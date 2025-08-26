ECOVACS DEEBOT X8 PRO OMNI 活水洗地機械人開箱：首款恆壓滾筒洗地技術，配機械邊刷貼邊清潔，仲有滾筒識伸出貼邊

香港人生活忙碌，日日放工返到屋企其實都冇咩時間打理家頭細務，所以一部好用既掃拖機械人都真係唔少家庭都追求既新一代智能家電黎架！但傳統既掃拖機械人用落都有唔少問題，除左外形唔係幾適應到香港三尖八角既單位設計，最怕就係清潔得唔夠徹底，甚至令到屋企越拖越污糟呀。

究竟點先為之一部真正「好用」既掃拖機械人呢？呢方面，近年推出唔少呢類產品既電器品牌 ECOVACS 就一定幫到你啦！黎到 2025 年，佢地喺香港仲推出左全新既 DEEBOT X8 PRO OMNI，佢集合左 3 大賣點、針對用戶既實際需要出發，今日，就等我帶大家深入了解呢款產品嘅實際表現，睇下佢點樣令家居清潔變得輕鬆無憂啦！

https://www.youtube.com/watch?v=3LOV9QhB2uM&feature=youtu.be

