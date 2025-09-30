WSJ：美國防部要求軍器廠增產至 4 倍
EA美藝商電將易手石油王！550億美元由阿拉伯共同發展基金等三家公司收購並下市
EA 美藝商電真的賣了！由官方正式宣布與沙烏地阿拉伯公共投資基金 PIF、銀湖資本（Silver Lake）以及由庫許納（Jared Kushner）創立的Affinity Partners 三家組成的共同財團以 550 億美元的價格買下 EA，並且完成私有化，預計 2027 財政年第一季完成。
EA has announced it plans to be acquired for 55 billion dollars by a consortium of investors led by Public Investment Fund of Saudi Arabia. pic.twitter.com/Bcdg9JOU5Y
— Geoff Keighley (@geoffkeighley) September 29, 2025
來自 EA 官方的投資公告，PIF、Silver Lake 以及 Affinity Partners 擁有深厚的資本與產業經驗，將帶來更多創意獨特可能，為 EA 的未來創造更多機會，持續打造能啟發新世代的遊戲體驗。這筆交易將投入 360 億美元的現金，剩餘以融資補足，而股東將以每股 210 美元溢價 25% 的價格賣出股票。
PIF 沙烏地阿拉伯公共投資基金成立於 1971 年，目的用於避免石油用盡後的窘境而展開投資與開發，在主席穆罕默德·本·沙爾曼（Mohammed bin Salman）王子的帶領下，早在 2021 年就開始購買運動球隊、品牌、賽車隊伍，直至運用旗下遊戲控股公司 EGDC 收購 SNK到舉辦電競世界盃，目標在 2030 年讓利雅德成為世界娛樂中心，但由於大使館事件以及對國內的獨裁手段、反同法律等等，西方媒體大多數認為這是洗白手段，也有玩家對於一些遊戲項目參加電競世界盃表達抗議。
EA Announces Agreement to be Acquired by PIF, Silver Lake, and Affinity Partners for $55 Billion https://t.co/1rTs2glb78 pic.twitter.com/sWNikOiLPt
— Wario64 (@Wario64) September 29, 2025
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
美股初代科技七巨頭看似已過時 AI時代新的股票組合有望取而代之
華爾街最強大的股票組合科技七巨頭(Mag Seven)看起來有點過時了，給「八大巨頭」(Great Eight)讓路吧，或者「黃金十二強」(Golden Dozen)，再或者是「生成式AI十巨擘」(TenAI of GenAI)。Bloomberg ・ 1 天前
550億美元私有化 電玩商EA成史上最大槓桿收購案
美國電子遊戲大廠美商藝電 (Electronic Arts)(EA-US) 周一 (29 日) 同意以 550 億美元價格出售給私人投資者財團，創下史上最大槓桿收購案，超越 2007 年電力公司 TXU 的 450 億美元紀錄。鉅亨網 ・ 16 小時前
怡和傳裁員轉型 確保架構與作為投資公司策略一致
在怡和集團上周傳出小規模裁員後，據集團內部通訊文件稱，小部分員工因應業務重大轉型而受到影響，強調決定是為了未來業務發展。AASTOCKS ・ 1 天前
全球基金紛紛回歸 中國市場擺脫「不可投資」標籤
【彭博】— 多年來對中國市場敬而遠之的全球基金經理正在回歸，除了被漲勢耀眼的股市表現所吸引，中國高科技行業的進步也令人心動。Bloomberg ・ 1 天前
蘋果行政總裁庫克 披露持有比特幣及以太幣
外媒報道，蘋果(AAPL)行政總裁庫克在近日一場峰會中確認持有加密貨幣，包括比特幣及以太幣。他聲稱持有數字貨幣是基於投資組合多元化及詳細研究，認為買入是合理選擇。AASTOCKS ・ 21 小時前
陳茂波指港股今年表現「一枝獨秀」 中東企業上市「零的突破」在望
財政司司長陳茂波在金融服務界慶祝國慶酒會上致辭時表示，年初邀請人工智能語言大模型幫忙提出對蛇年股市願望，至今祝願似乎相當準繩，他再請人工智能點評今年本港金融市場發展，得出3個號碼。AASTOCKS ・ 4 小時前
美國黃金儲備價值觸及萬億美元大關 達官方賬面價值的90多倍
【彭博】— 隨著黃金價格創下歷史新高，美國財政部的黃金儲備價值已超過1萬億美元，達到政府資產負債表所示價值的90多倍。Bloomberg ・ 16 小時前
美股估值高企或是未來的日常
標普500指數徘徊歷史高位、整體估值逼近科網泡沫年代水平之際，華爾街策略師正重新思考：今天的「常態」究竟是甚麼。Yahoo財經 ・ 1 天前
「賣出美國」成空話？外資配置美股逾30% 逼近新高
今年 4 月，隨著特朗普總統公佈「解放日」關稅，華爾街關於「拋售美國」的交易越來越激烈，美國股匯債同時下跌，這種不尋常的脫鉤現象動搖了市場對美國避險地位的信心。然而，最新數據顯示，外國投資人在 2025 年依然對美股很「死忠」。鉅亨網 ・ 1 天前
中秋好去處（持續更新）！利東街戶外綵燈會亮燈/送兔兔小夜燈+中秋杯套/萌寵市集
