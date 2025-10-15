不斷更新｜累計 13 名議員宣布棄選立法會
Dyson香港官網折扣/Promo Code/優惠碼｜2025年10月最新/免運費/免費退貨攻略
Dyson官網不時都有指定產品推出優惠，Yahoo購物幫大家整合最新優惠資訊及免運費教學，即睇內文：
創立於英國的知名家電品牌Dyson，一向是不少女士的心儀電器，無論吸塵機、空氣清新機、冷暖風機，以至髮型用品的風筒及直髮夾都長期大受好評，連英國皇室都曾被影到使用Dyson產品。不過Dyson產品絕非便宜，以家電來講屬中高價位，想入手都要考慮一陣子。Yahoo購物會定期為大家更新Dyson香港官網折扣、Promo Code、優惠碼，讓大家可以用最優惠價入手。即睇Dyson官網至抵買推薦、免運費及退換貨詳情。
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
Dyson香港官網優惠，最新消息更新自2025年10月14日：
官網10月推出Dyson快閃限時優惠，接下來10月15日至10月16日原價$3,980的Dyson Corrale™直捲髮造型器（普魯士藍色）有快閃優惠價$2,480，此款直捲髮造型器為無線設計，方便隨時使用。
更有全新推出的節日琥珀香檳色頭髮造型器及吹風筒，當中Dyson Supersonic Nural™ 風筒HD16更有限定優惠，大減$690後只需$3,980就可以入手，買來做聖誕禮物就最合適啦！
此外，多款產品包括乾濕洗地吸塵機、空氣清新機、風筒都有平，最多享有62折。
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
Dyson香港官網優惠：
2025年10月最新優惠碼／Promo Code／免運費／免費退貨教學
不少香港市面零售商雖然都有Dyson產品購買，但到Dyson官網入手當然是最保障及最有保證，加上官網不時都會推出不同家電的折扣優惠，價錢有可能會比其他店舖入手更抵。Dyson官網介面非常簡潔清晰，無任何花巧的設計，如果有減價優惠或最新產品型號推出就會在首頁面出現，往下掃就會見到其他產品推薦。頁面小分項有精選優惠、無綫吸塵器、頭髮護理、空氣清新及冷暖機、降噪耳機、燈具、體驗店、用家支援可以選擇。如果想了解該月特價家電，當然要去精選優惠睇睇。
👉🏻無線吸麈機｜按此
👉🏻頭髮護理｜按此
👉🏻燈具｜按此
👉🏻配件｜按此
👉🏻最新優惠｜按此
👉🏻商業產品｜按此
成為My Dyson會員收取最新產品及優惠消息
申請會員過程：
1) 按註冊
2) 填寫電郵、登入密碼、名字、姓氏，然後按「提交」就完成登記
Dyson官網免費即日送貨／2年保養／14日換貨
Dyson官網有免運費即日送貨服務：
如送貨地點不設電梯或因貨品過大而不能使用升降機時，每層需加$50之搬運費
香港地區 (偏遠地區除外）工作日內上午11時前完成之訂單， 除下列地區外，可享即日送貨服務
偏遠地區：長洲、喜靈洲、南丫島、大嶼山、坪洲、大澳，送貨時間由順豐速運決定
👉🏻了解送貨詳情
官網購買產品享14日免費換貨：
若產品在購買後14天內出現任何問題，將提供免費退貨和換貨服務
換貨時需附原始包裝，並確保取得寄送的單據。如未能適當包裝商品，令運送時出現損壞等情況，有可能無法接受換貨
更換的商品只可以在購買該商品的國家或地區進行換貨
詳細換貨資訊及條款請根據Dyson官網為準
👉🏻了解換貨詳情
Dyson產品有免費2年保養：
頭髮護理產品、無線吸塵機、空氣清新機及冷暖機可享2年保養，包括零件及維修費
燈具、有線吸塵機、乾手機享5年保養，包括零件及維修費
購物後需到產品保用登記頁完成登記，並保留送貨時附上的保養卡及送貨單據，先可以享用保養服務
👉🏻 登記產品保養
＝＝＝＝＝Dyson官網10月減價優惠重點推介＝＝＝＝＝
