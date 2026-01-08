E奶熊霓收身有成 上圍縮水內衣要重買

【on.cc東網專訊】台灣啦啦隊「樂天女孩」成員熊霓，憑甜美外貌及32E火辣身材，圈粉無數。而不時透過社交網分享生活點滴的她，日前亦晒出新Look街拍照，只見將長髮剪成及肩短髮外，更將漆黑秀髮染成明亮的紅色，而收身有成的她，被問到收身後上圍是否縮水，熊霓則笑言：「其實真的有瘦到，內衣幾乎全部重買。」

談到收身秘訣，熊霓坦言過去試過不少不健康的方法，如今以健康為主、注重飲食的方式：「前陣子工作比較忙，一天大概只吃一到兩餐，久了胃口慢慢變小，現在就維持每餐七分飽」。收身後最有感的則是工作制服尺寸的變化：「年初亮片服都是照當時身材改的，穿起來剛剛好，結果下半年再穿，現場直接嚇到，整件衣服要別一整排別針，連其他女孩都傻眼，一直問我是不是拿錯別人的衣服。」

至於一口氣剪掉30厘米長髮會不會不捨？熊霓笑說，距離上一次剪短髮已經是10年前：「因為工作造型常常需要染燙，髮質真的受損不少，髮型師一直說我很適合短髮，加上最近瘦了，臉看起來更小，剪了會很不一樣，我就想說『那就試試看吧！』」一刀下去，瞬間不見。

