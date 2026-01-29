EA收購案還沒完成就有裁員計劃引工會反彈：「希望詳加審查，確保創作自由、工作機會！」

去年 10 月份，沙烏地阿拉伯公共投資基金 PIF、美國總統川普女婿 Jared Kushner 擁有的 Affinity Partners、私募股權公司 Silver Lake 以 550 億美元（約 1.6 兆新台幣）收購遊戲巨頭 EA、計畫將之下市私有化的事情震撼了遊戲圈，並且在股東會 12 月通過後似乎已經只差監管機構通過就能塵埃落定。不過，美國電玩遊戲工會進入卻表示，由於這起交易案，EA 發起的裁員計劃傷害了勞工的權益，因此已經告知負責監管的美國聯邦貿易委員會（FTC），希望阻止 EA 收購案成功。

(Credit:EA)

廣告 廣告

事實上，早在去年 10 月份，EA 公司高層拋出震撼彈，確認將以 550 億美元（1.6 兆新台幣）讓沙烏地阿拉伯公共投資基金 PIF 等三家公司共同收購後，就引起了內部員工的擔憂，擔心由於其中 200 億美元（約 6000 億新台幣）採用「融資槓桿」的資金讓 EA 被完成收購後將要背負債務，為了減少成本，讓裁員潮也會隨之而來。

沒想到，這件事似乎已經發生了。綜合外媒報導，美國通信工人聯盟（CWA）旗下的電子遊戲工會（UVG）披露，EA 最近的裁員計劃根本不是必要之舉，「只是為了填滿投資人的口袋，而不是為了強化公司！」，因此，UVG 表示他們已經通知美國聯邦貿易委員會（FTC），要求他們對 EA 收購案詳加審查，「確保任何後續發展都能維護創作自由、保障工作機會。」

不過，由於其中一間參與收購的公司 Affinity Partners 由美國總統川普的女婿 Jared Kusher 所擁有，因此 FTC 的審查委員能否不受政治干預正常審查真的不好說，此外，雖然美國國會中有兩位參議員都表達過對外國勢力收購 EA 的擔憂，但他們也沒有任何權力能喊停這項交易案。而 EA 最後能否順利易主，仍有待 FTC 最後的審查結果出爐。