Dyson香港官網10月推出Dyson Week限時優惠有低至62折！優雅高貴的普魯士藍配色Dyson Corrale™ 直捲髮造型器今次難得有優惠，直降$1,500，$2,480就可入手，還在觀望的朋友們，可以趁此機會入手這款配色了。不少用家都表示「後悔沒有早點入手」的Dyson Airstrait™ 二合一吹風直髮器，五款限定色同時也都大減$390，大家千萬不要錯過！
頭髮護理產品一向都是Dyson熱賣系列，這次趁著年尾許多節日來臨之前，Dyson推出夢幻的琥珀香檳色系列，共有4款頭髮造型器換上新裝，包括最新推出的Dyson Airwrap Co-anda 2x™全效吹風造型器、Dyson Airwrap i.d.™ 智能吹風造型器、Dyson Supersonic Nural™ 風筒以及上述提及的Dyson Airstrait™ 二合一吹風直髮器，最適合買來送朋友、伴侶、家人，或者獎勵一下辛苦了一年的自己。
吸塵機也是今次大減價的必入item！Dyson Digital Slim Submarine™輕量乾濕全能洗地吸塵機提供深層清潔地板體驗，能夠使用清水清洗硬地板。而且採用軟尼龍及防靜電碳纖維刷毛的25厘米吸頭，搭配強勁但輕巧的數碼摩打，可輕鬆清除地板及窄縫中的塵垢。扁身設計更可方便延伸到傢具下方，方便易用，折後只需$3,990，是cp值極高的機款！覺得地板清潔還是不夠的可以考慮入手減價$1,690的Dyson WashG1™ 洗地機，強勁的四種清潔模式可以清除污垢、污漬、以至頑固污垢，適合清潔大廳、廚房、浴室等地方，用途也算廣泛，感興趣可以先了解一下。
此外，天氣逐步變得涼爽，變到吹風扇覺得舒適的天氣。兩款吹送涼風同時清新空氣的空氣清新機也有大減超過$1,000的優惠。Dyson Purifier Hot+Cool™三合一暖風空氣清新機在10月更可節省$1,290，只需$4,490就可入手。而且這款空氣清新機可以調節吹暖風，一年四季都適用，大家不妨考慮吧！
Dyson香港官網優惠，最新消息更新自2025年10月14日：
多款產品包括乾濕洗地吸塵機、空氣清新機、風筒都有平，最多可減達62折。
Dyson Corrale™ 直捲髮造型器（普魯士藍色）
62折特價：$2,480｜
原價：$3,980
Dyson Supersonic Nural™ 風筒 HD16 琥珀香檳色限定版
83折特價：$3,290｜
原價：$3,980
Dyson Airstrait™ 二合一吹風直髮器 琥珀香檳色限定版
9折特價：$3,590｜
原價：$3,980
Dyson Airwrap Co-anda 2x™ 全效吹風造型器
價錢：$5,490
Dyson Airwrap i.d.™ 智能吹風造型器
價錢：$4,480
Dyson Supersonic™ Origin風筒 櫻花粉
9折特價：$2,690｜
原價：$2,980
Dyson Digital Slim Submarine™ 輕量乾濕全能洗地吸塵機
85折特價：$3,990｜
原價：$4,680
專享禮品：Submarine™ 洗地滾筒乙個 (價值$300) ，立刻加入購物車，送完即止。
Dyson WashG1™ 洗地機
64折特價：$2,990｜
原價：$4,680
Dyson Purifier Cool 二合一空氣清新機（銀白色）
7折特價：$2,790｜
原價：$3,980
Dyson Purifier Hot+Cool™ 三合一暖風空氣清新機
78折特價：$4,490｜
原價：$5,780
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
相關文章：FWRD香港折扣/Promo Code/優惠碼！2025年10月限時低至5折 Miu Miu手袋都有平/免費退貨/香港運費攻略
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流熱話：
FARFETCH香港折扣/Promo Code/優惠碼！2025年10月最新官網優惠
The Outnet Promo Code香港優惠碼｜2025年10月限時低至2折/免運費/免費退貨/網購教學
Net-A-Porter香港折扣/Promo Code/優惠碼！2025年10月優惠低至2折/香港免運費/免費退貨/必逛品牌教學
其他人也在看