今年「閏六月」，中秋節來得比較晚，落在10月6日星期一，幸好翌日有補假，一眾打工仔收工後可以盡慶地賞月玩燈籠！今次Yahoo Travel為大家持續更新本地中秋好去處，傳統活動有乙巳年中秋綵燈會、嗇色園黃大仙祠中秋綵燈會、大坑舞火龍及薄扶林村舞火龍；打卡有大埔Lake House「Rossy Twilight 2025 」、灣仔藍屋花燈節、大澳搖櫓夜彩遊、利東街戶外綵燈會；追星有MIRROR成員Anson Lo及Jeremy都會出現的「My Melody ❤ Kuromi Luna Fiesta」；DIY月餅可選奇華熊貓奶皇月餅班，或8度海逸酒店的親子迷你芒果奶黃月餅工作坊；悠閒賞月行市集則有饒宗頤文化館、科學園以及青衣城「中秋Furry Market」，讓留港的各位感受濃濃的節日氣氛！Yahoo 旅遊 ・ 23 小時前
羅家英揭《國產凌凌漆》拍攝趣事 激動呼籲傳承粵語：冇咗傳承！冇咗下一代㗎喇！
早前自揭四度患癌的羅家英日前現身出席活動接受廣州電視粵語新聞主播兼廣州市粵語推廣顧問張弛短暫訪問，訪問中家英哥非常有精神而且中氣十足，透露拍攝《國產凌凌漆》趣事外，更表達對粵語傳承的看法，直言：「冇咗傳承，我哋冇咗祖宗、冇咗下一代㗎喇！」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
傳阿里斥70億元洽購銅鑼灣「港島壹號中心」半幢 涉最高13層
《香港經濟日報》引述市場消息指，阿里巴巴-W(9988.HK)斥資70億元，洽購銅鑼灣甲級商廈「港島壹號中心」最高的13層，涉及樓面面積約27萬平方呎，呎價約2.6萬元。 報道指，港島壹號中心前身為「怡東酒店」，由文華東方酒店集團持有，早年斥資50億元重建，快將入伙。AASTOCKS ・ 3 小時前
郭少芸觀看抗戰電影《731》數度拭淚 提醒應深入了解真相：絕不能被遺忘
電影《731》以侵華日軍第七三一部隊為題材，自9月18日全球首映後，迅速掀起熱潮，10日內票房突破14億元人民幣，成為近年來票房與話題雙豐收嘅抗戰電影。近年重心轉往內地發展嘅郭少芸，日前獲邀出席於北京舉行嘅《731》首映活動，對電影深受震撼，於觀看期間數度拭淚。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
炎明熹認完約無綫自組公司 與After Class成員有保持聯絡｜有片
炎明熹（Gigi）因續約問題遭無綫雪藏逾一年，一直都有傳她約滿離巢，昨日無綫官網更已全面撤下Gigi的資料。今日她正式出席活動，親自宣布已完約無綫，並自組新公司「然后」，正式成為獨立歌手！Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
霸氣澄清豪宅珠寶還在 向佐爆欠賭債555萬
[NOWnews今日新聞]港星向佐先前被爆出在澳門賭場涉及約新台幣555萬元債務，引發「欠債不還」質疑，加上母親向太（陳嵐）近年積極投入直播帶貨，甚至開線上課程，外界盛傳「向家陷入財務危機、甚至全家破...今日新聞 娛樂 ・ 19 小時前
16歲CORTIS忙內KEONHO被封「小車銀優」！憑高顏值出道6天即上熱搜，必知10大「新臉蛋天才」圈粉魅力
韓國怪物新人CORTIS一出道便成為熱搜話題，其中，年僅16歲的「忙內」KEONHO安乾鎬，憑藉一張零死角的帥氣臉龐攻占各大社交平台，許多網友驚呼他與「臉蛋天才」車銀優有幾分神似，更有人直言：「絕對是新一代的臉蛋天才接班人！」Yahoo Style HK ・ 5 小時前
千海水產｜千海水產突發推4小時海鮮火鍋放題 $298起任食活蜆/海蝦/澳洲和牛
日前荃灣「千海水產」火鍋放題有顧客將肥牛、海鮮偷放入袋打算帶走，事件引發網民熱議。今日千海水產荃灣店就突發推出四小時無限任點任食海鮮火鍋放題，海鮮、熟食、甜品、啤酒統統無限追加，人均$298就可以任食澳洲和牛、乳鴿、鵝肝多士、小龍蝦、哈根達斯雪糕，仲有得任飲啤酒同梅酒！Yahoo Food ・ 22 小時前
鄺潔楹仙女造型出席哥哥峇里島婚禮 奢華程度令人嘆為觀止
鄺潔楹（Judy）出生於富裕家庭，與家人同住大埔淺月灣2千呎獨立屋，不過並冇依靠家人，反而積極發展自己事業。模特兒出身嘅鄺潔楹「邦民女」形象深入民心，及後加入TVB主持《3日2夜》等多個旅遊節目受到注目，又被安排出演《新四十二章》、《羅密歐與祝英台》及《新聞女王》等劇集；亦有創立自家曲奇品牌、投資健身室，以及開創專為嬌小女生而設嘅服裝系列。近日，鄺潔楹於社交平台分享親哥哥喺峇里島舉行嘅盛大婚禮影片，婚禮極具氣派，奢華度令人嘆為觀止。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
TVB有人事變動 何小慧突退休並即時生效？ 無綫立即發聲明回應
今日有傳媒報導有指非戲劇部高級經理(綜藝)何小慧已經退休，並即時生效。 何小慧加入TVB30年 ，去年才在晚宴中拎取 「30年服務獎」Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
許路兒50歲依然宛如少女！向「無齡感」美女取經身心保養，5個生活好習慣養成「逆齡」身材及顏值
50 歲許路兒美貌與身材看來如少女，「無齡感」美女的美顏習慣大公開！許路兒是台灣女星許維恩的親姊，1975 年出生的她現已 50 歲，但在社交媒體上分享的美照，看來就如少女般美得冒泡！一起來看看她的美顏習慣，一同養成「美魔女」逆生長美貌吧～Yahoo Style HK ・ 6 小時前