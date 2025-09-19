率先近賞 Eastside Golf x Nike Air Max Plus「Take Flight」聯乘新作

@mattkang/@teeupkickswithchris

名稱：Eastside Golf x Nike Air Max Plus「Take Flight」

配色： Aluminium / University Blue / Aluminium / Blue Void

貨號：HV4363-400

建議售價：$190 美元

發售日期：2025 年秋季

發售通路：Nike

名稱：Eastside Golf x Nike Victory Tour 4「Take Flight」

配色：Aluminium

貨號：IH2339-400

建議售價：$205 美元

發售日期：2025 年 Holiday

發售通路：Nike

廣告 廣告

由 Olajuwon Ajanaku 與 Earl Cooper 主理的 Eastside Golf 再度聯手 Nike，帶來全新「Take Flight」企劃。職業高球手 Matt Kang 早前在社交媒體率先曝光兩雙從未曝光的聯乘球鞋，讓粉絲先睹為快，其中之一為 Eastside Golf x Nike Victory Tour 4。鞋身以純白皮革鋪陳，嬰兒藍細節延伸至外底及 Swoosh，Swoosh 內側更以草寫體寫上 Eastside Golf 標誌，細節滿載。

另一方面，Air Max Plus Golf 亦迎來全新演繹。Eastside 以單色粉藍覆蓋整雙鞋身，並於 TPU 支架以復古字體排出「Eastside」，為 Sean McDowell 的經典設計注入新魂。淺色底層配合深色漸變覆面營造對比，加上中足金屬質感穩定片與金色鞋帶頭，質感瞬間升級。目前兩雙鞋的發售詳情仍待官方公佈，請持續關注 Hypebeast 的後續報導。

@mattkang/@teeupkickswithchris

@mattkang/@teeupkickswithchris

@mattkang/@teeupkickswithchris

@mattkang/@teeupkickswithchris

@mattkang/@teeupkickswithchris

@mattkang/@teeupkickswithchris