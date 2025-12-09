精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
EA被買下不是三方聯手？沙國PIF實控93%股權！玩家憂心「價值觀審查」成真
今年 10 月份，美國遊戲巨頭 EA 確定以 550 億美元的價格被沙烏地阿拉伯公共投資基金 PIF、銀湖資本（Silver Lake）與美國總統川普女婿 Jared Kushner 旗下的 Affinity Partners 聯手收購，其中 200 億美元的「槓桿收購」方式更讓新 EA 背上債務，引發玩家社群、員工同聲擔心，投下遊戲界的震撼彈。而現在看起來，玩家社群們憂慮的「價值觀衝突」可能其來有自，因為這起收購案的股權分配近日進一步揭露，沙烏地阿拉伯的公共投資基金（PIF）竟將控制 EA 93% 的股份，幾乎形同全資買下公司。
綜合外媒報導，EA 收購案最近交給巴西反壟斷機構的文件被披露出來，雖然表面上看起來這次收購案由沙烏地阿拉伯公共投資基金 PIF、銀湖資本（Silver Lake）與美國總統川普女婿 Jared Kushner 旗下的 Affinity Partners 三大資本聯手買下，但其中沙烏地阿拉伯公共投資基金 PIF 卻成為了主要的股權控制者，將控制 EA 93% 股份，銀湖資本則分配到了 5.5% 持股、Affinity Partners 則是 1.1 %。
而這件事或許也可能會讓 EA 的玩家社群擔心的事情成真，因為一直以來沙烏地阿拉伯的價值觀都被認為比較保守，因此許多 EA 遊戲的玩家社群也擔心在沙烏地阿拉伯的資金買下 EA 後會不會更影響未來 EA 的遊戲更新與開發，讓創作者們面臨更多審查，而現在在股權分配被揭露後，這件事肯定就會更讓玩家們擔心了。不過，接下來 EA 的股東們也將進行投票，決定是否批准收購案，整起收購案也預計將於 2026 年年中完成，塵埃落定。