女生生日禮物怎麼選？推介10款奢華實用零失手禮物，大熱Lemaire牛角包／DIOR香水套裝／Polo針織冷衫
還在苦惱送給她的生日禮物嗎？無論是送給老婆、女朋友或女生朋友，送禮物最重要就是顏值高又實用！小編為大家精心挑選 10 大送給女生的最佳禮物，兼備實用、潮流及時尚度，從此送禮零失手！Yahoo Style HK ・ 22 小時前
最後一天優惠合集！Häagen-Dazs奶昔買1送1、adidas買滿3件指定減價服飾額外7折、（每日更新）
Yahoo著數專員每日為大家提供不同優惠資訊，有時商戶優惠期非常長，不知不覺來到優惠期最後一天，作為精明的消費者，當然不能錯過任何折扣優惠！Yahoo著數專員每日為大家整合商戶優惠，一文睇清最後一日優惠，記住Bookmark這篇文章，每天望望最後一天優惠抵買推介，不要錯過平價入手機會！YAHOO著數 ・ 23 小時前
【一粥麵】限時3日快閃 半隻貴妃雞配白飯$38（即日起至16/10）
一粥麵再推全日快閃優惠，由10月14日至16日，下午4至6點外賣自取價$38買到半隻貴妃雞(免斬)配白飯或半隻BB滷水鴨(免斬)配白飯，每個產品每人限購2份，數量有限，售完即止。YAHOO著數 ・ 19 小時前
M3 iPad Air 回到歷史低價，HK$3,500 購輕辦公、娛樂優選平板｜Amazon Prime Day優惠2025
秋季 Prime Day 前夕，M3 iPad Air 再次回歸歷史低價。目前它的 11 吋型號正在 Amazon 上以低至 US$449 的價格促銷，換算過來大約是 HK$3,500，正是入手的絕佳時機。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
【君蘭麵包廠】批及撻類買4送2（13/10-19/10）
由即日起至10月19日每日中午12點 – 下午6點，到君蘭買批&撻，可享買4送2優惠！人氣之選包括法式布甸千層酥皮撻、精製葡撻及雞批，加多杯奶荼或者咖啡就係完美下午茶！YAHOO著數 ・ 1 天前
【優品360】買滿$100即送$15現金優惠券 加購價$23/3件無糖黑咖啡（即日起至23/10）
優品360最新優惠，消費滿$100即送$15現金優惠券，7日內再買滿$120即可使用。還有「一買即換」加購價優惠，即日起至10月23日，可以$13特價換麥維他消化餅獨立小包裝12件裝、$23特價換3件三得利Premium Boss無糖黑咖啡390克、$40特價換特侖蘇純牛奶250 毫升 × 8 件裝、$55特價換千成堂開心果小吃、$59特價換武當波爾多紅酒 750毫升等。YAHOO著數 ・ 1 天前
Amazon優惠｜WD_Black SN7100 SSD 歷史低價，HK$470 擴充掌機、筆電容量玩家必購
各位掌機、電競筆電玩家如果在尋找擴容容量的 SSD，那不要錯過正在 Amazon 上以歷史低價促銷的 WD_Black SN7100。它的 500GB、1TB、2TB、4TB 版本均有折扣，價格低至 US$60。Yahoo Tech HK ・ 20 小時前
【豐澤】雙11狂歡購物節預熱優惠 $11搶購5折電子優惠券（即日起至30/10）
豐澤雙11狂歡購物節正式開鑼，今年更新增預熱優惠，預熱期由即日起至10月30日，齊來提前開搶！而第2輪優惠由10月31日開始，更多優惠陸續有來！YAHOO著數 ・ 20 小時前
聖誕倒數月曆2025｜10+款必收藏Advent Calendar大合集！YSL/LANE CRAWFORD搶先看 護膚美妝/香水蠟燭（持續更新）
聖誕節2025逐漸來臨，不少品牌都已經在推出聖誕倒數月曆Advent Calendar！聖誕禮物重點之一的「聖誕倒數月曆2025」有不同種類，包括香水、護膚品、化妝品等，就讓Yahoo網購專員率先為大家整合最具話題的Advent Calendar 2025，這裡更會定時更新優惠及情報，大家記得Book Mark文章，仔細研究下，等到合適時機預訂心水聖誕禮物也不遲！Yahoo Style HK ・ 14 小時前
松本清香港V Walk分店10.23開幕！進駐西九龍大型購物商場，開幕期會員9折優惠＋滿額送減$30優惠券
