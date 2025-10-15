Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Dyson香港官網折扣/Promo Code/優惠碼｜2025年10月最新/免運費/免費退貨攻略

創立於英國的知名家電品牌Dyson，一向是不少女士的心儀電器，無論吸塵機、空氣清新機、冷暖風機，以至髮型用品的風筒及直髮夾都長期大受好評，連英國皇室都曾被影到使用Dyson產品。不過Dyson產品絕非便宜，以家電來講屬中高價位，想入手都要考慮一陣子。Yahoo購物會定期為大家更新Dyson香港官網折扣、Promo Code、優惠碼，讓大家可以用最優惠價入手。即睇Dyson官網至抵買推薦、免運費及退換貨詳情。

Dyson香港官網優惠，最新消息更新自2025年10月14日：

官網10月推出Dyson快閃限時優惠，接下來10月15日至10月16日原價$3,980的Dyson Corrale™直捲髮造型器（普魯士藍色）有快閃優惠價$2,480，此款直捲髮造型器為無線設計，方便隨時使用。

更有全新推出的節日琥珀香檳色頭髮造型器及吹風筒，當中Dyson Supersonic Nural™ 風筒HD16更有限定優惠，大減$690後只需$3,980就可以入手，買來做聖誕禮物就最合適啦！

此外，多款產品包括乾濕洗地吸塵機、空氣清新機、風筒都有平，最多享有62折。

立即查看Dyson官網優惠頁

Dyson香港官網優惠：

2025年10月最新優惠碼／Promo Code／免運費／免費退貨教學

不少香港市面零售商雖然都有Dyson產品購買，但到Dyson官網入手當然是最保障及最有保證，加上官網不時都會推出不同家電的折扣優惠，價錢有可能會比其他店舖入手更抵。Dyson官網介面非常簡潔清晰，無任何花巧的設計，如果有減價優惠或最新產品型號推出就會在首頁面出現，往下掃就會見到其他產品推薦。頁面小分項有精選優惠、無綫吸塵器、頭髮護理、空氣清新及冷暖機、降噪耳機、燈具、體驗店、用家支援可以選擇。如果想了解該月特價家電，當然要去精選優惠睇睇。

👉🏻無線吸麈機｜按此

👉🏻空氣清新機及冷暖機｜按此

👉🏻頭髮護理｜按此

👉🏻燈具｜按此

👉🏻配件｜按此

👉🏻最新優惠｜按此

👉🏻商業產品｜按此

👉🏻登記產品保養｜按此

Dyson介面簡潔清晰，無花巧設計。如果有減價優惠或最新產品型號推出就會在首頁面出現，往下掃就會見到其他產品推薦。

其他產品推薦

成為My Dyson會員收取最新產品及優惠消息

申請會員過程：

1) 按註冊

2) 填寫電郵、登入密碼、名字、姓氏，然後按「提交」就完成登記

登記My Dyson會員

填寫電郵、登入密碼、名字、姓氏，然後按「提交」

Dyson官網免費即日送貨／2年保養／14日換貨

Dyson官網有免運費即日送貨服務：

如送貨地點不設電梯或因貨品過大而不能使用升降機時，每層需加$50之搬運費

香港地區 (偏遠地區除外）工作日內上午11時前完成之訂單， 除下列地區外，可享即日送貨服務

偏遠地區：長洲、喜靈洲、南丫島、大嶼山、坪洲、大澳，送貨時間由順豐速運決定

👉🏻了解送貨詳情

官網購買產品享14日免費換貨：

若產品在購買後14天內出現任何問題，將提供免費退貨和換貨服務

換貨時需附原始包裝，並確保取得寄送的單據。如未能適當包裝商品，令運送時出現損壞等情況，有可能無法接受換貨

更換的商品只可以在購買該商品的國家或地區進行換貨

詳細換貨資訊及條款請根據Dyson官網為準

👉🏻了解換貨詳情

Dyson產品有免費2年保養：

頭髮護理產品、無線吸塵機、空氣清新機及冷暖機可享2年保養，包括零件及維修費

燈具、有線吸塵機、乾手機享5年保養，包括零件及維修費

購物後需到產品保用登記頁完成登記，並保留送貨時附上的保養卡及送貨單據，先可以享用保養服務

👉🏻 登記產品保養

最佳價格保證／免費即日送貨／2年保養

＝＝＝＝＝Dyson官網10月減價優惠重點推介＝＝＝＝＝

Dyson香港官網10月推出Dyson Week限時優惠有低至62折！優雅高貴的普魯士藍配色Dyson Corrale™ 直捲髮造型器今次難得有優惠，直降$1,500，$2,480就可入手，還在觀望的朋友們，可以趁此機會入手這款配色了。不少用家都表示「後悔沒有早點入手」的Dyson Airstrait™ 二合一吹風直髮器，五款限定色同時也都大減$390，大家千萬不要錯過！

