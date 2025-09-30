EA美藝商電將易手石油王！550億美元由阿拉伯共同發展基金等三家公司收購並下市

焦點

EA 美藝商電真的賣了！由官方正式宣布與沙烏地阿拉伯公共投資基金 PIF、銀湖資本（Silver Lake）以及由庫許納（Jared Kushner）創立的Affinity Partners 三家組成的共同財團以 550 億美元的價格買下 EA，並且完成私有化，預計 2027 財政年第一季完成。

來自 EA 官方的投資公告，PIF、Silver Lake 以及 Affinity Partners 擁有深厚的資本與產業經驗，將帶來更多創意獨特可能，為 EA 的未來創造更多機會，持續打造能啟發新世代的遊戲體驗。這筆交易將投入 360 億美元的現金，剩餘以融資補足，而股東將以每股 210 美元溢價 25% 的價格賣出股票。

PIF 沙烏地阿拉伯公共投資基金成立於 1971 年，目的用於避免石油用盡後的窘境而展開投資與開發，在主席穆罕默德·本·沙爾曼（Mohammed bin Salman）王子的帶領下，早在 2021 年就開始購買運動球隊、品牌、賽車隊伍，直至運用旗下遊戲控股公司 EGDC 收購 SNK到舉辦電競世界盃，目標在 2030 年讓利雅德成為世界娛樂中心，但由於大使館事件以及對國內的獨裁手段、反同法律等等，西方媒體大多數認為這是洗白手段，也有玩家對於一些遊戲項目參加電競世界盃表達抗議。