松本清在9月才開完在北角的分店，到了10月23日就進駐西九龍大型購物商場V Walk開設第16間分店！分店設於港鐵南昌站附近，讓一眾在西九龍區的朋友可以方便入手日本人氣藥妝、護膚品、健康食品及生活百貨。松本清V Walk店開幕期內亦會有3大優惠，各位鎖定開幕日期及優惠詳情！Yahoo Style HK ・ 1 天前
【百佳】精選產品買2送1 合味道大杯麵平均$7.67/個（即日起至16/10）
百佳多款精選產品買2送1，即睇今個星期有咩筍貨，再到百佳門市或網店掃貨！精選產品有Bulla澳式乳酪160克3件折實價 $13.27/杯、日清合味道大杯麵3件折實價 $7.67/個、天壇牌火腿豬肉340克3件折實價 $20/罐、金必氏愉快動物餅紫菜/牛油味37克3件折實價 $5/個、原味家作養生飲品450毫升3件折實價 $6/支、珍珍牛仔片/薯片/薯圈3件折實價 $5/包！YAHOO著數 ・ 1 天前
暗示取消對中100%關稅 特朗普這次為何這麼快TACO？專家直指兩大原因
美國總統川普近日在中美貿易議題上再度上演「TACO 戲碼」，先在上周六 (11 日) 凌晨突然在 Truth Social 發布千字長文，指責中國稀土出口管制政策，並放話自 11 月起對中國商品加徵 100% 關稅，但隔日美國副總統范斯便公開「打圓場」稱川普珍視與中國的友誼，願跟中國進行理性談判，暗示這 100% 關稅就是說說而已，各界不要當真。鉅亨網 ・ 19 小時前
金智媛「貓式」低物慾生活！拍完機場穿搭就換上防塵袋作背包，私下穿搭態度：我只有個開始變髒的環保袋
金智媛作為目前當紅演員，無疑是品牌的寵兒，但個性其實低調的她，偏好低物慾的生活，不時被發現在拍完機場照後，就會換上防塵袋作背包，像是過著貓一般的生活。Yahoo Style HK ・ 17 小時前
葉劉淑儀傳政壇行人止步 揭夫家地產背景 可轉行曬長腿賣樓？
葉劉淑儀傳政壇仕途止步，但她樓市戰績驚人，從九龍上車到半山豪宅，慳稅贈女、持貨升值，物業逾兩億，堪稱政壇「地產女王」。Yahoo財經 ・ 1 天前
黃仁勳親自「快遞」全球最小AI電腦給馬斯克
英偉達 (NVDA) 13 日宣布，旗下全球最小的人工智慧超級電腦 DGX Spark 正式出貨，執行長黃仁勳更化身「快遞員」，親自將首批 DGX Spark 交付給特斯拉 (TSLA) 執行長馬斯克，也呼應 2016 年他親送第一台 DGX-1 給 OpenAI 團隊的歷史時刻。鉅亨網 ・ 17 小時前
東張西望︳牛頭角女子街頭搵阿伯借錢 仲問「200蚊做唔做」主持俞可程露玉臂更搶fo
《東張西望》不時報導城市光怪陸離之事，尋晚就提及一位喺牛頭角出沒、專向上年紀叔叔借錢嘅女子，更疑似有不道德的交易！Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
劉俊謙與蔡思韵突發宣布於日本結婚 晒婚照放閃
男神劉俊謙，女神蔡思韵正式封盤！劉俊謙與蔡思韵拍拖6年，一直被視為圈中金童玉女，今日（14日）二人正式宣布已婚，並大晒婚照放閃！Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
加密貨幣遭遇創紀錄拋售 「誰爆倉了」是業內人士都想知道的問題
在加密貨幣遭遇紀錄最大單日拋售的第二天，業內每個人都試圖弄清楚誰栽了跟頭。Bloomberg ・ 1 天前
45歲歐倩怡與郭晉安離婚後疑覓得新歡 與成熟男甜蜜蹺手 保持低調但未否認戀情
45歲的歐倩怡（Cindy）與61歲的郭晉安曾是娛樂圈的「模範夫妻」，惟原來背後早有暗湧，去年5月宣布離婚，更承認當時已分居2年，18年婚姻告終Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
何依婷為愛女舉行180日宴 人緣極佳多位圈中好友到賀
何依婷（Regina）與圈外男友Cedric於2023年結婚，去年12月宣布懷孕5個月喜訊後專心養胎，今年4月誕下B女Rosella，升呢做靚媽。近日佢同老公為囡囡舉行180日宴，除咗精心設計場地佈置，仲有唔少圈中好友到賀。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前