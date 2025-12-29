焦點

宏福苑五級火．專訪︱遺體修復師郭琸成重塑逝者面容

EA 天價收購案成真可能性提升！通過股東會投票，只差監管機構通過就順利成案

Yahoo奇摩遊戲編輯

今年 10 月份美國遊戲巨頭 EA 爆出將以 550 億美元價格出售給沙烏地阿拉伯公共投資基金 PIF、銀湖資本（Silver Lake）與美國總統川普女婿 Jared Kushner 旗下的 Affinity Partners，替遊戲界投下震撼彈。而現在這件事的成真機率又多了幾分，因為根據 EA 股東會日前正式投票後作出決議，同意這筆交易案，將以每股 210 美元的價格出售 EA。

(Credit:EA)
在 EA 股東會日前通過公司收購案之後，由沙烏地阿拉伯公共投資基金 PIF、銀湖資本（Silver Lake）與美國總統川普女婿 Jared Kushner 旗下的 Affinity Partners 聯手出資的 550 億美元 EA 收購案接下來將只需要通過各國監管機構的審核，就能讓這個已經有著 43 年歷史的美國遊戲巨頭轉型成私人公司，而根據估計，如果一切順利的話整個收購案將於 2027 年初完成。

只不過，對於 EA 的遊戲開發團隊來說，並沒辦法就此高枕無憂，因為這起收購案的其中 200 億美元將透過「融資槓桿」收購，讓 EA 在收購完成後就將背上 200 億美元的債務，必須要努力做出讓玩家們買單的遊戲才能順利償還。而這其中，沙烏地阿拉伯的公投基金 PIF 未來也將實質掌控 93% 的 EA 股份，因此未來收購案完成後，EA 的開發團隊們也被擔心，會受到金主 PIF 的影響，影響到自己的開發自由。

發現量子自旋液體的明確證據來自精確生長的 Kagome 晶體

發現量子自旋液體的明確證據來自精確生長的 Kagome 晶體

在某些磁性材料的深處，電子的行為似乎違反常識。與普通磁鐵的微小指針整齊排列不同，量子自旋液體中的自旋即使在接近絕對零度的環境下仍持續波動。物理學家稱這種奇特狀態為量子自旋液體，數十年來它一直是物理學中最難以捉摸的物質相之一。近期的一項新研究揭示了該異國狀態在實際材料中的清晰證據。通過研究一種具有特殊原子結構的精心製作的晶體，研究人員顯示量子自旋液體可能不是稀有案例，而是一整類材料的普遍特徵。這一結...

TechRitual ・ 16 小時前
握拳、捏指就能測健康？Xiaomi Watch 5 全球首發 EMG 手勢感測技術!

握拳、捏指就能測健康？Xiaomi Watch 5 全球首發 EMG 手勢感測技術!

Xiaomi Watch 5 外觀看似一款普通的智能手錶，卻在功能上帶來了突破性的驚喜，該手錶首次在腕上裝置中加入了 EMG 肌電監測技術，成為全球首款支援此項健康感應的穿戴裝置。

Mobile Magazine ・ 5 小時前
PSN二階段驗證、通行密鑰根本沒用？國外記者揭：只靠「訂單編號」就能盜帳

PSN二階段驗證、通行密鑰根本沒用？國外記者揭：只靠「訂單編號」就能盜帳

隨著科技的進步，直到現在許多網站與遊戲平台等服務都會建議用戶開啟二階段驗證（2FA），或者透過「通行密鑰」將手機的臉部掃描等其他生物特徵做為保護重要帳號的一個方式，讓用戶們不會再動不動就被盜帳號密碼，個人資料也會更加安全。不過，法國有一位科技記者日前就揭露，即便自己已經開啟了所有驗證方式，但駭客卻只靠著其中一次交易的訂單編號與 PSN ID，就偷走了那名記者的 PlayStation 帳號，也讓他質疑，Sony 客服對於客戶的身分驗證似乎過於鬆散，才讓二階段驗證、通行密鑰這些應該更安全的保護方式形同虛設，讓駭客輕鬆得手。

Yahoo Tech HK ・ 2 小時前
CES2025｜LG 新 UltraGear evo 電競螢幕出場！5K 330Hz 加 AI 升頻，仲有 52 吋曲面「巨獸」

CES2025｜LG 新 UltraGear evo 電競螢幕出場！5K 330Hz 加 AI 升頻，仲有 52 吋曲面「巨獸」

就在 CES 2026 開展前夕，LG 搶先公佈了 UltraGear evo 系列的全新電競螢幕。新品主打 5K、330Hz 加 AI 升頻，還有 52 吋的超大型號適合飛行模擬、賽車等沉浸式體驗。

Yahoo Tech HK ・ 59 分鐘前
港股異動｜小米「二當家」林斌擬減 明年12月起每月沽39億元 半日由跌轉升不足1%

港股異動｜小米「二當家」林斌擬減 明年12月起每月沽39億元 半日由跌轉升不足1%

小米集團（01810）聯合創始人兼副董事長林斌計劃逐步減持公司股份，市場情緒一度受壓逆市下跌，小米盤中最多下跌...

