有份參演《射鵰英雄傳》之資深演員林尚武，昨日（5日）心臟病發逝世，享年75歲。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
馮皓揚被童星訓練學校校長拍片控訴 直指被人「喺我背後狠狠咁插我一刀」
喺電影《媽媽的神奇小子》中飾演少年蘇樺偉嘅馮皓揚（羊羊），憑該片奪得第40屆香港電影金像獎最佳男配角。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
不是Nike、Adidas！網友推「出國必穿１神鞋」：日本狂走２萬步完全不腳痛
運動鞋市場競爭激烈，除了常見的Nike、Adidas外，近年來越來越多品牌憑藉獨特技術與舒適度獲得消費者青睞。特別是在長途旅行或戶外活動中，一雙好的運動鞋往往能決定整趟行程的舒適度。一名女網友日前分享食尚玩家 ・ 1 天前
緬甸掃蕩詐騙園區行騙者逃出 黑市掀「搶人大戰」
（法新社曼谷4日電） 數名專家與內部人士表示，近期針對緬甸最惡名昭彰的網路詐騙園區的掃蕩行動，引發一場前所未見的「搶人大戰」─逃離的行騙者紛紛湧向鄰近的詐騙工廠尋求「再就業」。那名中國籍的詐騙園區自願工作者告訴法新社，在KK園區大批人逃離之後，當地武裝團體立刻趁機撈錢—將失業的行騙者「轉賣」給其他園區，每人最高可賣出7萬美元。法新社 ・ 1 天前
劉家良骨灰被盜 遺孀翁靜晶稱疑涉柬埔寨詐騙集團 指部分名人及富豪骨灰同樣遭竊︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】一代洪拳宗師、武術指導及導演劉家良的骨灰早前被盜，劉的遺孀翁靜晶今日（3 日）晚透過其 YouTube 節目《危險人物 2.0》證實，安放於沙田寶福山的劉家良骨灰於 8 月下旬被發現失竊。她形容事件令人髮指，懷疑與柬埔寨詐騙集團有關，並強調絕不會支付贖金。Yahoo新聞 ・ 1 天前
甘國亮疑患失智症送院 曾與鄭裕玲同居10年
75歲跨界傳媒人甘國亮近日疑被送院治療，更爆出患上失智症，有傳媒問得其好友的賈思樂回覆，賈思樂則指知道甘國亮近來身體欠佳，如今被送入院治療，感到十分擔憂。甘國亮在港無親人，多年來與親密好友Alex（王士維）相依為命，但Alex就拒回應甘國亮被送院一事。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
【萬寧】星期三優惠大放送（只限05/11）
萬寧今個星期三帶嚟精選萬寧自家品牌棉柔及洗面巾系列！另外，而家購買萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌產品滿$60獨家送萬寧$15現金優惠券；而yuu會員買單件萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌／注目品牌產品更可專享9折優惠（不包括會員價），出位價仲有多款健與美產品優惠！YAHOO著數 ・ 6 小時前