EA 天價收購案成真可能性提升！通過股東會投票，只差監管機構通過就順利成案

今年 10 月份美國遊戲巨頭 EA 爆出將以 550 億美元價格出售給沙烏地阿拉伯公共投資基金 PIF、銀湖資本（Silver Lake）與美國總統川普女婿 Jared Kushner 旗下的 Affinity Partners，替遊戲界投下震撼彈。而現在這件事的成真機率又多了幾分，因為根據 EA 股東會日前正式投票後作出決議，同意這筆交易案，將以每股 210 美元的價格出售 EA。

(Credit:EA)

在 EA 股東會日前通過公司收購案之後，由沙烏地阿拉伯公共投資基金 PIF、銀湖資本（Silver Lake）與美國總統川普女婿 Jared Kushner 旗下的 Affinity Partners 聯手出資的 550 億美元 EA 收購案接下來將只需要通過各國監管機構的審核，就能讓這個已經有著 43 年歷史的美國遊戲巨頭轉型成私人公司，而根據估計，如果一切順利的話整個收購案將於 2027 年初完成。

只不過，對於 EA 的遊戲開發團隊來說，並沒辦法就此高枕無憂，因為這起收購案的其中 200 億美元將透過「融資槓桿」收購，讓 EA 在收購完成後就將背上 200 億美元的債務，必須要努力做出讓玩家們買單的遊戲才能順利償還。而這其中，沙烏地阿拉伯的公投基金 PIF 未來也將實質掌控 93% 的 EA 股份，因此未來收購案完成後，EA 的開發團隊們也被擔心，會受到金主 PIF 的影響，影響到自己的開發自由。