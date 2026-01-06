Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

Dyson香港官網折扣/Promo Code/優惠碼｜2026年1月最新/免運費/免費退貨攻略

創立於英國的知名家電品牌Dyson，一向是不少女士的心儀電器，無論吸塵機、空氣清新機、冷暖風機，以至髮型用品的風筒及直髮夾都長期大受好評，連英國皇室都曾被影到使用Dyson產品。不過Dyson產品絕非便宜，以家電來講屬中高價位，想入手都要考慮一陣子。Yahoo購物專員為大家更新Dyson香港官網折扣、Promo Code、優惠碼，讓大家可以用最優惠價入手。即睇Dyson官網至抵買推薦、免運費及退換貨詳情。

Dyson香港官網優惠，最新消息更新自2026年1月6日：

立即查看Dyson官網優惠頁

Dyson香港官網優惠：

2025年11月最新優惠碼／Promo Code／免運費／免費退貨教學

不少香港市面零售商雖然都有Dyson產品購買，但到Dyson官網入手當然是最保障及最有保證，加上官網不時都會推出不同家電的折扣優惠，價錢有可能會比其他店舖入手更抵。Dyson官網介面非常簡潔清晰，無任何花巧的設計，如果有減價優惠或最新產品型號推出就會在首頁面出現，往下掃就會見到其他產品推薦。頁面小分項有精選優惠、無綫吸塵器、頭髮護理、空氣清新及冷暖機、降噪耳機、燈具、體驗店、用家支援可以選擇。如果想了解該月特價家電，當然要去精選優惠睇睇。

👉🏻無線吸麈機｜按此

👉🏻空氣清新機及冷暖機｜按此

👉🏻頭髮護理｜按此

👉🏻燈具｜按此

👉🏻配件｜按此

👉🏻最新優惠｜按此

👉🏻商業產品｜按此

👉🏻登記產品保養｜按此

Dyson介面簡潔清晰，無花巧設計。如果有減價優惠或最新產品型號推出就會在首頁面出現，往下掃就會見到其他產品推薦。

其他產品推薦

成為My Dyson會員收取最新產品及優惠消息

申請會員過程：

1) 按註冊

2) 填寫電郵、登入密碼、名字、姓氏，然後按「提交」就完成登記

登記My Dyson會員

填寫電郵、登入密碼、名字、姓氏，然後按「提交」

Dyson官網免費即日送貨／2年保養／14日換貨

Dyson官網有免運費即日送貨服務：

如送貨地點不設電梯或因貨品過大而不能使用升降機時，每層需加$50之搬運費

香港地區 (偏遠地區除外）工作日內上午11時前完成之訂單， 除下列地區外，可享即日送貨服務

偏遠地區：長洲、喜靈洲、南丫島、大嶼山、坪洲、大澳，送貨時間由順豐速運決定

👉🏻了解送貨詳情

官網購買產品享14日免費換貨：

若產品在購買後14天內出現任何問題，將提供免費退貨和換貨服務

換貨時需附原始包裝，並確保取得寄送的單據。如未能適當包裝商品，令運送時出現損壞等情況，有可能無法接受換貨

更換的商品只可以在購買該商品的國家或地區進行換貨

詳細換貨資訊及條款請根據Dyson官網為準

👉🏻了解換貨詳情

Dyson產品有免費2年保養：

頭髮護理產品、無線吸塵機、空氣清新機及冷暖機可享2年保養，包括零件及維修費

燈具、有線吸塵機、乾手機享5年保養，包括零件及維修費

購物後需到產品保用登記頁完成登記，並保留送貨時附上的保養卡及送貨單據，先可以享用保養服務

👉🏻 登記產品保養

最佳價格保證／免費即日送貨／2年保養

＝＝＝＝＝Dyson官網1月減價優惠重點推介＝＝＝＝＝

Dyson香港官網推出開年好禮優惠！會員登入後並購買指定產品，單一交易滿$3,000或以上，輸入優惠代碼【MYDYSON20Y】，可享全單減$200優惠；或購買指定產品單一交易滿$6,000或以上，輸入優惠代碼【MYDYSON50Y】，可享全單減$500優惠。

頭髮護理產品一向都是Dyson熱賣系列，這次趁著新年許多節日來臨之前，優雅高貴的Dyson Airstrait™ 二合一吹風直髮器（琥珀香檳色限定版）難得有優惠，折後$3,590就可入手，還在觀望的朋友們，可以趁此機會入手這款。配色非常可愛的Dyson Supersonic Nural™ 風筒 HD16（山櫻粉限定色）開年好禮價，降到折後只需$3,590，最適合買來送朋友、伴侶、家人，或者獎勵一下自己。

家居電器也是這次大減價的必入item！Dyson V8 Cyclone無線吸塵機不但體積小、重量輕，還可以提供深層清潔地板體驗。採用軟絨毛滾筒吸頭，搭配強勁但輕巧的數碼摩打，可輕鬆清除地板及窄縫中的塵垢，輕盈易用，折後只需$2,990，是cp值極高的機款。現在天氣寒冷，是入手Dyson Hot + Cool™風扇暖風機AM09的最好時機，冬天快速令全房均勻變暖搭配安全無扇葉設計，讓大家安全舒服度過寒冷冬天，現在入手只需要$2,690，很值得搶購！

立即查看Dyson官網優惠頁

Dyson Airstrait™ 二合一吹風直髮器 琥珀香檳色限定版

特價：$3,590｜ 原價：$3,990

SHOP NOW

Dyson Airstrait™ 二合一吹風直髮器 琥珀香檳色限定版

Dyson Airstrait™ 二合一吹風直髮器 粉霧玫瑰色

特價：$3,590｜ 原價：$3,980

SHOP NOW

Dyson Airstrait™ 二合一吹風直髮器

Dyson Supersonic Nural™ 風筒 HD16 山櫻粉限定色

特價：$3,590｜ 原價：$3,980

SHOP NOW

Dyson Supersonic Nural™ 風筒 HD16 山櫻粉限定色

Dyson Digital Slim™ Origin 輕量無線吸塵機

特價：$3,290｜ 原價：$3,480

SHOP NOW

Dyson Digital Slim™ Origin 輕量無線吸塵機

Dyson V8 Cyclone 無線吸塵機（SV55-A）

特價：$2,990｜ 原價：$3,390

SHOP NOW

Dyson V8 Cyclone 無線吸塵機（SV55-A）

Dyson Hot + Cool™ 風扇暖風機 AM09

特價：$2,690｜ 原價：$3,390

SHOP NOW

Dyson Hot + Cool™ 風扇暖風機 AM09