BossMind ・ 2 小時前
液體系統可儲存太陽能，無需電力即可產氫

液體系統可儲存太陽能，無需電力即可產氫

陽光是地球上最豐富的能源之一，但我們無法隨時隨地使用它。這是因為儲存太陽能及將其從陽光充足的地區運送到光照有限的地方，仍然是昂貴且低效的。然而，一組研究人員現在展示了，陽光可以利用簡單的化學材料儲存在液體中，並在完全黑暗中轉化為氫氣。此外，這種方法不需要電線、電池或電網來運輸能量。而且，直到目前為止，沒有使用簡單的商用材料的系統能夠在沒有外部電力的情況下儲存太陽能並釋放為氫氣。新的研究顯示，這一障...

TechRitual ・ 1 天前
中國抗日遊戲一直出？3A大作《抵抗者》再曝新實機預告，力求還原歷史風貌

中國抗日遊戲一直出？3A大作《抵抗者》再曝新實機預告，力求還原歷史風貌

由中國遊戲開發商浩湯科技打造的 FPS《抵抗者》今（26）日曝光正式實機遊玩預告，這款被譽為中國 3A 級射擊大作的作品，以 1940 年代抗日戰爭為背景，融合動作射擊、諜戰解謎元素，力求「還原歷史風貌」帶來沉浸式戰場體驗，預計登上 PC 平台，但推出時間仍未定。

Yahoo Tech HK ・ 5 小時前
《火影忍者》有新動畫！20周年4集特別篇一拖再拖，爆料曝上線時間點

《火影忍者》有新動畫！20周年4集特別篇一拖再拖，爆料曝上線時間點

經典動漫《火影忍者》20 周年的四集特別篇終於要來了！根據爆料這個全新原創故事已經在今年製作完成，但仍要等到 2026 年底才會正式播出。

Yahoo Tech HK ・ 8 小時前
免焗爐食譜│七喜燒肋骨 最後咁樣整最香口

免焗爐食譜│七喜燒肋骨 最後咁樣整最香口

年末時間，就算不外出大肆慶祝，跟家人在家相聚吃飯，也是一場值得珍惜的回憶。燒肋骨看起來非常有節日氣氛，其實用鑊來煮，一樣可以有焗爐燒骨的效果，用七喜來煮除了有甜味和焦糖色，也有鬆肉效果，在煮到收汁後掃上加了蜜糖的醬汁再灸燒一下，感覺便如非常誘人開胃了，即睇如何製作七喜燒肋骨：

Yahoo Food ・ 7 小時前
中國擬推AI服務監管新規！防止沈迷上癮與傳播反倫理資訊

中國擬推AI服務監管新規！防止沈迷上癮與傳播反倫理資訊

中國網路監管機構「中央網絡安全和信息化委員會辦公室（中央網信辦）」於週六（27 日）發布人工智慧（AI）服務監管草案，向社會公開徵求意見，旨在加強對模擬人類人格並與用戶進行情感互動的 AI 服務監管。

鉅亨網 ・ 1 天前
Exynos 5410 5G 基帶發佈，Galaxy S26 系列通訊心臟，衛星通信三劍客

Exynos 5410 5G 基帶發佈，Galaxy S26 系列通訊心臟，衛星通信三劍客

文章來源：Qooah.com Samsung 發佈了新 5G modem(調制解調器)—— Exynos Modem 5410 晶片，該晶片採用 4nm 工藝製程，已經開始進行量產，大概率會在 Galaxy S26 系列手機進行首發。 Exynos 5410 晶片支援 LTE DTC、NB-IoT NTN 以及 NR-NTN 三種衛星網絡技術。 1、NB-IoT NTN技術：可在偏遠地區通過衛星對外共享位置和簡單文本傳輸。 2、LTE DTC：進一步擴展衛星通信能力，可進行語音通話 3、NR-NTN：是一種5G 非地面網絡，可讓普通手機連接衛星。與常規的發短信不同，該技術可以通過衛星進視像通話，傳輸較大的檔案。 傳輸速度方面，Exynos 5410 數據吞吐能力十分驚人，支援 5G NR 雙連接技術，可以同時使用 FR1（Sub-6GHz 頻段）和 FR2（毫米波頻段），從而達到 14.79Gbps 的超快下載速度。 在單獨使用 FR1 頻段時，Exynos 5410 也有著聚合高達 380MHz 的帶寬，擁有最高 11.2Gbps 的數據傳輸速率。 為保證用戶數據安全，Exynos