頭髮護理產品一向都是Dyson熱賣系列，這次趁著年尾許多節日來臨之前，Dyson推出夢幻的琥珀香檳色系列，共有4款頭髮造型器換上新裝，包括最新推出的Dyson Airwrap Co-anda 2x™全效吹風造型器、Dyson Airwrap i.d.™ 智能吹風造型器、Dyson Supersonic Nural™ 風筒以及上述提及的Dyson Airstrait™ 二合一吹風直髮器，最適合買來送朋友、伴侶、家人，或者獎勵一下辛苦了一年的自己。

吸塵機也是今次大減價的必入item！Dyson Digital Slim Submarine™輕量乾濕全能洗地吸塵機提供深層清潔地板體驗，能夠使用清水清洗硬地板。而且採用軟尼龍及防靜電碳纖維刷毛的25厘米吸頭，搭配強勁但輕巧的數碼摩打，可輕鬆清除地板及窄縫中的塵垢。扁身設計更可方便延伸到傢具下方，方便易用，折後只需$3,990，是cp值極高的機款！覺得地板清潔還是不夠的可以考慮入手減價$1,690的Dyson WashG1™ 洗地機，強勁的四種清潔模式可以清除污垢、污漬、以至頑固污垢，適合清潔大廳、廚房、浴室等地方，用途也算廣泛，感興趣可以先了解一下。

此外，天氣逐步變得涼爽，變到吹風扇覺得舒適的天氣。兩款吹送涼風同時清新空氣的空氣清新機也有大減超過$1,000的優惠。Dyson Purifier Hot+Cool™三合一暖風空氣清新機在10月更可節省$1,290，只需$4,490就可入手。而且這款空氣清新機可以調節吹暖風，一年四季都適用，大家不妨考慮吧！

多款產品包括乾濕洗地吸塵機、空氣清新機、風筒都有平，最多可減達62折。

立即查看Dyson官網優惠頁

Dyson Corrale™ 直捲髮造型器（普魯士藍色）

62折特價：$2,480｜ 原價：$3,980

SHOP NOW

Dyson Corrale™ 直捲髮造型器（普魯士藍色）

Dyson Supersonic Nural™ 風筒 HD16 琥珀香檳色限定版

83折特價：$3,290｜ 原價：$3,980

SHOP NOW

Dyson Supersonic Nural™ 風筒 HD16 琥珀香檳色限定版

Dyson Airstrait™ 二合一吹風直髮器 琥珀香檳色限定版

9折特價：$3,590｜ 原價：$3,980

SHOP NOW

Dyson Supersonic Nural™ 風筒 HD16 琥珀香檳色限定版

Dyson Airwrap Co-anda 2x™ 全效吹風造型器

價錢：$5,490

SHOP NOW

Dyson Airwrap Co-anda 2x™ 全效吹風造型器

Dyson Airwrap i.d.™ 智能吹風造型器

價錢：$4,480

SHOP NOW

Dyson Airwrap Co-anda 2x™ 全效吹風造型器

Dyson Supersonic™ Origin風筒 櫻花粉

9折特價：$2,690｜ 原價：$2,980

SHOP NOW

Dyson Supersonic™ Origin風筒 櫻花粉

Dyson Digital Slim Submarine™ 輕量乾濕全能洗地吸塵機

85折特價：$3,990｜ 原價：$4,680

專享禮品：Submarine™ 洗地滾筒乙個 (價值$300) ，立刻加入購物車，送完即止。

SHOP NOW

Dyson Digital Slim Submarine™ 輕量乾濕全能洗地吸塵機

Dyson WashG1™ 洗地機

64折特價：$2,990｜ 原價：$4,680

SHOP NOW

Dyson WashG1™ 洗地機

Dyson Purifier Cool 二合一空氣清新機（銀白色）

7折特價：$2,790｜ 原價：$3,980

SHOP NOW

Dyson Purifier Cool 二合一空氣清新機（銀白色）

Dyson Purifier Hot+Cool™ 三合一暖風空氣清新機

78折特價：$4,490｜ 原價：$5,780

SHOP NOW

Dyson Purifier Hot+Cool™ 三合一暖風空氣清新機