Qooah.com ・ 15 小時前

《大行》美銀證券：英偉達(NVDA.US)與Groq達成AI推理技術授權合作令人意外

美銀證券發表研究報告指，英偉達(NVDA.US)與初創公司Groq於聖誕節前夕宣布達成AI推理技術非獨家授權協議，市場估計交易潛在價值可能高達200億美元，而Groq主要管理團隊成員將加入英偉達，屬令人意外的消息，因Groq專注於開發語言處理器(LPU)，與英偉達以設計和銷售圖形處理器(GPU)而聞名不同。 該行認為，此次交易或反映英偉達已意識到，雖然GPU主導AI訓練，但快速轉向推理可能需要更專用的晶片，同時相信不同的硬體為未來的GPU及LPU產品路線圖和定價增添複雜性，但英偉達亦可為客戶提供更多選擇，應對市場競爭。美銀證券維持對英偉達的「買入」評級，對此次交易長遠看法正面，繼續列為首選股，目標價275美元。(gc/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com

AASTOCKS ・ 4 小時前
巴菲特：巴郡是我買過「最愚蠢」的股票

巴菲特：巴郡是我買過「最愚蠢」的股票

在即將卸下波克夏執行長職務之際，股神巴菲特回顧自己最具爭議的一筆投資——收購波克夏本身。一場因「八分之一美元」引發的情緒性決策，讓他背負紡織業包袱長達 20 年，卻也促成「買好公司、不買便宜貨」的投資哲學，最終打造市值逾

鉅亨網 ・ 17 小時前
【財圈識真假】揭開瑞幸上市棄港赴美之謎

【財圈識真假】揭開瑞幸上市棄港赴美之謎

美國上市中概股可以說是妖股的溫床。「高仁指點」話你知，有「中國星巴克」之稱的瑞幸咖啡（Luckin Coffee）於2020年揭發財務造假後，由美國的納斯特退市到場外交易掛牌。據聞現正積極推進在美國主板（而非香港）重新上市，本文將揭開瑞幸為何棄港赴美之謎團。

信報財經新聞 ・ 7 小時前
經濟學人分析：SpaceX、OpenAI和Anthropic為何急於上市？

經濟學人分析：SpaceX、OpenAI和Anthropic為何急於上市？

全球科技巨頭 SpaceX、OpenAI 與 Anthropic 計畫陸續上市，募資規模可能創歷史新高。本文解析三家公司資金需求、盈利挑戰及上市抉擇，揭示科技巨頭如何利用公募市場支持未來發展。

鉅亨網 ・ 4 小時前
港元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？

港元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？

銀行紛紛搶存戶，去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。

Yahoo財經 ・ 1 小時前
小米低開1.4% 聯合創始人林斌擬明年底起出售最多20億美元股份

小米低開1.4% 聯合創始人林斌擬明年底起出售最多20億美元股份

小米-W(1810.HK)今早(29日)低開1.38%，報38.68元，市前成交261.55萬股，涉資1.01億元。

AASTOCKS ・ 6 小時前
策略師看好國防股2026年大漲！點名這「五大」潛力股

策略師看好國防股2026年大漲！點名這「五大」潛力股

隨著 2026 年逐步逼近，多位市場人士認為，國防產業相關股票仍具備進一步成長的空間。

鉅亨網 ・ 10 小時前

小米(01810.HK)聯合創始人林斌擬出售不超過20億美元股份

小米集團－Ｗ(01810.HK)公布，聯合創始人、執行董事、副董事長林斌計劃自2026年12月開始，每12個月出售金額不超過5億美元的公司B類普通股，累計出售總金額不超過20億美元公司B類普通股。林先生減持計劃所得款項主要用於成立投資基金公司。(de/d)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com

AASTOCKS ・ 19 小時前
白銀現升逾4% 歷史性突破80美元大關

白銀現升逾4% 歷史性突破80美元大關

白銀價格攀升至歷史新高，首次突破每安士80美元大關，延續近期的歷史性升幅。3月期銀現升4.57%，至80.725美元。

AASTOCKS ・ 7 小時前